每日星座運勢／摩羯事業今日勿急進 多接觸賢能者

2021-07-13

牡羊座

太懶散容易喪失積極性！

整體運：★★☆☆☆

走馬看花式的尋找愛情，不停下腳步深入交往怎能獲得愛情，緣分錯過了再尋找不易！財運欠佳，沒有散財的危險，卻也難逃拮据的狀況，精打細算過生活。工作積極性一般，不太願意主動做事。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者與另一半聚少離多，讓你備感寂寞，多與朋友聚會可讓你的情緒得以穩定。

事業運：★★★☆☆

適合默默做事，少說話、少插手別人的事情，可讓你避免一些不必要的誤會。

財運：★★☆☆☆

與人合作，若功於心計、小氣多計較，易破壞團隊向心力而間接影響自身的利益。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00辣椒紅

開運方位：正東方向

金牛座

心情愉快，做起事來幹勁十足。

整體運：★★★★☆

今天工作起來特別愉快，效率增加了很多，也不會感覺太累。愛情方面需要潤滑，不要讓情感在平淡中疏遠。財運方面今天不是很穩定，還是不要急於做決定，先進行合理的分析，才能做出正確的判斷。

愛情運：★★☆☆☆

容易疑神疑鬼的一天，懷疑對方在外面亂放電而產生摩擦。

事業運：★★★★★

事業運頗優，外來助力很強，適合扮演輔佐的角色，對外接觸、談合作能獲得佳音。

財運：★★★☆☆

想投資？應多聽聽親友意見。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00朝霞紅

開運方位：東北方向

雙子座

渴望受到人們的肯定。

整體運：★★★☆☆

戀人提出拜訪雙方父母的要求，讓你有種緊張但又覺得很踏實的感觸。工作時有些拖泥帶水，辦事效率降低，易遭受上司的責備。財運平順，多聽聽朋友關於投資方面的討論，易從中獲得有力的資訊。

愛情運：★★★★☆

能敞開胸懷與伴侶溝通，彼此信任，有話直說，兩人的步調很一致。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，不容易專心工作，坐在辦公室時特別容易走神，想著玩樂或是其他的雜事。

財運：★★★☆☆

在投資上，野心不小，但恐野心過大，受到環境衝擊時，難以收心哦！

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00雪花銀

開運方位：西北方向

巨蟹座

別自己難為自己哦！

整體運：★☆☆☆☆

太過熱心，卻反而幫了倒忙，雖然對方不說，但卻已經給出了黃牌警告；今天還是暫停賺錢的腳步，讓神經放鬆一下比較好；工作能力遭他人質疑，這種情況更是讓你有些力不從心。

愛情運：★★☆☆☆

單身者感到孤獨時，可試著將更多的時間放在自己喜愛的事務上，會感到很充實喔！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要，凡事以保守為上策，規劃上宜先聯想最壞的狀況。

財運：★☆☆☆☆

易遇金錢問題，特別容易為錢煩惱，想要守住財富卻又力不從心。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00鉑金灰

開運方位：東南方向

獅子座

無生活負擔的單身貴族容易盲目消費。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天要慎用信用卡，刷卡往往掩蓋了過度消費，會很容易讓你消費時沒有節制觀念；今天在工作中特喜歡發號施令，眼高手低，讓下屬或同事心裡極為不爽，你們之間的關係出現僵持；心情不順時找朋友出去喝幾杯會舒暢不少，但可不能貪杯。

愛情運：★★★☆☆

單身者渴望戀愛，容易有較衝動的行為，與異性交往應從朋友開始，別太心急。

事業運：★★☆☆☆

很多事情需要親力親為，讓你備感壓力，與其硬撐，不如紓解壓力，放鬆心情。

財運：★★☆☆☆

財務問題頗多，處理起來也較不順心，易因口舌是非惹來財務糾紛。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00蘑菇灰

開運方位：東北方向

處女座

雖不能做到十全十美，那麼也該盡量做到最好。

整體運：★★★☆☆

對於感情上出現的小問題能及時修復，別在心裡留下疙瘩；外出工作者要注意交通安全，以免發生意外；父母對於你的戀人有些不滿意，如有誤會應盡快調和好，以免以後家人給你們的結合造成壓力。

愛情運：★★★★☆

和喜歡的對象接觸機會增多，要把握時機多多表現自己，讓對方注意到你喔！

事業運：★★★☆☆

多留意人與人之間的關係，注意相互溝通與良好禮儀，說話不能太直唷！

財運：★★★☆☆

投機財賺得這麼辛苦，不如不要。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-16:00香吉士黃

開運方位：正西方向

天秤座

盡量遠離人群，方可避免與人爭執。

整體運：★★☆☆☆

社交運較差，不善表達的一面易突顯，會因為一句模糊不清的話引起他人的誤解，默默做事、少參與討論方得安寧。事業上沒有太多表現的機會，安安分分地完成上級交代的任務就不會出紕漏。

