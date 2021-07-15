每日星座運勢／雙子構想易獲得肯定 多與異性交流

2021-07-15

牡羊座

愛情是兩個人的功課。

整體運：★☆☆☆☆

掌控慾望過強，使對方難以忍受，繼而產生離開的念頭。理財得到長輩們的幫助，他們的經驗使你的財運得到較快的提升。心情好壞對你的工作有著直接影響，心情低落時不妨先將工作放下吧！

愛情運：★☆☆☆☆

又發生爭執了嗎？雙方意見不合是常有的事，不要想得太嚴重！

事業運：★★☆☆☆

在與人交往、互動上容易出問題，在發表言論時應注意自己的措辭，以免得罪人。

財運：★★☆☆☆

沮喪的情緒會降低求財的動力而使得財運受阻。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-21:00白鋼銀

開運方位：正南方向

金牛座

低調生活收獲更多快樂。

整體運：★★☆☆☆

今天是個購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，又可以少花錢；今天工作上的表現太突出容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展；戀愛中的人今晚有機會和戀人一起去看球賽，感受球賽帶來的激情。

愛情運：★★★☆☆

與心儀的對象有進一步交談的機會，可趁此機會多多瞭解對方的想法喔！

事業運：★★★☆☆

周圍朋友的職場異動會對你產生影響，讓你開始思考自己的事業方向，無心去做眼前的工作，工作效率下滑。

財運：★★★☆☆

口才佳者，可動口生財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00青金石藍

開運方位：東北方向

雙子座

精神抖擻，很有進步的動力。

整體運：★★★★★

今天在工作上很有成就感，構想易得到上司的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不足，注意多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓得良緣。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

愛情運：★★★★☆

單身者異性緣佳；伴侶之間相互關心、鼓勵，彼此都能從對方身上獲得感動。

事業運：★★★★★

今日事業上多能運用聰明才智來完成任務，是個好的開始，頗適合修正行事方針，檢討先前的疏失，以此提升工作效率。

財運：★★★★☆

今日有機會獲得分析之財，對於操作股票的人來說，易因判斷準確而獲利。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00淺海藍

開運方位：正南方向

巨蟹座

遇事應隨機應變。

整體運：★★★★☆

今天你的喜怒哀樂都會寫在臉上，在戀人面前休想有所隱瞞，小心謊言當場被對方戳破；投資上你過於謹慎，雖然不會遇到大的風險，但也難有突破；工作不太穩定，原定的計劃甚至需要做些改變。

愛情運：★★★☆☆

今日你把愛情想像得太美好，致使現實中的相處讓你失望。多抱持平常心，同時用心去經營，愛情之花才會越開越稱心如意。

事業運：★★★☆☆

想法不易得到採納，就算是合理的意見，最好先擱置一段時間，之後再向部門主管提出來。

財運：★★★☆☆

有破財的跡象，要管好自己的荷包。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00雪花銀

開運方位：西北方向

獅子座

遭受挫折更要加油打氣。

整體運：★★★☆☆

今日財運不太理想，股票投資者容易遭遇小小挫折，可向親朋好友諮詢以期獲得援助；工作任務完成狀況不如預期，若不及時調整，有被上司批評的可能；單身者機遇不多，明亮的裝扮方可以助長愛情運。

愛情運：★★★☆☆

感情穩定的情侶可計劃婚姻大事；剛開始戀愛者注意培養感情，別疏忽了對方。

事業運：★★★☆☆

遇到工作或學習上的難題時有些不知所措，應從多方面思考，發揮想像力，學會培養自己的立體思考能力。

財運：★★☆☆☆

財物耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢，不然就是把東西弄壞掉！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00夕陽橙

開運方位：東北方向

處女座

不要輕易接受他人的好意。

整體運：★★★☆☆

今天可要避免衝動，小心自己因頭腦發脹而過早做出決定，反而錯過良緣。切忌一頭栽進炒得火熱的行業，倒是能從那些被你忽視的行業中覓得投資的潛力股。有機會得到上司的嘉獎，但令同事頗為眼紅。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，今日暫時別想愛情的問題！

