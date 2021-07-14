每日星座運勢／水瓶創意多有貴人助 合作易起衝突

2021-07-14

牡羊座

微笑將是你的招牌。

整體運：★★★★☆

今天的你，心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時時提防爛桃花哦；財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大；工作上，不斷接到新任務，但不乏他人的幫助。

愛情運：★★★☆☆

今日應多約會增進感情。宜到遊樂場、電影院等輕鬆的環境約會、談情說愛。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，積極進取，有所堅持，才能在工作中看到希望，有所收穫。

財運：★★★★☆

打起精神做生意，大訂單其實離你不遠了喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00萊姆黃

開運方位：正西方向

金牛座

受他人影響，愛情顯得較被動。

整體運：★★★☆☆

有好的緣分，卻丟不掉家人的意見，喜歡對方就要勇敢邁出第一步，不要受到過多意見的干擾。把事情想得簡單一點反而讓你更加幸運，有時候想得太複雜只會累著自己。工作雖然辛苦卻有種踏實的感覺。

愛情運：★★☆☆☆

今天適合冷靜獨處，特別渴望清閒獨立不被干擾的空間。

事業運：★★★☆☆

易受到情緒的影響，工作費時費勁，但收效甚微。覺得不順時，不妨和長輩或貼心人聊聊。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合請客，與朋友歡聚，好好慶祝一番！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00玫瑰紅

開運方位：正南方向

雙子座

做事過於毛躁，給自己多一點的耐心。

整體運：★★★★☆

今天適合花錢請客，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是挺有價值的。財運方面相當平常，沒有什麼特別變動。工作上今天成效不錯，但還是要多留意細節的地方，不起眼的小漏洞恐會給你帶來麻煩。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，照照鏡子裝扮美美、帥帥的，對愛情會有幫助唷！

事業運：★★★★☆

自我表現慾增強，展現自我的機會大增，還能借助外力為己所用，於是新業務接踵而至，還能創造新紀錄。

財運：★★★☆☆

財務狀況良好，會有一些額外的收益。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

巨蟹座

學會穩中求勝。

整體運：★★★☆☆

財運的走勢較平穩，投資項目都處於觀望狀態，可別急於下手。已婚者的婚姻需要升升溫，找間安靜、富有情調的餐廳吃一頓，重溫一下戀愛時約會的感覺，感情也會漸趨穩定。工作進程有點停滯落後，需加把勁哦！

愛情運：★★★☆☆

今日你對愛情表現出懶洋洋的態度，想等對方來噓寒問暖，特別容易被異性打動！

事業運：★★★☆☆

做事如果不順利，就別強求，不然運勢會變得更糟糕，倒不如把力量集中在喜歡的事情上。

財運：★★★☆☆

可別胡亂憑直覺操作，一旦火燒鈔票，恐欲哭無淚唷！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00蜜瓜黃

開運方位：東北方向

獅子座

結打得越久，越難解開。

整體運：★★★★☆

兩個人應認真溝通一次，解開他的心結，並告訴他有什麼事可以一起承擔；在上司的指導下，處理客戶的投訴及時又有效，也能讓客戶滿意；長時間單手接聽電話，易引起手肘等處酸痛。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，保持笑容、眼神柔和一點，才能讓愛情運加溫。

事業運：★★★★☆

頗受上司器重與賞識，適合奮發進取，突破現狀。

財運：★★★☆☆

今日比較愛錢，對於金錢問題顯得謹慎計較，適合在今日做財務規劃唷！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00香檳金

開運方位：東南方向

處女座

有受束縛的感覺，心境要平和些。

整體運：★★☆☆☆

工作上壓力較大，有受到限制的感覺。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上會有競爭者出現，不要自以為安全，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有計劃，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。

愛情運：★★★☆☆

容易被感情的事攪得心煩，不妨找幾個朋友出來聊聊吧，會讓你輕鬆許多。

事業運：★★☆☆☆

隨著繁雜事物的增多，遇到的阻礙也會突增。如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。

財運：★★☆☆☆

為了表現海派，對情人、朋友、家人都相當的慷慨大方，花錢如流水。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00燻鮭紅

