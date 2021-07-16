每日星座運勢／雙魚工作事業有機會 發揮專業技能
2021-07-16
牡羊座
今天容易出現尷尬的場面。
整體運：★★★☆☆
單身者的心儀對象發生在朋友身上的機率比較多，如怕被當面拒絕後連朋友關係都難以維持，可透過兩人都認識的朋友傳述；盡量少吃易上火的東西，不然新陳代謝容易發生紊亂；服務行業者今天的工作會容易忙中出錯，應打起精神細心認真一點。
愛情運：★★★☆☆
你特別需要情人的關心，對方的溫柔，能解除你心中的煩悶。
事業運：★★★★☆
運勢旺盛，是你好好展現創意與能量的時候，可望在專業領域盡情發揮。
財運：★★★☆☆
不適合與人合夥投資，易起錢財糾紛。
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：05:00-06:00琥珀橙
開運方位：東北方向
金牛座
情緒比較激動，千萬不要放任自己。
整體運：★★☆☆☆
今天心態不好，容易衝動，與另一半發生誤會的機率較大，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。今天適合進行小筆投資，不宜介入過深，小小的參與一下也能讓你賺個荷包滿滿，還可以留下一部分資金備用。
愛情運：★★☆☆☆
戀人之間偶爾的任性或撒嬌是調情，但過了頭就容易引起對方反感，產生衝突唷！
事業運：★★★☆☆
今天一定要遠離搬弄是非之人，以免他會把你的話添油加醋傳入他人耳中，挑撥你和他人交情。
財運：★★★☆☆
倘若野心太大，恐因周轉失靈而惹出債務問題。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：14:00-16:00秋葵綠
開運方位：東北方向
雙子座
謙虛是重要的職業美德。
整體運：★★★☆☆
今天情緒容易受到他人影響，但對方容忍力非比尋常，又能使你漸漸恢復平靜。資金周轉順暢，可嘗試短期投資，成效較顯著。腳踏實地的工作作風令你深得上司賞識，切忌翹起尾巴、目中無人哦！
愛情運：★★☆☆☆
今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，但不適合去約會唷！
事業運：★★★★☆
求職者多表現自己的專業能力，太過謙虛反而會有負面影響。
財運：★★★☆☆
錢包要收好，簽單時也得細心一些。
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：19:00-20:00玉髓紅
開運方位：東北方向
巨蟹座
工作熱情有增無減。
整體運：★★★★☆
幸運的一天，即使沒有開運物的幫助，也會有不錯的際遇。投資時可得貴人相助，不要將他人的幫助看成負擔，否則會有失落感。工作上激情不斷湧現，將潛在的動力激發出來，好消息也會隨雪片般飛來。
愛情運：★★★☆☆
有利與伴侶坦誠交流。讓自己的心安定下來，才更有利於愛情的安穩發展。
事業運：★★★★★
事業運挺不錯的，是衝勁十足的一天。趁著今日多做一點，把棘手的工作儘快處理完吧！
財運：★★★☆☆
保守理財的一天，適合儲蓄、藏私房錢。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00瑪瑙黑
開運方位：西北方向
獅子座
運氣佳，意外的驚喜將帶給你一整天的好心情。
整體運：★★★☆☆
會有朋友以各種藉口送禮物給你，或是在背後默默為你解決難題，讓你感動不已。已婚者與另一半易有小摩擦，但很快能和好如初，而且還有機會撮合好朋友的一段感情。工作效率高，有如神助。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛機會少，單身者別急於投入一段感情，否則易被對方光鮮的外表所蒙蔽。
事業運：★★★★☆
表達能力突顯，親和力佳，與人溝通順暢。適合與客戶洽談業務，或是與老闆談薪資，成功機率高。
財運：★★★☆☆
以往的投資容易有不錯的回報。不過，消費慾望強烈，應把多餘的錢財交給貼心人管理！
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：16:00-18:00蘑菇灰
開運方位：西南方向
處女座
幫助別人也是壯大自己。
整體運：★★★★☆
埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳，又讓你難以體會到工作中的快樂。大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花了眼哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，但得把握好時機才行。
愛情運：★★★☆☆
一人獨處時，不妨幻想一下甜蜜浪漫的美景，這樣也能讓心靈感到滿足喔！
事業運：★★★★☆
事業運佳，適合在今日做點文書、計算方面的工作；有機會的話，可以翻翻書來增加靈感。
財運：★★★★☆