事業運：★★★★☆

若有升職機會，除了工作表現外，身體語言所表現出來的精神狀態也會成為重要參考標準。因此，一定要注意儀態。

財運：★★★☆☆

今天有沒錢花的感覺，會為了沒錢而煩惱、不快樂。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00艷棗紅

開運方位：正南方向

天秤座

自己解決不了時要善於尋求幫助。

整體運：★★★☆☆

對於你細緻的體察到他的情緒變化和需求，讓他備受感動；工作中出現自己無法解決的問題不往上報備，不但自己著急，反而會使事情錯過了最佳解決的時機；在碰到多年未見的同學時，因叫不出對方的名字而感到尷尬。

愛情運：★★★★☆

單身者可向心儀的對象表白，成功的機率較高；已婚者感情生活豐富多采。

事業運：★★☆☆☆

放鬆心情，別想太多，應將複雜的事情簡單化，以應付臨時派下來的各項任務。

財運：★★★☆☆

過度保守，懶得花腦筋計算研究，而喪失投資的機會。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00深茄紫

開運方位：東北方向

天蠍座

舉棋不定會讓你錯失良機。

整體運：★★☆☆☆

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易觸景生情，想戀愛的慾望強烈；戀愛中人易有孤獨感，渴望戀人的關心。

事業運：★★☆☆☆

做事比較拖拉，原本今天就能完成的工作，會想拖到第二天。

財運：★★★☆☆

小心引來小人挖牆角、嚼舌根，你的財路會有影響。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00香檳金

開運方位：西南方向

射手座

很有創意的一天，也易獲得新資訊。

整體運：★★★★☆

靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手。朋友透露給你證券市場的新資訊，很有價值。約會前去美容院換一個新髮型，給對方不同的感受，效果會很好。

愛情運：★★★★★

詩情畫意的一天，適合約心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

事業運：★★★★☆

工作不易受外界干擾，行事按部就班，追求的目標和方向明確，事業策略趨於平穩紮實，一切依規定行事。

財運：★★★★☆

今天你能抱著持平的心態下賭注，甚至敢先服輸好讓賭友的心不設防；但一旦機會來了，你卻能力挽狂瀾，讓賭友們吃驚不小呢！

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

摩羯座

調整生活節奏，會有耳目一新的感覺。

整體運：★★★☆☆

已婚者易爆發家庭內戰，糟糕的氛圍讓兩人都相當難受，坦誠溝通顯得尤為重要。不要把希望寄托在股票等風險性較大的投資項目，以免資金無法回轉。工作完成得很漂亮，易得到上司和同事的誇獎，亦是人際關係升溫的好時機。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情進展順利，可望與心愛的人共組家庭。不妨好好規劃未來，做好準備。

事業運：★★★★☆

只要行動就能體會到工作的快樂，加上不間斷地激勵自己做事，會小有成績喔！

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，有因小失大的徵兆，工作或投資時要注意利潤的評估。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00睡蓮紫

開運方位：正東方向

水瓶座

易心想事成的一天。

整體運：★★★★☆

適合表白，有暗戀對象的人要多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖收入不如預期，但收支平衡。

愛情運：★★★★☆

今日是表現溫柔體貼的時刻，多忍讓，順著伴侶的意思，可增進感情。

事業運：★★★★☆

事業運小佳，助力挺多的，自己不會太辛苦，能快樂的度過一天唷！

財運：★★★☆☆

不適合想金錢方面的問題，煩悶時不妨去喝杯咖啡放鬆一下。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00玫瑰紅

開運方位：西南方向

雙魚座

一切隨緣，莫強求。

整體運：★★☆☆☆

感情的事順其自然就好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由且還能增強桃花。注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人。多出門走動走動，呼吸新鮮氧氣，是淨化心靈的最好方法。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易得到另一半的支持與理解，讓你感動；單身者桃花較弱，想戀愛需等待時機。

事業運：★★★☆☆

做事比較急躁，遇到突發事件很容易失去理智，心慌意亂往往會讓你把簡單的事情複雜化。

財運：★☆☆☆☆

對金錢的敏銳度較低，勿在此日衝動消費或是大筆資金運作。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00珠貝白

開運方位：東南方向





