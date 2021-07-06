「情人眼裡出西施」? - 談談夫妻宮主星所代表的獨特視角

「視角」本來是攝影學中的專有名詞，但是在影像當紅的現代社會中，「視角」又被賦予了新的涵意；尤其是「男友視角」及「女友視角」。

「男友視角」意味著影像當中的女性，通常會有一些「其他閒雜人等」看不見的表情或姿態，或是正常拍照時不會呈現的樣子；一般認為是當掌鏡攝影的人是男友時，才會流露出的甜蜜或親密的神態。

「男(女)友視角」也代表某種程度的專屬性 - 只有男友或女友才看得見的神態或樣子。但是這些作品往往就大剌剌地放在或是流傳在眾人(也就是「其他閒雜人等」)都可以看到的地方，這種沒有專屬的「專屬性」，似乎就和「花枝魷魚羹裡沒有花枝」的邏輯差不多。

雖說紫微斗數中夫妻宮的星曜，談的是坐命者對於感情的態度、夫妻之間的對待關係或是婚姻中的順逆；但似乎也隱藏著這種「專屬視角」的觀點來觀察或看待伴侶。

「情人眼裡出西施」不正說明了這種「專屬視角」的觀點嗎?

情人眼裡只有西施，沒有(河)東施(吼)?

由於星曜排列的規則，某些主星坐命，其夫妻宮必定有某顆特定的星曜；這種組合也讓「專屬視角」的觀點，有了頗為耐人尋味的線索。而這條線索，往往就在於命宮主星的心態、行為模式或是價值觀。

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天機的夫妻宮必有太陽

從坐命者的視角來看: 配偶就像太陽，它所代表的熱情，既會帶來溫暖，也可能會帶來傷害(灼傷)，就看彼此之間的互動、分寸如何拿捏。

太陽也代表坐命者一種澤披大地的心態，可以只愛一個人，也可以愛很多人。對於心性較浮動的天機來說，如果選擇「澤披大地」的感情觀，那麼被配偶「灼傷」的機率也就隨之升高。

天機坐命的男性，由於夫妻宮必有太陽，所以有「必娶悍妻」的說法。夫妻宮的主星為太陽，代表天機的男性很容易感受到配偶能幹、強勢的一面。

有些天機生性浮動不夠穩重，有時甚至用情不專。再加上常以自我為中心，將追求名利與地位視為人生目標，欠缺家庭觀念或忽視親情的重要性。面對這種丈夫或伴侶，相信任何女性都會變為「悍妻」，希望能一巴掌將天機打醒，讓他認清事實及為人丈夫與父親的責任!

太陽的夫妻宮必有天同

由於太陽星有重家庭、重事業、重朋友、又喜歡參與公共事務的特質，一天到晚忙進忙出。在紫微十四主星中，要找到比太陽星更辛勞的主星著實不容易。

尤其是太陽坐命的女性，生性孝順顧家(抱歉，只限原生家庭)，為家中事務赴湯蹈火在所不惜。不僅注重工作事業，也重朋友，喜歡參與社團或組織，為大眾事務盡心盡力。這種凡事一把抓的個性，再加上略帶強勢的人格特質，無論是哪一種個性的配偶(或伴侶)，在她的眼裡可能都是不夠能幹、不能(不願)承擔，像是一個安逸閒散的天同。

但最大的問題是: 太陽往往把自己當作超人 – 超越人類體能的極限，其他主星自然就是正常的凡人。超人怪凡人不給力、能力不足，但究竟是其他凡人的錯(或是凡人父母的錯，沒把它們生成超人)，還是要怪超人自己搞不清楚狀況?

於是其他能力強的”類超人”，往往受不了太陽的氣勢或是不斷要展現超能力的慾望，最後掛冠而去。而留在太陽超人身邊的，就剩下等待超人救援的凡人們。換個角度來看，沒有倚賴成性的「天同」配偶，又怎能顯示出太陽的英勇神武呢?

