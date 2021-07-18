殺破狼周運勢／白羊座職場得到好感 2星座偏財運很旺

白羊座：

整體運勢

工作運方面，金星進入工作宮位，會承接一個光鮮亮麗的任務，在職場有表現的空間。但由於金星受到在心靈宮位的木星的影響，某些白羊座需要放一段時間的長假，身心靈需要先休息一陣子。

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，在職場會有人對你表示好感，甚至以大膽的行動示愛。然而太陽受到志業宮位的冥王星影響，對於這樣高調的追求，反而會為你在工作領域帶來困擾。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，與朋友相處會有摩擦，對方有些情緒化，使得你想暫時封鎖他。某些白羊座則是身在某個團體感到格格不入，而離開整個社群。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到土星影響，目前經濟狀況陷入困境，資金已經見底。某些白羊座每天必備的生活用品到處缺貨，有錢也買不到，為此感到焦慮。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛宮位，與戀人關係甜蜜，兩人天天都在熱戀狀態。但由於金星受到人際關係宮位的木星影響，周遭有情敵覬覦你喜歡的人，必須要有危機意識。某些金牛座目前正在迷戀偶像，陷入異常的狂熱與迷幻狀態。

工作運方面，滿月發生在志業宮位，麻煩的案件或任務終於執行完畢、塵埃落定，腳步可以暫緩下來。某些金牛座代理主管的職務可望告一段落，脫離吃力不討喜的生活，覺得輕鬆。

本週須注意的部分

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，與火星同宮，相位皆不良，注意家中電器、爐火的使用，同時注意門戶安全，當心被宵小闖入。某些金牛座與家人溝通不良，這段時間容易與親人吵架。

交通運方面，在交通宮位的水星受到冥王星影響，駕駛車輛當心發生行車糾紛，此時也特別容易收到罰單，交通工具常常故障，需要整修。這段時間需特別注意交通安全。

雙子座：

整體運勢

學業運方面，滿月發生在學業宮位，被退件的作業或報告，在重新整理過後，終於過關，結束上學期的功課。正要升學的雙子座，選填志願之後，分發到自己還算滿意的學校與科系，塵埃落定。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，會購買新的傢俱或家電，生活因此便利許多，需要搬家的雙子座，會找到理想的物件，但由於金星受到木星的干擾，經過精算之後，會覺得經濟狀況負擔有些吃緊。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星受到金星與火星影響，目前的工作看似人人稱羨，卻處處考驗著你在職場耐受的程度，不過你開始受不了這樣的高壓生活，很想放假旅行，或宅在家裡。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到水星與太陽影響，代步的交通工具報廢，需要貸款買新車。有投資習慣的雙子座，誤信小道消息，結果慘賠，甚至因此負債累累。

巨蟹座：

整體運勢

面試運、考試運方面，金星進入面試、考試宮位，這段時間面試新工作較為討喜，很快就會收到錄取通知，任何考試都能跨越門檻，獲得認證資格，然而金星受到木星影響，由於有太多選擇，反而讓你難以下決定。

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，有一張支票到期兌現，會有一筆資金入帳。某些巨蟹座會重整手上投資的有價證券與資產，出脫掉一些不太賺錢的標的，獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星持續受到太陽與水星的影響，另一半對你的金錢都要牢牢掌控，很多自由受到限制，此時會想與對方好好溝通，不過他卻很固執，並不想要改變。

人際關係方面，在人際關系宮位的天王星持續受到土星影響，被奇怪的同學、同事、鄰居、朋友、親戚……纏上，這些人會在道德或情緒上進行勒索，想盡辦法讓你有罪惡感，好受他們驅使。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，木星持續落在財務宮位，偏財運極佳，記得對發票，中獎機率高。但由於木星受到進入金錢宮位的金星影響，這一陣子投資或是額外的收益增加了，此時會想吃些昂貴的美食，以及買些奢侈品犒賞自己。

人際關係方面，太陽進入命宮，會因為一些特殊的事件及表現，成為大眾關注的焦點，甚至成為討論度極高的人物。受到人們矚目的你，覺得過去的努力都是光榮的勳章。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與喜歡的對象容易鬧情緒，兩個人溝通不良，很容易吵起來，此時很容易被對方分手。某些獅子座突然被暗戀的對象封鎖，自己也不知為何。

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到水星與太陽影響，職場突發事故多，每天爛攤子收拾不完，這段時間會特別倦勤，甚至想辭職。某些獅子座則是常常孤軍奮戰處理許多工作，過勞疲憊，當心因此生病。

處女座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在工作宮位，某件麻煩的案件正在收尾階段，許多事務都塵埃落定。某些處女座會卸下一個職務或任務，順利交接，功德圓滿，可喜可賀。

人際關係方面，金星進入命宮，人際關係會是十分討喜的時期，會有人請你吃飯，或是收到許多禮物，遇到困難與指責時，許多人很願意出來相挺。同時招來許多愛慕，對你表示好感。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到太陽與水星影響，同時在感情宮位的木星受到金星與火星影響，正論及婚嫁的處女座，許多人對你辦婚禮意見過多，會覺得很煩。某些處女座則要當心被橫刀奪愛，或不小心演變為三角關係。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，本週飲食要特別留意，容易吃壞肚子，罹患腸胃炎。太陽進入精神宮位，與火星同宮，對許多事會有些神經質，感到焦慮，容易因此產生心理疾病，身心靈的健康都要注意。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，木星與海王星齊聚工作宮位，目前正執行一個看似光鮮亮麗的工作，或是暫時代理主管職，在職場的待遇令人稱羨。然而木星同時受到金星與火星的影響，嫉妒你的小人其實也不在少數。