開運方位：東北方向

天秤座

易為己悲。

整體運：★★★☆☆

情人與朋友同時和你有約，讓你難以從二者中做出選擇；舟車勞頓，讓你開始羨慕有錢人的生活，感慨現實的殘酷；對於工作或學習有些反感，一想到它們就讓你感到不安。

愛情運：★★☆☆☆

你顯得意氣用事，你的關心讓對方感到牛頭不對馬嘴，生氣也不是，不生氣也不是。還是先仔細琢磨好對方的心思，然後有所為。

事業運：★★★☆☆

重新回歸現實面的考量為好，不能挽回的不如就讓它結束，越想只會越增添困擾而已。

財運：★★☆☆☆

易因為盲目、衝動、受騙，導致破財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-21:00白鋼銀

開運方位：東南方向

天蠍座

生活較平淡，需主動製造生活情趣。

整體運：★★★☆☆

今天的生活步調依舊，會讓你覺得沒有新鮮感，主動找事做才能消除內心的空虛。工作上多與同事互動，在活躍的工作氣氛中可刺激大腦活動。閒暇時嘗試各種各樣的玩樂方式，會讓你有不一樣的感受。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不太好，好好裝扮一下可以有所改善，但千萬別揮霍過頭，免得雙方產生爭執。

事業運：★★★☆☆

工作上精神不太集中，總想著能快點放長假休息。把工作做好了，才能開懷玩樂唷！

財運：★★★★☆

財運不錯，投資上易有小筆進帳。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00杜鵑粉

開運方位：西南方向

射手座

凡事要多份耐心。

整體運：★★☆☆☆

遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，因此而破壞自己在戀人心目中的好形象；今天不適合外出拜訪或商談，易吃到閉門羹；購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。

愛情運：★★★☆☆

要忙的事情很多，單身者無心戀愛；已婚者忙著拜訪、接待親人，忙碌中感情倍增。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不順，莫名其妙的事情特別多，尤其是突發狀況連連，耐著性子處理突如其來的改變，才能讓你順利完成手邊任務。

財運：★★★☆☆

工作性質危險性高者要注意自身安全，倘若不慎受傷了就不能賺錢囉！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00雪花銀

開運方位：正西方向

摩羯座

工作雖重要，但感情生活也要好好處理。

整體運：★★☆☆☆

單身者渴望愛情，但衝動表白很容易造成對方的恐懼心理，要注意說話方式。財運上不如人意，投資路上困難較多，讓你舉步維艱，還是先積蓄力量。工作上你的努力獲得大家的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運較弱，單身者可以給自己放個假，四處遊玩一番，放鬆心情，不要為感情而煩惱。

事業運：★★★☆☆

有付出就有收獲，工作上只要確保工作進度就能有不錯的收獲喔！

財運：★★☆☆☆

努力掙取的財富不多，別太想著錢了。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00苔蘚綠

開運方位：正南方向

水瓶座

創意頗多，貴人助力強。

整體運：★★★★★

靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來如魚得水。朋友會帶給你證券市場的新資訊，很有價值呢！約會前先將指甲修剪整齊，小地方的清潔要做好。去美容院換個新髮型，給人不同的新感覺，效果會很好。

愛情運：★★★★★

面對愛情有喜歡說空話的傾向，要小心無法兌現時伴侶發火。

事業運：★★★★☆

今日是個辛苦耕耘的日子，忙碌難免。有利獨立作業，默默耕耘，與人合作易起衝突。

財運：★★★★☆

為賺錢而忙碌的一天，正財、偏財皆不錯。業務、洽商者容易遇到人品頗優的富商。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00芒果黃

開運方位：正南方向

雙魚座

運勢走低，做事需要謹慎小心。

整體運：★☆☆☆☆

愛情指數偏低，單身的你即使有希望結識異性朋友，也要謹防桃花陷阱。做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。對奢侈品的佔有慾較強，不要寅吃卯糧，免得日後發生經濟危機。

愛情運：★☆☆☆☆

單身者易感孤獨寂寞，戀愛運不佳，不妨找朋友聊聊心事；有伴侶者易有感情困擾，宜冷靜。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，外力干擾特別多，加上今日抗壓性本來就偏弱，上司施點壓力就讓你感受到渾身不自在。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂，要克制衝動心性。謹防貪心、遠離酒色。其次不要跟人借貴重物品，否則不小心毀損後除了賠錢外還會欠下人情呢！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00玉米黃

開運方位：東南方向





