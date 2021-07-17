每日星座運勢／獅子失業者出門走走 有不錯的機會

2021-07-17

牡羊座

喜歡湊熱鬧，有機會交到不少新朋友。

整體運：★★★★★

心情愉快的一天，把工作先擱著，四面八方呼朋引伴，交朋友成為今天的重心，單身者與異性互動頻繁，有獲得愛情的機緣。在閒聊中朋友不經意的一個舉動或一句漫不經心的話，都有可能成為你的靈感，讓你挖掘出商機。

愛情運：★★★★☆

夫妻之間偶有小吵小鬧，不過，這些絲毫不影響彼此的感情，反而增添了甜蜜度。

事業運：★★★★☆

樂觀自信的一天，能積極面對生活中的每一件事，好運也不斷降臨到你身上。

財運：★★★★☆

競爭中得財，得財略為費心吃力，所幸在辛苦競爭後多能有所收穫。動口生財者較容易感受到今日的好運。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00檸檬綠

開運方位：正南方向

金牛座

心情愉悅，在你眼裡一切都顯得美好。

整體運：★★★★★

情緒極佳，能盡享親友間交流與共處之無窮樂趣；今天你似乎如一座財物豐富的「寶藏」，讓情人不時獲得挖到寶貝的意外驚喜；錢財上要做好規劃，可望獲得意想不到的財運。

愛情運：★★★★☆

戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣大膽的示愛吧！單身者今日容易發現理想的情人。

事業運：★★★★☆

思維活躍，頭腦中會突然湧現出刺激的點子，讓你在金錢上有所收穫。

財運：★★★★★

今天財運對於人脈暢通者特別有利，有機會在多方朋友幫助下而獲得商機。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00玫瑰紅

開運方位：正西方向

雙子座

感情路上晦暗不明。

整體運：★★★☆☆

雙人愛情受困於世俗瑣事，適時製造一些如王子公主般夢幻氣氛，讓彼此回到最初心動的那個時刻吧；多與他人交談，別人不經意的一句提點，會成為解決問題的關鍵；資金流動上則建議短線操作，降低投資風險。

愛情運：★★☆☆☆

單身者選擇對象眼光頗高，即使有主動示愛的異性也不輕易心動，表現得理性而鎮定！

事業運：★★★★☆

運勢頗順，有機會表現優秀的口才，說話很有說服力與感染力，容易獲得掌聲。

財運：★★★☆☆

有中獎的機緣，不妨多參與。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-18:00碧空藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

財富就在身邊。

整體運：★★★★☆

和戀人之間易發生言語衝突，話說出口時請三思；閒暇之時多翻閱財經雜誌，能獲取許多有價值的訊息；有時間約同事一起喝茶逛街，對你往後的工作很有幫助。

愛情運：★★★☆☆

單身者在感情上易遇到一些困難，但不要灰心，多加留心觀察，用智慧去贏得愛情吧！

事業運：★★★★☆

容易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，很有成就感。

財運：★★★★☆

財運不錯，與他人合作能爭取到更多進財機會！

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-09:00淺海藍

開運方位：東南方向

獅子座

今天宜行動，可別待在家裡浪費時間。

整體運：★★★★★

感情上一個微笑，一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，看準時機，果斷出擊。處於失業中的人今天不妨出去走走，會有不錯的求職機會。

愛情運：★★★★☆

桃花紛飛，已婚者在外容易受到異性誘惑，應加強自控能力；單身者戀愛機會多。

事業運：★★★★★

運勢旺盛，嘴甜心善，易得長輩照顧，有什麼要求都可以提出來，易獲得滿足。

財運：★★★★☆

財運頗優，但花錢海派，錢財進出快速，得來的錢財大多都花在吃喝玩樂上。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00可可棕

開運方位：正北方向

處女座

有時候幸福就在行動之後到來。

整體運：★★★☆☆

今天要處理的事情雜亂，試著平靜下來，冷靜的頭腦才是處理問題的關鍵；遇到對眼的異性，趕快採取行動吧；財運不太妙，手氣也欠佳，把時間放在其他有意義的事上，會更有收穫。

愛情運：★★★☆☆

對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身傷神。

事業運：★★★☆☆

想離開現在的環境，但諸多的現實考慮，還是無法完全脫身。

財運：★★☆☆☆

提醒自己莫因物慾過重、貪戀花酒而舉債度日。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-09:00櫻桃紅