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，與火星同宮，幫助他人不一定要獲得實質的回饋，歡喜付出的愉悅，證明你是個有能力給予幸福的人物，然而太陽與火星相位皆不佳，這段時間你會十分希望獲得稱讚與掌聲。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，與喜歡的人之間橫生枝節，某些有心人會想破壞你們兩人的關係，或是會有第三者介入。即便是誤會，一場爭吵是免不了的。

健康運方面，在健康宮位的木星受到金星與火星影響，由於很久沒有勞動，等到你發覺時，已經胖了好幾公斤，在疾厄宮位的天王星持續受到土星影響，注意扁桃腺發炎，或是甲狀腺方面的問題，內分泌有失調的徵狀。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，即便是初次見面的朋友都會聊得很愉快，甚至很直接地被對方表達好感，某些天蠍座則是參加一些活動，受到眾人矚目，成為鎂光燈下的寵兒。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，需要搬家的天蠍座，這段時間終於把所有的東西打包好入新居，慢慢整理中，一切塵埃落定。某些天蠍座的家人情緒不太好，經過你安撫後，不愉快才逐漸平息。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到火星與金星影響，因為雙方工作的不便，已經很久沒和喜歡的人相處。某些天蠍座可能過度沈迷偶像明星，使得另一半大吃飛醋。

工作運方面，太陽進入志業宮位，與火星同宮，相位皆不良，接掌了一個受人矚目的職務，目前正在交接階段，十分忙碌。某些天蠍座則是常常需要到外地出差，每天睡醒都忘記自己身在何處。

射手座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，會承接一個光鮮亮麗，又蠻輕鬆的一個工作，受到許多人的注目與羨慕。但由於金星受到木星的影響，集太多資源於一身，相對而言也會犧牲掉一些生活品質，不能好好享受家居生活。

面試運、考試運方面，滿月發生在面試、考試宮位，面試新工作正式拿到聘書或合約，新工作塵埃落定。前陣子參加考試的射手座，成績終於公佈，該取得的證照，或是該進入哪些學校，在此時會定調。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的水星受到冥王星影響，有一大筆的規費或罰鍰要繳，月底經濟狀況捉襟見肘，財務狀況困窘。有投資習慣的射手座，因聽信不實小道消息，操作失利，資產瞬間敗光。

感情運方面，在慾望宮位的水星相位不良，親密關係無法獲得滿足，同時容易執著於技巧的精進，使得兩人有摩擦。別忘了對方需要的是貼心的陪伴，也許只是輕柔的撫慰，他也能感受到你的愛。

摩羯座：

整體運勢

學業運方面，金星進入學業宮位，正在升學的學生在選填志願時有許多選項都很不錯，金星受到木星的影響，此時會顯得猶豫不決，不知如何抉擇。還是學生的摩羯座，暑期的輔導課程因為一些因素而停課，會是很輕鬆的一個暑假。

工作運方面，木星與海王星齊聚在面試、考試宮位，面試新工作時會同時有好幾個單位對你有興趣，但木星受到金星的影響，會覺得這些公司開出的條件還不夠理想。考公職的摩羯座錄取率高，不過需要派到外地就任，使你有些猶豫。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的水星受到冥王星影響，與喜歡的對象正在冷戰中，雙方都不願意退讓，關係陷入膠著。此時不要太固執，需理性溝通，其實很多事情都有轉圜的餘地。

健康運方面，太陽進入疾厄宮位，與火星同宮，注意血光之災，容易發生意外傷害，或是罹患急性疾病。注意心血管方面的問題，有心悸、頭暈、目眩……等症狀，千萬不可輕忽。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，偏財運佳，記得對發票，中獎率頗高。有投資習慣的水瓶座，短線即可獲利，但金星受到木星影響，請見好就收，不要有賭博的心態，免得倒虧一把。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，同時在感情宮位的火星相位不佳，雙方價值觀的落差，造成嚴重的爭執，容易與對方冷戰，甚至因此分手。還在曖昧狀態的水瓶座，這段時間莫名其妙被喜歡的人封鎖，自己也不知道做錯什麼。

健康運方面，滿月發生在命宮，本週飲食要特別留意，容易吃壞肚子，罹患腸胃炎。水星持續在健康宮位行進，要特別當心病毒感染，引起呼吸系統發炎。水星受到心靈宮位的冥王星影響，此時也容易睡不好，

工作運方面，在工作宮位的水星受到冥王星影響，執行案件與專業事務不能有自己的想法，必須遵照上司一個口令一個動作，感覺工作十分枯燥乏味，甚至萌生辭掉工作的念頭。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入工作宮位，在工作領域受人矚目，有許多重要的案件與事務都仰賴你。然受到滿月的影響，厭倦繁忙的工作壓力，很想休長假或辭掉眼前的工作，休息一陣子。

感情運方面，金星進入感情宮位，喜歡的人對你十分溫柔體貼，正是情感升溫期。但由於金星受到木星影響，許多雙魚座會有很多追求者，即便有了穩定的關係，也會有人想介入其中，爛桃花較多。

本週須注意的部分

健康運方面，太陽進入健康宮位，受到滿月能量影響，注意心血管方面的疾病，同時因為工作壓力大，睡眠狀況不佳，有精神不濟、焦慮的狀況。火星尚未離開健康宮位，注意血光之災，容易發生意外傷害，或是感染急性疾病。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到水星與太陽影響，即便自己努力愛惜羽毛，但人言可畏，有許多人會對你潑髒水，不得不出面澄清許多莫須有的事情，覺得很倒霉。

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