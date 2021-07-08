隊長？門面？從星座看出你在團體裡的定位

【文‧科技紫微網】

在一個團體裡面，會因為成員們各自的特質，帶來不同的化學變化。不管是舞台上魅力十足的男團、女團，還是公司裡一同打拼的部門團隊，其實都有相似的成功模式喔！想知道各星座在團體裡的定位嗎？跟著科技紫微網一起來探討！

隊長擔當：處女座、巨蟹座

處女座：身為隊長，一舉一動都是隊友的榜樣，處女座雖然個性龜毛了點，看似難相處，卻能用以身作則來讓隊友心服口服。對外發言、形象管理都是得體大方，由沉穩的處女座來帶領團隊，老闆肯定能夠安心不少。

巨蟹座：相較於嚴厲型的處女座隊長，那麼巨蟹座就是溫柔型的隊長，在每個團體裡面，都需要一個像媽媽一樣照顧大家的角色，巨蟹座就是不二人選。常常細心觀察每個人的需求，甚至不邀功，也要把舞台留給隊友發揮。

公關擔當：雙子座、牡羊座

雙子座：妙語如珠的雙子座，擅長運用口才炒熱氣氛，不管是開會致詞，還是上通告受訪，總能讓工作氣氛維持在輕鬆又有趣的狀態。也能和不同團體建立交情、打好關係，是現成的主持或公關人才。

牡羊座：身為十二星座之首，牡羊座代表的是孩童，所以在團隊中就算年紀稍長，也未必會展現大哥大姐的風範，而是當孩子氣的「團寵」居多。天性活潑開朗，臨場反應快，能擔任俐落型的公關角色。

才藝擔當：射手座、水瓶座

射手座：木星是射手座的守護星，代表射手座充滿挑戰精神的一面，各種事物都想嘗試看看，又有一顆開放的心，讓射手座成為團體中多才多藝的代表。現在流行學什麼，問問射手座，他很可能已經學到進階班了。

水瓶座：不同於愛學新事物的射手座，我行我素的水瓶座，比較專注在自己有興趣的領域。加上學習力強、才華洋溢，各門學派都「略懂」，做為團體中的才藝擔當，也是實至名歸！

門面擔當：天秤座、雙魚座

天秤座：很多人都說天秤座專出帥哥美女，加上優雅的身段，擅長交際的本事，團體內外都有好人緣，又有出色的外貌做後盾，穩坐團體裡的中心「C位」，可說是當之無愧啊！

雙魚座：典型的雙魚座就像童話故事裡的王子、公主，靠著天生的夢幻氣質，同樣是團體門面的熱門人選。而且雙魚座天生有點慵懶，認為當門面比較「不忙」，省事省力，也就樂得繼續當下去。

王牌擔當：獅子座、金牛座

獅子座：每個團隊裡一定會有一位王牌選手，各項能力值都偏高。例如唱作俱佳的歌手，或是擁有多項專業能力的上班族。這種驚豔四方的能量，當然非獅子座莫屬囉！不管在什麼場合，獅子座必定會讓自己成為最耀眼的存在。

金牛座：如果說獅子座是天生的王牌，那麼金牛座就是努力型的王牌。他不像獅子座那麼有自信，而是透過大量的努力厚植實力，不放過任何磨練自己的機會，只為了等待發光發熱的機會降臨。

反差擔當：天蠍座、摩羯座

天蠍座：光看外表，天蠍座總給人高深莫測的印象，不會喜形於色。但是熟了之後，就會發現他們愛搞笑、愛撒嬌的一面。天蠍座還有另一項特點－存在感特別強，即使不像其他成員那麼出風頭，照樣使人無法忽視。

摩羯座：並不是摩羯座拒人於千里之外，而是太習慣低調，按部就班。但是冷不防拋出幾句，就足以讓人見識到他們冷面笑匠的功力，也是展示反差萌的好時機，摩羯可是靠著這種反差魅力「圈粉」無數喔！

一個人的單打獨鬥，雖然不必看別人臉色，力量卻有限。而團隊能集合眾人的力量，勢必有互相競合、磨合，甚至拆夥的難題需要面對。既然人是群居的動物，找到自己在團體間最恰當的定位，對個人、團隊都是一大福音。

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