開運方位：正西方向

天秤座

做事缺少計劃性，收效甚微。

整體運：★★★☆☆

感情生活非常穩定，彼此有了更進一步的了解，給對方做一頓豐盛的晚餐，讓愛情加速升溫。財運較好，賺了錢別只顧往自己腰包裡放，請朋友吃個飯，聯絡一下感情。

愛情運：★★★★☆

單身者渴望戀愛，正好會有意中人出現，但需要多花一些時間觀察，以免遇人不淑喔！

事業運：★★★☆☆

事情會如你所想的走入佳境，對於自己的決策要敢於肯定，盡全力去做就能有收穫。

財運：★★★☆☆

開支較大，不重視小財，結果滴水成河而有漏財危機。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-16:00珊瑚橙

開運方位：西北方向

天蠍座

與人交往能夠和睦相處。

整體運：★★★★☆

你將會表現得親切又得體，你能把握大眾的感受，從而迎合他們的心意。雖然在生活中會遇到小麻煩，但多能得到親友的幫助。邀三五個好友相聚，能夠緩解不少精神壓力。

愛情運：★★★★☆

有機會碰到成熟有魅力的對象，深深吸引了你的目光，讓你動了真情。

事業運：★★★☆☆

喜歡表達，有不錯的創見，但也容易在不自知的情況下得罪人，應留意一下措辭！

財運：★★★★☆

今日有福祿雙至之好氣運，只要積極運作，多能求名得名，求財得財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00象牙白

開運方位：正東方向

射手座

害人之心不可有，防人之心不可無。

整體運：★★★☆☆

今天有些犯小人，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險；桃花運不錯，今天有機會與心儀的對象進一步發展；把棉被拿出去曬曬吧，聞著陽光的味道會促成你的好睡眠。

愛情運：★★★★☆

與情人發生爭執時，別太固執，退一步海闊天空；單身者暫無感情困擾，享受獨處時光！

事業運：★★★☆☆

心情輕鬆愉快，可以利用休息時間，思考往後的目標與重心！

財運：★★☆☆☆

省小錢、花大錢的日子。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00艷棗紅

開運方位：東南方向

摩羯座

EQ頗高，有利交友。

整體運：★★★★★

利用節日邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。節日有好的電影，去感受一下視覺帶來的刺激也不錯。

愛情運：★★★★☆

單身者有時間不妨多安排戶外娛樂活動，或是時常到郊外走一走，容易有艷遇喔！

事業運：★★★★☆

處理事物的能力與情緒都能保持好的狀態，不過得注意別將自己的標準強加於人，以免對方達不到要求時你會大失所望。

財運：★★★★☆

金錢回收的時刻，守財力特別強，即便花錢買東西都容易買到物超所值的好東西。今日也適宜追債喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00玉髓紅

開運方位：西南方向

水瓶座

適合與家人一起娛樂。

整體運：★★★★☆

小別勝新婚，短暫的離別不但絲毫未減少你們的恩愛，反而更加深了感情。財運平平，商場中琳琅滿目的首飾，女性朋友可要經得起誘惑，荷包才不至於乾癟。找到適合自己的理財方法，收穫就能看得見。

愛情運：★★★★☆

另一半與異性走得很近，似乎在故意氣你，好好想想，你是不是太冷落另一半了？

事業運：★★★★★

運勢強盛，你的心情很平靜，能透過學習、旅遊、網路交友等來收集訊息，拓展視野。

財運：★★★☆☆

零散支出減少，能夠有所積蓄。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00乳酪白

開運方位：正東方向

雙魚座

休閒娛樂機會多，結識不少新朋友。

整體運：★★★★★

享受生活的日子，感覺無比愜意。外出玩樂的機會多，與朋友相聚而結識朋友的朋友，人際圈得以不斷擴展。單身者還易獲得朋友撮合而結識彼此契合的對象，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。

愛情運：★★★★★

變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝玩樂一番。

事業運：★★★★☆

發揮善解人意的一面，特別能調和群體關係，為朋友分憂解難，走到哪都受歡迎。

財運：★★★★☆

財運看好，有利投資理財。在理財上可以採取轉守為攻的策略，敢於行動可得財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00薔薇粉

開運方位：正東方向





