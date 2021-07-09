哪些星座爛桃花最多，總是切不斷？

【文‧科技紫微網】

桃花多一定是好事嗎？有的人身邊不缺對象，但是就是很難好好談一場戀愛。可見，「爛桃花」不一定能讓你體驗戀愛的美妙，反而還有可能使你對愛情失望。你知道哪些星座和爛桃花最有緣嗎？來看看科技紫微網的點名吧！

TOP 5：獅子座

獅子座喜歡廣交好友，跟人打成一片，動不動就說「我罩你」，擺出一副大哥大姐的姿態。有些個性比較慢熟的人，很容易就誤以為獅子座對自己有意思；還有些不懷好意的人，看上獅子座的光鮮亮麗，虛情假意來靠近，絕對要小心！

TOP 4：天秤座

優雅的天秤座一直都是交際咖，朋友一大堆，熱衷參加各種好友聚會。因為擅長人際關係，常被誤會為個性風流，吸引不少爛桃花靠近。而愛好和平的天秤座又不好意思明確拒絕，搞得自己內心焦急得不得了，有苦難言。

TOP 3：巨蟹座

越渴望被愛，就容易吸引爛桃花；越害怕失去，就越想要證明自己很有價值。巨蟹座正是如此，有時候明知道對方是渣情人，但因為缺乏自信，總是抱著僥倖心理期待浪子回頭。這樣下去，再好的桃花都會被慣成爛桃花了！

TOP 2：射手座

桃花特別旺的射手座，對於友情和愛情的界限常會傻傻分不清楚，以為身邊都是好哥們好姐妹，有時稍微親密一點，對方卻認為射手座在灑網放餌，結果就讓爛桃花有機可乘。相反的，好桃花卻也因此擦身而過，幸福風險實在很高。

TOP 1：雙魚座

雙魚座的水元素性質明顯，耳根子非常軟。有時雙魚座以為已經拒絕別人了，但對方卻認為還有機會，繼續發動攻勢，剪不斷理還亂。次數多了，舊的爛桃花還沒散，新的爛桃花又開花，哪裡還有時間去遇見正緣呢？

【延伸閱讀】

●召喚你的好桃花！月老相字指點

●他是你的靈魂伴侶？天性真心占





