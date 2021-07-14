每日星座運勢／水瓶創意多有貴人助 合作易起衝突
2021-07-14
牡羊座
微笑將是你的招牌。
整體運：★★★★☆
今天的你，心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時時提防爛桃花哦；財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大；工作上，不斷接到新任務，但不乏他人的幫助。
愛情運：★★★☆☆
今日應多約會增進感情。宜到遊樂場、電影院等輕鬆的環境約會、談情說愛。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，積極進取，有所堅持，才能在工作中看到希望，有所收穫。
財運：★★★★☆
打起精神做生意，大訂單其實離你不遠了喔！
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：13:00-15:00萊姆黃
開運方位：正西方向
金牛座
受他人影響，愛情顯得較被動。
整體運：★★★☆☆
有好的緣分，卻丟不掉家人的意見，喜歡對方就要勇敢邁出第一步，不要受到過多意見的干擾。把事情想得簡單一點反而讓你更加幸運，有時候想得太複雜只會累著自己。工作雖然辛苦卻有種踏實的感覺。
愛情運：★★☆☆☆
今天適合冷靜獨處，特別渴望清閒獨立不被干擾的空間。
事業運：★★★☆☆
易受到情緒的影響，工作費時費勁，但收效甚微。覺得不順時，不妨和長輩或貼心人聊聊。
財運：★★★★☆
財運不錯，適合請客，與朋友歡聚，好好慶祝一番！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：19:00-20:00玫瑰紅
開運方位：正南方向
雙子座
做事過於毛躁，給自己多一點的耐心。
整體運：★★★★☆
今天適合花錢請客，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是挺有價值的。財運方面相當平常，沒有什麼特別變動。工作上今天成效不錯，但還是要多留意細節的地方，不起眼的小漏洞恐會給你帶來麻煩。
愛情運：★★★☆☆
戀愛運普通，照照鏡子裝扮美美、帥帥的，對愛情會有幫助唷！
事業運：★★★★☆
自我表現慾增強，展現自我的機會大增，還能借助外力為己所用，於是新業務接踵而至，還能創造新紀錄。
財運：★★★☆☆
財務狀況良好，會有一些額外的收益。
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：21:00-23:00睡蓮紫
開運方位：東南方向
巨蟹座
學會穩中求勝。
整體運：★★★☆☆
財運的走勢較平穩，投資項目都處於觀望狀態，可別急於下手。已婚者的婚姻需要升升溫，找間安靜、富有情調的餐廳吃一頓，重溫一下戀愛時約會的感覺，感情也會漸趨穩定。工作進程有點停滯落後，需加把勁哦！
愛情運：★★★☆☆
今日你對愛情表現出懶洋洋的態度，想等對方來噓寒問暖，特別容易被異性打動！
事業運：★★★☆☆
做事如果不順利，就別強求，不然運勢會變得更糟糕，倒不如把力量集中在喜歡的事情上。
財運：★★★☆☆
可別胡亂憑直覺操作，一旦火燒鈔票，恐欲哭無淚唷！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：08:00-10:00蜜瓜黃
開運方位：東北方向
獅子座
結打得越久，越難解開。
整體運：★★★★☆
兩個人應認真溝通一次，解開他的心結，並告訴他有什麼事可以一起承擔；在上司的指導下，處理客戶的投訴及時又有效，也能讓客戶滿意；長時間單手接聽電話，易引起手肘等處酸痛。
愛情運：★★★☆☆
戀愛運普通，保持笑容、眼神柔和一點，才能讓愛情運加溫。
事業運：★★★★☆
頗受上司器重與賞識，適合奮發進取，突破現狀。
財運：★★★☆☆
今日比較愛錢，對於金錢問題顯得謹慎計較，適合在今日做財務規劃唷！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-12:00香檳金
開運方位：東南方向
處女座
有受束縛的感覺，心境要平和些。
整體運：★★☆☆☆
工作上壓力較大，有受到限制的感覺。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上會有競爭者出現，不要自以為安全，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有計劃，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。
愛情運：★★★☆☆
容易被感情的事攪得心煩，不妨找幾個朋友出來聊聊吧，會讓你輕鬆許多。
事業運：★★☆☆☆
隨著繁雜事物的增多，遇到的阻礙也會突增。如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。
財運：★★☆☆☆
為了表現海派，對情人、朋友、家人都相當的慷慨大方，花錢如流水。
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00燻鮭紅
