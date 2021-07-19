似曾相識！這些生肖有斷不開的前世因緣

【文‧科技紫微網】

你有沒有這種經驗：進入某個場所，或者遇到某個場景，突然有種似曾相識的感覺？這種神秘的感應能力，會給你什麼樣的未來？能否喚醒千百年前的因緣？科技紫微網將透過生肖來解析，哪些生肖最容易感受到斷不開的前世因緣？

生肖蛇

直覺靈敏，感受極強

渾身散發著神秘氣質的生肖蛇，直覺力很強，對於人、事、物都有很強的感應力。你對於遇到的人、見到的景物，常常產生似曾相識之感。這是因為你與前世有著解不開的情緣，言行舉止中處處透露著靈性。農曆九月出生的生肖蛇這方面的能力特強，有時只是一滴淚、一枝花，就能帶給你強大的靈感。

生肖羊

柔軟細膩，情感豐富

親切隨和、滿臉笑容的生肖羊，有一顆非常細膩、柔軟的心靈。你的想像力豐富，對神秘事物以及玄學領域總是很有興趣，又具有某種慧根，易遇見或是洞察別人難以看到的細節。農曆五月出生的生肖羊的直覺特別靈，不但易感受到內心的能量，其他人細微的表情變化也瞞不過你的雙眼。

生肖鼠

洞察力強，靈力頗強

直覺力強、極具覺察力的生肖鼠，不但通曉很多八卦，內心還藏著許多小秘密。對於故人、故事，多會放在心上念念不忘，思來想去，盤根錯節。也因為有這樣的能力，你常常覺得周遭的一切都莫名熟悉。特別是農曆三月出生的生肖鼠，感知力、靈力強烈，甚至可能不知不覺重複著前世的盲點。

生肖狗

思緒悠長，相信意念

生肖狗在外人面前熱情隨和、活潑開朗，心靈卻極為細膩，有自己的一片小天地。非常相信意念的力量，喜歡遠離喧囂，獨自在幽靜的角落閉目神遊，這種時候你似乎能看到前世的種種。特別是農曆十月出生的生肖狗，有機會透過命理了解前世的因緣，並銘記在心，會為解開過往的遺憾持續努力。

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