善用快速果斷的智慧、靈感得財。賭運還不錯，可以嘗試短期、需要分析的金錢遊戲。
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：23:00-24:00碧空藍
開運方位：正東方向
天秤座
少計較，心情好。
整體運：★★☆☆☆
你給人一種得理不饒人的感覺，使得交流無法繼續，易令對方產生離開的念頭；行事有些草率，思慮也有些欠周全，令合作夥伴怨言不斷；把辦公桌收拾得乾淨些，有助於提升你下午的運勢。
愛情運：★★☆☆☆
對另一半別太強勢，和平共處、共同做些家務，會讓你感受到溫馨與甜蜜喔！
事業運：★★☆☆☆
思維有如污泥淤塞，創作力與應變力罷工，瑣碎的麻煩接二連三，會逼得你越來越急躁。
財運：★★☆☆☆
只要能經得起環境競爭、是非的考驗，財運就會漸佳。
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：14:00-16:00遠洋藍
開運方位：正西方向
天蠍座
關心家人，才能更了解彼此的想法。
整體運：★★★★☆
另一半對你的不滿，極易累積到今日爆發出來；對他好一點，澆熄他心中的怒火。店面經營者，可望在今天下午三點至五點迎來銷售高峰。上班族工作缺乏激情，一切維持常態，難有大進展。
愛情運：★★☆☆☆
今天你的熱情能很快被點燃，伴侶間多多親密互動，雙方都易體會到久違的激情與感動。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，沒有什麼特殊的變化，把分內事做完就可以了。
財運：★★★★★
財運順暢，賺錢不太費力。股票族，可憑直覺與分析而小有收穫；商務談判者，有機會接到訂單；對一般的上班者來說，力量反而不大。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：19:00-20:00金桔綠
開運方位：西南方向
射手座
掌握方法技術，會讓事情事半功倍。
整體運：★★★☆☆
愛情升溫，單身者遇到興趣相投的異性，可主動靠近，感情會有正面進展。學習他人謹慎的處事方法，對你的財運會有不小的提升。工作時，你的態度對你的工作效率有直接的影響，不可馬虎行事。
愛情運：★★★★☆
愛情不請自來，單身者只要主動一點，就有機會談一場令人陶醉的戀愛。
事業運：★★★☆☆
對同事的要求較嚴苛，不滿意時會嚴厲批評，易惹人反感，應注意言詞！
財運：★★☆☆☆
財運不太穩定，收款入帳多有一波三折的現象，不適合在今日做財務決定。想買東西請先緩一緩，省得買到瑕疵品。
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：22:00-23:00深海藍
開運方位：東南方向
摩羯座
把握機會展現自我。
整體運：★★☆☆☆
有機會將自己最近所學在眾人面前展現出來，可得好好發揮哦；戶外的休閒活動，會成為邂逅艷遇的有利場所；慷慨陳詞、據理力爭不但表現你的工作才能，也更添個人魅力。
愛情運：★★☆☆☆
戀人之間不必太在乎面子，買份小禮物送給戀人，再大的矛盾也會化解喔！
事業運：★★★☆☆
雖然努力能得到回報，能力能受到肯定，但也會得罪人，讓很多人敢怒不敢言，暗中對你不利。
財運：★★☆☆☆
求財勞心費力，尤其任職領薪者，總覺得自己的付出與收穫不成正比。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-11:00香吉士黃
開運方位：西北方向
水瓶座
沒有度不過的難關。
整體運：★☆☆☆☆
難度系數過高會影響工作的進展，今天不宜做高標準挑戰；出去應酬易遭遇因眾人串通而成為買單者的境遇，選擇應酬地點時可要慎重；有種不被重視的感覺，但切忌以此作為偷懶的理由，小心因此得不償失。
愛情運：★★☆☆☆
結識異性的機會不多，但有機會與舊情人相遇，如果雙方愛意還在，不妨好好把握機會唷！
事業運：★☆☆☆☆
工作進度恐有停頓、停擺的跡象，多是不滿情緒造成，急需擺正心態，積極應對。
財運：★☆☆☆☆
財運不佳，忌與酒色財氣沾上邊，特別要注意支票、信用卡、契約、帳單等問題！
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：04:00-06:00蘑菇灰
開運方位：西南方向
雙魚座
運勢居高不下，能輕鬆應對各種事務。
整體運：★★★★★
有伴侶的人有說不完的情話，彼此都能碰觸到對方最柔軟的心房；單身者多向外活動，會有特殊的姻緣際遇。工作上有機會發揮專業技能，一展絕活，很有成就感。財運順暢，稍加運作就能有不錯的進帳，對商務、業務、開發工作者影響較大。
愛情運：★★★★☆
異性緣還不錯，在外活動容易得到異性的青睞。
事業運：★★★★★
你有嚴謹的思想能力，談判時能應對自如喔！
財運：★★★★☆
財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞耕耘、與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：15:00-17:00玉髓紅
開運方位：正南方向
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