開運方位：東北方向
天秤座
易為己悲。
整體運：★★★☆☆
情人與朋友同時和你有約，讓你難以從二者中做出選擇；舟車勞頓，讓你開始羨慕有錢人的生活，感慨現實的殘酷；對於工作或學習有些反感，一想到它們就讓你感到不安。
愛情運：★★☆☆☆
你顯得意氣用事，你的關心讓對方感到牛頭不對馬嘴，生氣也不是，不生氣也不是。還是先仔細琢磨好對方的心思，然後有所為。
事業運：★★★☆☆
重新回歸現實面的考量為好，不能挽回的不如就讓它結束，越想只會越增添困擾而已。
財運：★★☆☆☆
易因為盲目、衝動、受騙，導致破財。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：19:00-21:00白鋼銀
開運方位：東南方向
天蠍座
生活較平淡，需主動製造生活情趣。
整體運：★★★☆☆
今天的生活步調依舊，會讓你覺得沒有新鮮感，主動找事做才能消除內心的空虛。工作上多與同事互動，在活躍的工作氣氛中可刺激大腦活動。閒暇時嘗試各種各樣的玩樂方式，會讓你有不一樣的感受。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運不太好，好好裝扮一下可以有所改善，但千萬別揮霍過頭，免得雙方產生爭執。
事業運：★★★☆☆
工作上精神不太集中，總想著能快點放長假休息。把工作做好了，才能開懷玩樂唷！
財運：★★★★☆
財運不錯，投資上易有小筆進帳。
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：15:00-17:00杜鵑粉
開運方位：西南方向
射手座
凡事要多份耐心。
整體運：★★☆☆☆
遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，因此而破壞自己在戀人心目中的好形象；今天不適合外出拜訪或商談，易吃到閉門羹；購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。
愛情運：★★★☆☆
要忙的事情很多，單身者無心戀愛；已婚者忙著拜訪、接待親人，忙碌中感情倍增。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業運不順，莫名其妙的事情特別多，尤其是突發狀況連連，耐著性子處理突如其來的改變，才能讓你順利完成手邊任務。
財運：★★★☆☆
工作性質危險性高者要注意自身安全，倘若不慎受傷了就不能賺錢囉！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-11:00雪花銀
開運方位：正西方向
摩羯座
工作雖重要，但感情生活也要好好處理。
整體運：★★☆☆☆
單身者渴望愛情，但衝動表白很容易造成對方的恐懼心理，要注意說話方式。財運上不如人意，投資路上困難較多，讓你舉步維艱，還是先積蓄力量。工作上你的努力獲得大家的肯定。
愛情運：★★☆☆☆
愛情運較弱，單身者可以給自己放個假，四處遊玩一番，放鬆心情，不要為感情而煩惱。
事業運：★★★☆☆
有付出就有收獲，工作上只要確保工作進度就能有不錯的收獲喔！
財運：★★☆☆☆
努力掙取的財富不多，別太想著錢了。
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：22:00-23:00苔蘚綠
開運方位：正南方向
水瓶座
創意頗多，貴人助力強。
整體運：★★★★★
靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來如魚得水。朋友會帶給你證券市場的新資訊，很有價值呢！約會前先將指甲修剪整齊，小地方的清潔要做好。去美容院換個新髮型，給人不同的新感覺，效果會很好。
愛情運：★★★★★
面對愛情有喜歡說空話的傾向，要小心無法兌現時伴侶發火。
事業運：★★★★☆
今日是個辛苦耕耘的日子，忙碌難免。有利獨立作業，默默耕耘，與人合作易起衝突。
財運：★★★★☆
為賺錢而忙碌的一天，正財、偏財皆不錯。業務、洽商者容易遇到人品頗優的富商。
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：19:00-21:00芒果黃
開運方位：正南方向
雙魚座
運勢走低，做事需要謹慎小心。
整體運：★☆☆☆☆
愛情指數偏低，單身的你即使有希望結識異性朋友，也要謹防桃花陷阱。做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。對奢侈品的佔有慾較強，不要寅吃卯糧，免得日後發生經濟危機。
愛情運：★☆☆☆☆
單身者易感孤獨寂寞，戀愛運不佳，不妨找朋友聊聊心事；有伴侶者易有感情困擾，宜冷靜。
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，外力干擾特別多，加上今日抗壓性本來就偏弱，上司施點壓力就讓你感受到渾身不自在。
財運：★☆☆☆☆
財氣混亂，要克制衝動心性。謹防貪心、遠離酒色。其次不要跟人借貴重物品，否則不小心毀損後除了賠錢外還會欠下人情呢！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：21:00-22:00玉米黃
開運方位：東南方向
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