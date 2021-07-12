「閃分」血型情侶配對TOP5 浪漫AB女和他不到一個月就分手？

一段感情能不能順利走下去，兩人的個性是否契合相當重要。日本網站「愛カツ」最近就以血型分析，整理出五種相性最差的情侶組合，即使一時能夠在一起，最後也很可能走向分手一途。

第五名：AB型女性與AB型男性

同為AB型的女性與男性，要不是彼此超合，要不就是不合到了極點。如果能找到雙方相同的興趣，那麼就不用擔心話匣子停下來；反之若無共同興趣，兩人在相處時，就只能面對完全凝結的安靜空氣。

第四名：A型女性與B型男性

A型女性有著慎重的性格，B型男性則是有著自由奔放的性格，因此交往了也需要時間磨合。然而本性終究難改，除了價值觀不同以外，大剌剌的B型男性也容易在言談之間，不小心傷到容易多想的A型女性而不自知。

第三名：AB型女性與B型男性

AB型女性和B型男性都是很懂得怎麼按照自己步調，同時又配合團體的人。兩人可能會因此交好，並且發展出感情。但在沒有讀出對方心思時，反而容易產生激烈衝突，導致最後分道揚鑣。

第二名：A型女性與B型男性

這對在外人眼裡看起來雖然處得不錯，但B型男性很容易在不知情下，將壓力施加在A型女性上。A型女性忍著不說的行為，還會被B型男性誤以為是樂在其中，結果就是累積久了，不滿終將一口氣爆發。

第一名：AB型女性與O型男性

AB型女性和O型男性都是重視浪漫的人，然而價值觀與方向性卻截然不同，因此常常搞不清楚對方在做什麼想什麼，往往交往還不到一個月就很容易分手。不過如果能產生共鳴，或許就有機會產生改善。