殺破狼周運勢／金牛事業劇烈變化 摩羯切忌與愛人冷戰

白羊座：

整體運勢

感情運方面，金星與火星合相在戀愛宮位，脫離不良相位的影響，冷戰結束，與喜歡的人之間的彆扭雨過天晴，關係會更加親密。某些白羊座正熱衷於追星上，練就出許多特殊的新技能。

家宅運方面，太陽與水星齊聚在家宅宮位，與家人有難以溝通的問題，不妨打開天窗說亮話，事情會有所轉圜。需要搬家的白羊座，此時會尋求到理想的物件，並很有效率地簽約、遷徙到新居去。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到太陽影響，在職場裡會發現許多不可告人的秘密或潛規則，令你無法苟同，會以硬碰硬的方式揭發這些黑幕，但自己也會被攻擊得傷痕累累。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星相位不良，不論在哪個領域或團體，總會遇到一些愛跟你唱反調的人，不太好相處，但又得維持表面的和諧，會覺得做人處事特別難為。

金牛座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的金星與火星呈現合相，脫離不良相位的影響。與很久不見的家人，終於能見見面，在一起聚餐吃頓飯，享受看似平凡，卻又得來不易的時光。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與海王星皆脫離不良相位的影響，可結識許多新的人脈，對你的工作與事業會有很大的幫助。遇到任何困難，都有貴人出手給予幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星受到天王星影響，目前會嘗試各種性質的工作，多方面發展，想轉換到新的領域發展。某些金牛座在這段時間事業遭受劇烈的變化，被迫轉換跑道。

學業運方面，在學業宮位的冥王星受到太陽影響，正要升學的金牛座，選填志願時策略不正確，會分發到自己不滿意的科系或學校。還是學生的金牛座，由於上學期成績不太理想，暑假還得到學校暑修。

雙子座：

整體運勢

工作運佳，在志業宮位的木星與海王星相位良好，正要轉換跑道的雙子座，此時會進入一個大型組織工作，並在職場上扮演舉足輕重的角色。某些雙子座會在此時自行創業，許多貴人會幫你牽線人脈與客戶。

旅遊運方面，在旅遊宮位的火星與金星呈現合相，脫離不良相位的影響，因為工作性質的轉變，常常需要到各地出差，並順便遊覽各地的景點。某些雙子座會趁著暑假到各地旅行，享受各個城市的人文風情。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到太陽影響，經濟狀況最近處在入不敷出的超支狀態，甚至必須舉債度日。有投資習慣的雙子座，投入大量金錢所購買的標的，價值不斷下跌，必須設下停損點，否則血本無歸。

感情運方面，在心靈宮位的天王星持續受到遠行宮位的土星影響，與喜歡的對象分隔兩地，常常無法見面，感到空虛寂寞覺得冷。某些雙子座容易尋求一夜情解決身體的需求。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的金星與火星呈現合相，並脫離不良相位的影響，此時會有報復性消費的行為，捨得砸大錢去享受美食，或是購買昂貴的商品。某些巨蟹座則是有預期外的支出，開銷較多。

學業運佳，在學業宮位的木星與海王星相位良好，正要升學的巨蟹座，選填志願會如願進入自己想念的科系與學校。還是學生的巨蟹座，暑假會有機會與海外的學生做學術交流，或是在此時順利申請到交換生的資格。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到命宮的太陽影響，佔有慾明顯地表現出來，使得喜歡的人感到有壓力，兩人產生摩擦。某些巨蟹座與戀愛對象因為一些小彆扭而冷戰，雙方都在等對方開口示好，但兩人都不願意先放下身段。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到土星影響，對所參與的某個組織或團體的行動不太苟同，卻容易被道德或情緒勒索。某些巨蟹座無端捲入一場官司中，感到很冤枉。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的木星與海王星相位良好，偏財運佳，可買彩券試試手氣，購物消費時也會因特殊身份獲得很多優惠。有投資習慣的獅子座，這段時間手上的投資標的價值飛漲，可選在相對高點出脫，獲利了結。

人際關係方面，金星與火星合相在命宮，脫離不良相位的影響，在團體或是社會中十分討喜，表現得有點脾氣與個性，反而獲得許多人喜愛。某些獅子座則是會交到有情有義的好朋友，在面臨困境時，對方會願意全力相挺。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星持續受到天王星影響，與喜歡的人對於未來感到徬徨，雙方的生涯規劃南轅北轍，如果不想配合對方，兩人的距離將會越來越遠，情感關係面臨考驗。

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到太陽影響，無意間發現職場的陰暗面，常扯你後腿的小人居然是你十分信任的對象，此時對於工作領域感到失望，會很想離職。

處女座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的木星與海王星相位良好，與交往的對象有結婚的打算，但由於戀愛宮位的冥王星受到太陽影響，對方對你有強烈的控制慾，雖然這個特質曾經很吸引你，但若是走入婚姻關係，卻會失去個人的生活空間。

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，與太陽齊聚，心情不好時，和好朋友多聊聊，或許能發現自己的盲點，打開智慧，會因此感到豁然開朗。某些處女座和朋友講講八卦，會發現一些驚人的事情。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星持續受到天王星影響，雖然最艱困的時期已經過去，不過待在目前的職場，你並不開心，總是很想離職。某些處女座則是一直處在待業或是工作不穩定的狀態，生活沒有安全感。

