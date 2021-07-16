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愛你就要用錢寵你！「3星座」為愛花錢不手軟

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

在戀愛當中，每個人都會想要把自己最好的一面拿出來，盡可能的對情人好。有些人覺得為情人花錢就是表達心意的最好方式，你覺得呢？想知道在十二星座中，哪些星座對情人出手最大方，就跟著科技紫微網一起來瞧瞧吧！

　

獅子座

火象的獅子座本來就為人大方又最講義氣。不論性別，只要大男人、大女人的氣魄上身，為情人花錢一點也不算什麼。一旦看到喜歡的人吃苦受委屈，霸氣總裁上身，就會把對方購物車裡那些想買又下不了手的東西全數買單！不過這一來月底可能就過得特別辛苦了，還是要量入為出啊！

　

射手座

金錢觀念有點不足，上一分鐘糊里糊塗花了錢，下一分鐘又疑惑自己把錢花到哪裡去了。這樣的射手座，偏偏談感情的時候又很浪漫，重視儀式感，忍不住就出手大方了些。再加上平時也會準備一些小禮物、小驚喜給對方，只要能看到喜歡的人笑得開心，花點錢也不算什麼！畢竟，還沒危及到存款，都不算大事！

　

天蠍座

天蠍座專注在一件事情的時候就是全心投入，其他事情都不重要，談戀愛也是如此。錢沒了可以再賺，分手的話可能就很難找到這麼合適的了。正因為佔有慾強，天蠍座常會帶有一種「把你寵壞，讓你心甘情願留在我身邊」的氛圍，為此，花點錢又何妨？

　

愛情與麵包的選擇是人生一大難題，不過，上述這些星座用一點麵包來維繫愛情，兩全其美，倒也不是壞事。花錢只是一種手段，最重要的還是兩個人之間的觀念相近，感情穩定，才能走得長遠。

　

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