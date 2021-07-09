小孟塔羅：總感覺禍不單行？測你負面指數有多強、如何改

秘密是全世界最𣈱銷的勵志書之一。它主要在閘述吸引力法則的運作，如同好事成雙與禍不單行，你的意念就像是一塊磁鐵，會吸引與你相同頻率的人事物。因此，千萬別小看任何負面情緒，負面能量是一點一滴累積的。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測你負面能量有多強，如何改？

請憑直覺選擇一張牌。

A：負面能量指數10%。(節制牌正位)

牌面男子後背有白色翅膀，雙手舉杯之間出現彩虹。

A：負面能量指數10%。(節制牌正位)

這張牌表示你會用自身好的那面，去平衡較壞一面的想法。這就像一杯沒倒滿的水，你會去看它已擁有了多少水，而不是著眼在還有多少水沒裝滿。因此，儘管處於負面狀態，你珍惜你所擁有的信念，會將心中的陰影給照亮。

小孟老師在此提醒你，堅強如你偶爾借他人肩膀靠一下也不錯唷！

B：負面能量指數50%。(星星牌正位)

牌面女子後背有白色翅膀，扛在肩上的瓶子流出清泉。

B：負面能量指數50%。(星星牌正位)

這張牌表示你在面對不明朗的事物時，仍會相信未來會往好的方向前進的，以導正自己可能有的負能量。因此，你仍有陷入不安的時候，但你會意識到這樣不好，並引導自己相信正面的可能。小孟老師在此提醒你，相信會變好的信念很棒，但若執著於某人事物可就錯了。

C：負面能量指數30%。(錢幣一正位)

牌面女孩抱著兔子與書本，準備走向華麗的建築物裡。

C：負面能量指數30%。(錢幣一正位)

這張牌表示當負能量來襲，你會用相對成熟的心境，去思考該如何解決問題，而非糾結為何會變這樣。其實能做到這點很不簡單，畢竟怨天尤人容易許多。既然事情都已經發生了，如何去解決它才是重點。小孟老師在此提醒你，面對需要一些時間，別把自己給逼太緊了。

D：負面能量指數90%。(寶劍四正位)

牌面女子盤腿手放膝上打坐，椅子上放了一整套的盔甲。

D：負面能量指數90%。(寶劍四正位)

這張牌表示當負能量來襲，你會由內到外感到疲憊，此時只想好好放空休息。已無法再持續忍受了。如何可以的話就請假，讓自己好好慵懶度過；抑或你會想辦法抽離，推拖他人也是沒辦法。小孟老師在此提醒你，這麼做容易損人不利己，建議主動尋求他人的幫助。

E：負面能量指數70%。(聖杯七正位)

牌面天空飄浮七個玻璃杯，上方皆有一枚不同顏色的珠子。

E：負面能量指數70%。(聖杯七正位)

這張牌表示你很盡責，也可以說對事情太要求，導致你時常感到不滿意。人生無論在任一層面，都難以被你百分百控制，總是會有不受控的狀況，讓你為此陷入負面低潮。小孟老師在此提醒你，這並非說你做的不夠好，而是當你錯把壞人當做好人，事情怎會是你要的結果呢？