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越熱越好運？小暑一到 這些生肖財旺桃花旺

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

每到七月，就進入了炎炎夏日的高峰期，而小暑（國曆7月7日）的到來，也預示著我們即將正式迎來夏天的高溫熱浪。但是某些生肖居然越熱越逢好運！誰能獲此殊榮呢？馬上來看看科技紫微網的分析！

　

＃雨熱同期

暑，是炎熱的意思；小暑則是指天氣開始炎熱，但還未達到最熱之時。小暑過後，我們將度過一個雨熱同期的階段，雷雨天氣增多，破暑涼風逐漸遠去，就算夜間也是高溫不斷，使人心浮氣燥。

民間有「小暑大暑，上蒸下煮」的諺語，說的是小暑過後，天氣不只炎熱，還很潮濕，很容易就汗流浹背，一身黏膩。這個時候大多數人最喜歡的就是空調、冰品和手搖飲，但，其實心靜才是度過小暑的要領。

　

＃民間習俗

每年的農曆六月初六，相傳是龍宮曬龍袍的日子。因為這一天差不多是在小暑的前夕，所以很適合趁著天氣好，把衣物、棉被拿出來接受陽光的曝曬，去除梅雨季累積的濕氣。雖然只是一項流傳的習俗，其中卻充滿了古人的生活智慧。

宜蘭一帶還有一項特有的「閃冬」習俗。這是說在小暑時期，新婚的女兒可以回娘家小住，就像放暑假一樣。回娘家要帶禮物；娘家也要準備禮物讓女兒帶回婆家，向親家致意。是不是很有人情味呢？

　

＃開運要訣

小暑時節火土並旺，八字以火為喜用神者，會感受到水到渠成的愜意；以土為喜用神者，可化不利為有利。從十二生肖的運勢來看，生肖龍和生肖馬將會在小暑前後迎來時來運轉的機會。

　

▲生肖龍：財神駕到

前一個節氣就開始走旺運的生肖龍，此時對錢財的打理更加得心應手。擺脫了漏財問題，財庫積累速度加快，見到存摺裡的數字倍增，更燃起你的動力，越賺越大筆。

　

▲生肖馬：魅力四射

感情的冰封時期暫時結束，愛情土地回暖花開。單身者魅力大漲，有機會享受桃花情緣的美好；有伴侶者感情升溫，甜蜜有加，羨煞旁人。

　

最後要提醒一下大家，天氣悶熱，容易令人煩躁不安，但此時也是磨練心智的最好時機。學會靜下心來，調整自己的情緒，好運會更加眷顧你！

　

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