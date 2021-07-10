心理測驗／拿到一百萬要怎麼用？ 測出你對工作的不滿來源

每個人在工作上，難免碰到不如意的狀況。瞭解自己的不滿在哪，才有辦法加以改善。日本網站「CREA」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己在工作上，到底是遭遇了什麼樣的難關。

請問：假設你現在多出100萬，你會怎麼投資運用？

A辭掉公司自己創業 B全部投注股票或虛擬貨幣等等 C買下似乎會增值的美術品 D借給前途似錦的親友

選擇A辭掉公司自己創業的你，認為自己沒有在公司上發揮實力。此時的你或許正不滿公司內的人際關係，覺得有哪個討厭的上司或誰誰誰在，讓你不能好好做事。推薦這樣的你，可以從事一些休閒活動調適心情，例如聽聽音樂或追追劇等等的，別讓煩惱整天在腦中盤旋。

選擇B全部投注股票或虛擬貨幣等的你，認為工作沒有得到應有的回報。或許你正面臨著工作量增加，頻頻被上司推派業務，薪水卻沒漲的窘境。此時抱怨一下其實無妨，這或許也是能調節自我心境，讓壓力不要老是累積在心理的最佳解方。

選擇C買下似乎會增值的美術品的你，認為每天都在重複做同一件事。日復一日的相同工作，讓你的幹勁不若以往。除了靜靜等待變化之外，回想一下當初工作時的初心，去翻翻過去在日記、臉書上寫了些什麼，回憶過去的點點滴滴，或許能找回喪失的幹勁。

選擇D借給前途似錦的親友的你，認為公司政策或上司有問題。此時的你或不滿上司的指示，或不滿公司的方針，總覺得「這樣做太奇怪了吧」但默不吭聲。若是無法改變現狀，起碼自己多去動一動，活動一下筋骨，回家盡快休息，別讓自己老想著煩惱的事。