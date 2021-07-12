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唐綺陽星座運勢週報：獅子升官機運高 魔羯感情迷惘期

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報7/12-7/18】

重要星象：水星進巨蟹，金星獅子，日冥對分高峰期

水星進巨蟹，探討內在及原生家庭問題，想要訴說心聲或表達情緒，適合整理心靈內在或家族間的關係，以及佈置居家環境。金星獅子，想要追求美與時尚的事物，演藝圈、政治圈各種消息頻傳，也有一見鍾情的機會。日冥對分高峰期，對立氛圍濃厚，易有抗議的聲浪。

工作注意：獅子、處女、天蠍、射手

獅子：升官機運高，有貴人相助

處女：適合長遠規劃，別太拘泥在細節

天蠍：走在對的路上，有機會爆發能量

射手：計畫生變，順應時勢放慢腳步

桃花注意：金牛、天秤、魔羯、雙魚

金牛：別口不擇言，當心小吵變大吵

天秤：收到前任訊息，接觸與否自行評估

魔羯：感情迷惘期，秘密藏在心中

雙魚：拒絕溝通會阻礙感情，要有自覺

財運注意：白羊、水瓶

白羊：多勞多得，適合開發斜槓事業

水瓶：收入減少帶來刺激，有奮起的念頭

健康注意：雙子、巨蟹

雙子：身兼數職超出負荷，當心過勞

巨蟹：安定自己的內心，好好休息

週運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢 唐綺陽 每週星座運勢

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