愛情運：★★☆☆☆

今天有點情緒化，與伴侶發生冷戰的機率很高，宜保持距離；單身者不想戀愛，有利獨處。

事業運：★★★☆☆

沒有想清楚就開始動手做，難免有點捉不到重點，做事情容易浪費一些多餘的精力。

財運：★★☆☆☆

理財聖經講得頭頭是道，但缺少執行力。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：16:00-18:00燻鮭紅

開運方位：正西方向

天蠍座

靈感不斷，創意十足的一天。

整體運：★★★★☆

頭腦清晰，先前累積的工作能著手處理。從新的角度考慮問題，採取超越常規的作法，是工作突破的重要關鍵。投資上眼明手快，能抓住機遇，但還是要有適當的風險管理意識！

愛情運：★★★☆☆

收起說教的功夫，來點甜言蜜語，雙方關係會更和諧。

事業運：★★★★☆

工作起來會感覺比較辛苦，但你所流的汗不會白流，辛勤付出總能得到相對應的回報，甚至有機會收到更多成效。

財運：★★★★☆

今天可以投資比較熟悉的標的，易有進帳。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00蘭花紫

開運方位：正南方向

射手座

工作順利，異性助力強。

整體運：★★★☆☆

今天與異性特別談得來，工作上多能得到幫助，讓你輕鬆不少。單身者多留意主動幫助你的異性，有機會發展一段戀情。財運相對較弱，支出較多，在與同性進行金錢交易時要多留心，小心對方圖謀不軌。

愛情運：★★★★☆

頻頻向心儀的對象放電，但對方有些無動於衷；別放棄，直接表白會更有效。

事業運：★★★☆☆

不求有功，但求無過。少對他人的工作指指點點，做好自己的事情就好。

財運：★★☆☆☆

散財日，扮演散財童子的日子。趁今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00杜鵑粉

開運方位：東南方向

摩羯座

對生存會有更深的領悟。

整體運：★★★★★

在感情面前顯得更加理性，可惜力氣還未用在刀口上，反而會不及感性來得有效哦！投資運非常突出，即使是充當幕後英雄，也會有好的收成；工作中的判斷更加準確，有決心解決以前留下的難題，顯得信心十足。

愛情運：★★★★☆

易感受到伴侶的濃濃愛意，正是表達情感的好日子，趕快說出你的心聲吧。

事業運：★★★☆☆

今日勿急進，有利廣交益友，多接觸賢能人士，讓貴人助你一臂之力。

財運：★★★★★

在外吃喝玩樂的機會多，適合邊玩樂邊賺錢。此運對娛樂業、演藝事業、旅遊業有利。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00碧空藍

開運方位：正西方向

水瓶座

對待愛情太執著，容易吃虧上當。

整體運：★★★☆☆

有得到愛情果實的強烈想法，把握好分寸才易覓得真愛！財運良好，易遇到自己的命中貴人，並得到不小的幫助。事業運平平，把工作當成生活的重心並不妥當，妥善分配作息時間反而收穫更多。

愛情運：★★☆☆☆

容易寂寞的一天，也容易看對方不順眼喔！與其發生衝突，不如選擇獨處。

事業運：★★★☆☆

你渴望在工作中掌握主導權，並樹立威望，若太過心急，恐怕很難如願以償。

財運：★★★☆☆

花錢的慾望強烈，想要滿足物慾而不思後果。小心當時很痛快，過後卻心痛不已！

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00珠貝白

開運方位：西北方向

雙魚座

擁有強烈的時間觀念，會讓你獲得不少機會。

整體運：★★★★☆

感情生活穩定，伴隨著小吵小鬧，戀情反而更快升溫。朋友應酬花費較多，但這是明智的感情投資，不用太心疼。將工作擺在第一，升遷的慾望強烈，給自己造成較大的壓力，應好好分配作息時間。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，照照鏡子並打扮得美美、帥帥的，對愛情會有幫助唷！

事業運：★★★★☆

撥雲見日的一天。先前的工作計劃多能實現，不過也要注意與夥伴的合作關係，不可意氣用事。

財運：★★★☆☆

不適合處理財務問題，與金錢有較多接觸者要特別謹慎小心，易惹麻煩。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00乳酪白

開運方位：正西方向





