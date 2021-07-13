忍不住了！解封後最容易失控的星座TO5：雙子有滿滿的計畫

2021年7月了，疫情尚未緩解，各地零星的確診者依舊不斷冒出，政府的三級警戒，沒辦法短時間內解除，使得大家的生活有諸多的不便，攸關經濟的店家業者，還有一般人的休閒娛樂，都只能忍耐再忍耐了。距離解封之日，卻還不知要再多久，忍到最後就會失控，這裡就來看看，解封後，哪五個星座最容易失控？

第五名：水瓶座

水瓶座是個生活在自由國度的星座，有自己的行動規劃，有自己的作息運作，因此需要有獨特的空間活動，最好是有個像外太空的環境。偏偏政府的疫情管制，縮小了水瓶座自由的生活，也限制了想法的思考，只能下班就逃回家，上班就躲在公司，這樣的生活型態，容易讓水瓶在解封後，變成一個爆炸的星座，就像重獲自由的新生命，不想再被控制了。

第四名：雙魚座

疫情警戒，逼迫雙魚，過著他們最不喜歡的規律生活，上班下班，下班又上班，枯燥又沒自由的生活，就像魚缸裡的魚，毫無生氣。在解封後，雙魚座容易受別人影響，看著大家都往外跑了，心也跟著動起來了，說走就走，找得到朋友的，就一起出去，找不到夥伴的，就自己訂個行程出發，就算只是大街走走、附近的林道、山區的步道，能找到樂趣的，都能驅動雙魚解放的心。

第三名：雙子座

風象星座的雙子，心最定不下來，最怕悶、怕無聊，而日復一日的生活，最讓雙子受不了。政府三級限制久久無法解除，讓雙子無奈哪裡都沒辦法去，長期下來，會變得有點頹廢，發揮不了雙子風象的個性。滿滿的計畫，跟朋友約好，跟家人說好，解封後要去體驗新生活，不論是自行開車，還是搭火車或高鐵，就連飛機也都計算在內，要盡可能的回復以前多彩多姿的生活。

第二名：牡羊座

牡羊座討厭枯燥乏味又一成不變的生活，他們喜歡四處遊玩，喜歡下班後約個好姐妹去放鬆心情，在放假時，和朋友在街上閒逛，喜歡往外跑，這樣才是行動派的牡羊座。因此在得知解封日的時候，立刻聯絡好友，旅遊路線查好，民宿訂好，待解封後，行李拿了就出門，將內心累積已久的苦悶，好好的解放，重回自由的懷抱，像極了典型牡羊的作風。

第一名：射手座

射手座天生就不好被掌控，他們很有自己的想法，若想做的事、想去的地方，一定會想盡辨法達到。不過受限於疫情及政府的限令，天生愛好自由的心，要他們下班放假都乖乖待在房子裡，那可真是折磨他們了，因為整個世界才是射手座的家。禁令越久，心就越浮動，隨時都在策劃解封後的旅程，吃喝玩樂，該有的行程，全都不會漏掉，解封後，不止失控，還可能暴衝。