需要戀愛的季節！2021「夏天脫單5大星座」：巨蟹遇到真愛機率高

酷熱夏日正好眠，浪漫愛情不可滅，又到了吃冰消暑，樹蔭底下好納涼，冷氣房裡好舒服的夏天了。各位是不是忙碌了大半年，愛情卻沒半人呀？一眼望去都是情人眷屬，而你卻是心裡苦，到底是你愛情運太差，還是你不懂愛？如果你是這篇文章要討論的五個星座，請好好把握，與其說機會只有一次，不如說若好好珍惜，一輩子一次就夠了，來看看是哪五個星座能在這夏天脫離單身吧！

第五名：巨蟹座

在這個夏天，巨蟹座將改變原本對愛情無動於衷的感覺。7月份，本身更有想法，嚴謹認真的做事態度受到青睞，事業有了起色，也吸引到許多慕名而來的愛慕者，而有了不少的邂逅機緣，桃花運旺，容易認識到理想的戀愛對象，一見鐘情的可能性不少。8月的戀情有望更進一步，9月將會是更為浪漫的愛情時刻，要在這夏天找到真愛的機率很高，可得好好把握了。

第四名：雙魚座

溫柔的雙魚座，一向就是討人喜歡，若出現感情不順，大概就是水逆的關係吧…不過別擔心，7月份太陽跟水星都將進入雙魚的戀愛宮，讓雙魚的熱情閃閃發亮，魅力更為四射，說話更為動聽，重新點燃愛情火苗，曖昧對象也抵抗不了你的吸引力。單身的人，也可多留意身邊的人，可能收到愛情的訊息，只要你覺得不錯，都很有機會成為戀人。

第三名：雙子座

雙子座今年的戀情也很豐富，只是可能在水逆期間影響之下，多少出現了一些溝通不良的情況。但到了8、9月，美好的愛情運到來，親戚朋友的介紹、或外出旅遊時，只要眼光別太高，都容易遇到外型亮麗的對象，這也將快速打動雙子座的愛情魂，同時得利於水星的幫助，讓雙子座的不爛之舌，蠱惑對方的心靈，很有機會收穫一段美好戀情，在年底閃婚也大有可能。

第二名：金牛座

今年上半年桃花運較為平淡，在進入下半年後，隨著金星、火星、水星的的到來，桃花也跟著熱鬧起來了。在7、8月受限於相位的不佳，雖然出現了很多桃花對象，但卻對於擇偶條件，有很嚴格的桃選，不過只要別太固執，允許自己放寬心中的標準，別太在意世俗眼光，還是能找到很滿意的伴侶，順利脫單的機會大大提高。在9月份，出現人與人的連結情況也不意外，將進入美好的愛情生活。

第一名：牡羊座

熱情洋溢的牡羊座，遇到喜歡的總是勇往直前，在上半年努力未果的牡羊們，有機會在這個夏天得到好的結果。7、8月份有很多的戀愛機會，憑著你們的積極主動的個性，魅力更為顯現，對異性來說，就有很大的吸引力，若對方把持不住的，將產生更多的激情與歡愉，要脫單是再簡單不過的事了，而原本早有結婚計畫的，在8、9月更有機會順利共組家庭。