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唐綺陽星座運勢週報：獅子升官機運高 魔羯感情迷惘期
【唐綺陽星座運勢週報7/12-7/18】
重要星象：水星進巨蟹，金星獅子，日冥對分高峰期
水星進巨蟹，探討內在及原生家庭問題，想要訴說心聲或表達情緒，適合整理心靈內在或家族間的關係，以及佈置居家環境。金星獅子，想要追求美與時尚的事物，演藝圈、政治圈各種消息頻傳，也有一見鍾情的機會。日冥對分高峰期，對立氛圍濃厚，易有抗議的聲浪。
工作注意：獅子、處女、天蠍、射手
獅子：升官機運高，有貴人相助
處女：適合長遠規劃，別太拘泥在細節
天蠍：走在對的路上，有機會爆發能量
射手：計畫生變，順應時勢放慢腳步
桃花注意：金牛、天秤、魔羯、雙魚
金牛：別口不擇言，當心小吵變大吵
天秤：收到前任訊息，接觸與否自行評估
魔羯：感情迷惘期，秘密藏在心中
雙魚：拒絕溝通會阻礙感情，要有自覺
財運注意：白羊、水瓶
白羊：多勞多得，適合開發斜槓事業
水瓶：收入減少帶來刺激，有奮起的念頭
健康注意：雙子、巨蟹
雙子：身兼數職超出負荷，當心過勞
巨蟹：安定自己的內心，好好休息
週運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道
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