健康運方面，土星持續影響著健康宮位，身體有些小毛病，雖然不至於致命，但三不五時就會讓你不舒服，感覺久病厭世。火星與金星合相在心靈宮位，對生活感到憤世嫉俗與悲觀，內心焦慮與憂鬱，會是心理疾病好發的高峰期。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的金星與火星呈現合相，脫離不良相位的影響，會交到比較熱情的朋友，請你吃飯，或送你一些小禮物，相處起來會十分愉快。

工作運方面，在工作宮位的木星與海王星相位良好，目前暫時代理主管的工作，表現得游刃有餘，因著這樣的契機，在職場的地位提升，待遇也會因此獲得調整。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到天王星影響，在喜歡的人面前顯得自卑，陷入不對等的愛戀中，付出的太多，卻始終得不到回饋。某些天秤座的小孩或是寵物健康狀況不良，讓你十分操心。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到太陽影響，目前工作十分忙碌，無法顧及家庭，家人生病了，卻無法親自照顧，讓你感到很愧疚。某些天秤座則是為了工作，需要暫時離家一段時間，生活很不方便。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的金星與火星呈現合相，脫離不良相位的影響。承接了一個光鮮亮麗的職務，每天過得很忙碌，努力除了可以換來金錢，也會帶來滿滿的成就感。

感情運方面，在戀愛宮位的木星與海王星相位良好，陷入童話般的戀情中，與喜歡的人每天膩在一起，覺得甜蜜。感情穩定的天蠍座，懷孕的機率很高，這個小生命會為你帶來喜悅。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的土星受到天王星影響，某個家人身體狀況不佳，令你十分憂心。某些天蠍座則是與家人發生嫌隙，負氣離家出走，但在外頭的生活也不好過。

溝通運方面，在溝通宮位的冥王星受到太陽影響，不論在日常生活，或是在網路上，發言都要謹言慎行。此時容易惹上麻煩的人物。某些天蠍座則是與週遭的人溝通不良，常常氣到罵人時口不擇言，卻反被找碴。

射手座：

整體運勢

家宅運方面，木星與海王星齊聚家宅宮位，家中會有喜事，這段時間正忙著張羅。想搬家或購屋的射手座，此時會尋求到不錯的物件，並能談到理想的價位，很快就能簽約，遷徙到新居。

感情運方面，太陽與水星齊聚在慾望宮位，對於親密關係的需求增加，與另一半會嘗試各種技巧，增添情趣。還在曖昧關係中的射手座，會由性而愛，確認彼此是否適合發展。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星持續受到交通宮位的土星影響，目前的工作性質，常常需要在外地出差，居無定所，早上醒來忘了自己身在何處。某些射手座與職場的人溝通不良，感到悶悶不樂。

金錢運方面，在財務宮位的太陽受到冥王星影響，會因為購買某個很想要的東西，把身上所有的積蓄花個精光。有投資習慣的射手座，千萬不要炒短線，容易因此負債，長期投資的標的還在虧損狀態，需耐心等待好的機會再出脫。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的金星與火星呈現合相，脫離不良相位的影響，會獲得一筆補償性的賠償或紓困金，解決經濟上的燃眉之急。有投資習慣的摩羯座，投資標的大漲，可選在適當時機出脫，獲利了結。

工作運方面，在面試宮位的木星與海王星相位良好，正在尋求新工作的摩羯座，面試運佳，可在這段時間成功轉換跑道。某些摩羯座則是在工作領域獲得大放異彩的機會，會成為業界關注的人物。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的太陽受到命宮的冥王星影響，切忌與喜歡的人冷戰，有話就明明白白說出來，雙方都不願意先低頭，關係會逐漸惡化。某些摩羯座則是因為經濟狀況不佳，兩人原本規劃好的事情恐生變數。

健康運方面，火星與金星合相在疾厄宮位，當心血光之災，容易發生意外傷害，嚴重的話甚至需要住院動手術，或是掛急診，注意病毒感染的問題，喉嚨嚴重發炎，無法好好說話。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的金星與火星呈現合相，脫離不良相位影響，與喜歡的人情感升溫，天天膩在一起，在許多親密的互動下，很自然地確定兩人之間的關係。

金錢運方面，在金錢宮位的木星與海王星相位良好，會因為多兼職了一些額外的工作，荷包滿滿不缺錢。某些水瓶座則是在工作領域的地位大幅躍升，薪資水漲船高，甚至會有企業高薪挖角你。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到冥王星影響，對於目前的職場環境不太滿意，會想跳槽或轉職。某些水瓶座對於工作領域的未來感到焦慮，會想多找一些兼職增加收入。

健康運方面，太陽與水星齊聚健康宮位，注意心血管方面的疾病，有心悸、頭暈、目眩的症狀時，不可大意。呼吸系統當心病毒感染，出門請記得戴上口罩、多洗手，可以的話盡量待在家中。

雙魚座：

整體運勢

工作運佳，在工作宮位的金星與火星呈現合相，脫離不良相位的影響，會承接一個輕鬆又光鮮亮麗的工作，在職場上成就感滿滿。某些雙魚座則是因為特殊的專長而受到眾人矚目，會有許多邀約上門。

感情運方面，水星與太陽齊聚在戀愛宮位，會被有好感的人告白，雙方也會有聊不完的話題互動。然而太陽受到冥王星影響，此時要注意對方是否有其他的曖昧對象。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的天王星受到土星影響，正受困在某個區域，或是關在家中無法出門，很多生活用品開始短缺，行動卻受到限制。某些雙魚座則要當心開車發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，需特別注意交通安全。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到太陽影響，有人老是找你吐苦水、倒心靈垃圾，對方卻不見得想要改變，使你感到困擾。也可能遇到掌控慾很強的朋友，總是要你配合他的行程，使你覺得心煩。

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