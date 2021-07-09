快訊

微解封民眾搶訂房 武陵、福壽山農場暑假假日訂房全滿

中央指引難做到 侯友宜：新北餐飲不開放內用 仍採外帶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哪些星座爛桃花最多，總是切不斷？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

桃花多一定是好事嗎？有的人身邊不缺對象，但是就是很難好好談一場戀愛。可見，「爛桃花」不一定能讓你體驗戀愛的美妙，反而還有可能使你對愛情失望。你知道哪些星座和爛桃花最有緣嗎？來看看科技紫微網的點名吧！

　

TOP 5：獅子座

獅子座喜歡廣交好友，跟人打成一片，動不動就說「我罩你」，擺出一副大哥大姐的姿態。有些個性比較慢熟的人，很容易就誤以為獅子座對自己有意思；還有些不懷好意的人，看上獅子座的光鮮亮麗，虛情假意來靠近，絕對要小心！

　

TOP 4：天秤座

優雅的天秤座一直都是交際咖，朋友一大堆，熱衷參加各種好友聚會。因為擅長人際關係，常被誤會為個性風流，吸引不少爛桃花靠近。而愛好和平的天秤座又不好意思明確拒絕，搞得自己內心焦急得不得了，有苦難言。

　

TOP 3：巨蟹座

越渴望被愛，就容易吸引爛桃花；越害怕失去，就越想要證明自己很有價值。巨蟹座正是如此，有時候明知道對方是渣情人，但因為缺乏自信，總是抱著僥倖心理期待浪子回頭。這樣下去，再好的桃花都會被慣成爛桃花了！

　

TOP 2：射手座

桃花特別旺的射手座，對於友情和愛情的界限常會傻傻分不清楚，以為身邊都是好哥們好姐妹，有時稍微親密一點，對方卻認為射手座在灑網放餌，結果就讓爛桃花有機可乘。相反的，好桃花卻也因此擦身而過，幸福風險實在很高。

　

TOP 1：雙魚座

雙魚座的水元素性質明顯，耳根子非常軟。有時雙魚座以為已經拒絕別人了，但對方卻認為還有機會，繼續發動攻勢，剪不斷理還亂。次數多了，舊的爛桃花還沒散，新的爛桃花又開花，哪裡還有時間去遇見正緣呢？

　

【延伸閱讀】

召喚你的好桃花！月老相字指點

他是你的靈魂伴侶？天性真心占

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網 愛情

延伸閱讀

7月「4星座愛情運」超旺！　處女座2招遇到命定天菜

12星座七月戀愛運排行／金牛見機行事、雙子有驚喜 第一名是熱情的他

欲擒故縱！這些星座的「愛情勾心術」超厲害

最寵女友「暖男星座TOP5」 燃燒自我也要討她歡心

相關新聞

哪些星座爛桃花最多，總是切不斷？

桃花多一定是好事嗎？有的人身邊不缺對象，但是就是很難好好談一場戀愛。可見，「爛桃花」不一定能讓你體驗戀愛的美妙，反而還有可能使你對愛情失望。你知道哪些星座和爛桃花最有緣嗎？來看看科技紫微網的點名吧！

每日星座運勢／巨蟹良好的工作態度 能使效率提高

2021-07-9 牡羊座 理財切忌墨守成規。 整體運：★★★☆☆ 戀愛中的人今天的心事很容易被對方看穿，不如開誠布公地告訴對方，反而還能圓滿解決。你會對工作環境產生厭倦感，應摒棄

隊長？門面？從星座看出你在團體裡的定位

在一個團體裡面，會因為成員們各自的特質，帶來不同的化學變化。不管是舞台上魅力十足的男團、女團，還是公司裡一同打拼的部門團隊，其實都有相似的成功模式喔！想知道各星座在團體裡的定位嗎？跟著科技紫微網一起來探討！

越熱越好運？小暑一到 這些生肖財旺桃花旺

每到七月，就進入了炎炎夏日的高峰期，而小暑（國曆7月7日）的到來，也預示著我們即將正式迎來夏天的高溫熱浪。但是某些生肖居然越熱越逢好運！誰能獲此殊榮呢？馬上來看看科技紫微網的分析！

「情人眼裡出西施」? - 談談夫妻宮主星所代表的獨特視角

夫妻間的特殊視角，有機會讓坐命者發掘另一半的真善美，當然也有可能發現對方不為人知的邪惡與醜陋。但是特殊視角的成因，往往來自坐命者的個性、行為模式與價值觀。

需要戀愛的季節！2021「夏天脫單5大星座」：巨蟹遇到真愛機率高

酷熱夏日正好眠，浪漫愛情不可滅，又到了吃冰消暑，樹蔭底下好納涼，冷氣房裡好舒服的夏天了。各位是不是忙碌了大半年，愛情卻沒半人呀？一眼望去都是情人眷屬，而你卻是心裡苦，到底是你愛情運太差，還是你不懂愛？如果你是這篇文章要討論的五個星座，請好好把握，與其說機會只有一次，不如說若好好珍惜，一輩子一次就夠了，來看看是哪五個星座能在這夏天脫離單身吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。