貪狼的夫妻宮必有天府

身為紫微斗數中最大的桃花星，貪狼異性緣佳，到哪裡都容易得到異性們的青睞；光是這一點就足以令貪狼的配偶們(或伴侶)神經緊張、全力戒備。更何況貪狼在感情上也常有順水推舟、蠢蠢欲動之勢。

再加上貪狼察言觀色、見風轉舵的能力無人能及，說話與承諾的可信度甚至比某些總統的民調支持率還要低。犯了過錯，常是勇於認錯，但絕不改過。面對貪狼諸多的奇葩行徑，貪狼的配偶們(或伴侶)自然神經緊繃、強勢出擊與好言相勸(嘮叨碎念)交互運用，全力防堵。

再者，命宮主星是貪狼，財帛宮主星必有破軍，用錢的觀念是想花就花，絕不手軟。更嚴重的是在外惹事生非之後，往往必須用錢來消災或解決。久而久之，貪狼的配偶們(或伴侶)為了自身後半輩子的安危著想，必然要求掌管財務，以控制金源的方式來遏止貪狼對於錢財的破耗。

天府所代表的其實是貪狼對配偶的感覺及感受: 能幹、強勢、嘮叨，甚至會主動要求掌理財務。這倒不是說貪狼坐命，一定會找到天府坐命的配偶；而是貪狼的行為模式、心態、價值觀，最終都會把配偶變成「天府」。

想像一下: 如果你有一個異性緣很好、交遊廣闊而交際應酬不斷、花錢率性沒計畫的伴侶或配偶，你會不會變成嘮叨、強勢的「天府」?

天相的夫妻宮必有貪狼

從天相的視角來看: 配偶或伴侶也會是一隻「貪心的狼」嗎? 個性中隱藏於內感情豐富、多情、浪漫的特質，常常會讓天相在感情中成為一個失去理智、被愛沖昏頭的爛好人，願意為愛犧牲或討好對方。當遇上心胸並非光明磊落的伴侶或配偶時，這種爛好人的特質就成了致命傷，讓對方有機可乘、予取予求。引狼入室的不是別人，而是「為愛遮眼」的自己。

慾望之星進入夫妻宮，也代表坐命者在感情的需求中常帶有強烈而難以滿足的慾望。這種慾望可能演變成為數量上的增加，喜歡或交往的對象多多益善，永遠不嫌多。也可能呈現在親密關係中的要求多、不滿足；除了有，還要好，好還要更好。一旦沒有辦法滿足，就可能另尋他途，造成感情的不穩定。

而看似四平八穩、保守拘謹的天相，在感情之路的表現與取捨，卻往往是跌破眾人眼鏡的謎團。

天梁的夫妻宮必有巨門

天梁生性老成沉著，再加上聰明的腦袋，往往帶有強烈的孤獨感；認為別人都是俗人，不瞭解自己高貴的靈魂。也因為思想老成之故，往往就固守著舊思維而無法接受新的觀念。雖然是生活在凡間，卻常常帶有遺世獨立的滄桑感。

而自視頗高的天梁，在個性中有種潛藏的孤傲特質，不僅重視理論邏輯，更在意細節。雖說重原則、正直，也有固執己見，挑剔龜毛的毛病。身為天梁的配偶，總會近身接觸這種類似 “監察官" 的監督壓力；再加上天梁物慾低、理性而不感性，與之長期共同生活實在毫無樂趣可言，久而久之就會兌現巨門「相敬如冰」的相處模式。

再者，天梁經常用自己的道德觀與價值觀去評斷事務，固執的個性加上喜歡嘮叨碎念、爭辯不休的特質，首當其衝的當然就是他(她)的配偶(或伴侶)。面對低物慾、生活無情趣、冷淡不熱情、嘮叨碎念的天梁，相信任何主星的配偶最後都會成為天梁眼中的「巨門」- 不是反唇相譏、針鋒相對，就是關上溝通的大門，眼不見為淨，耳不聽為寧。

七殺的夫妻宮必有天相

在談感情時，夫妻宮的天相代表一種保守、平衡的感情觀: 對象的外在、容貌、學經歷、社會地位要上得了檯面。在談婚姻時，天相的「印星」特質就會凸顯；坐命者將掌管家務的大權給予了配偶，希望對方能將家中事務(或經濟)處理好，讓七殺無後顧之憂，能夠專心在外拚博。

天相也帶有「幫夫」、「幫妻」的特質，希望伴侶的成就及表現和自己一樣好。但是這種「幫夫(妻)」的期望，有時會對另一半產生不小的壓力，畢竟每個人的人生期望和目標不盡相同。

在個性的光譜上，七殺與天相雖然同為陽性主星，但是個性強弱卻是分處兩極。七殺性急，遇事傾向直球對決；但天相個性溫吞，凡事考慮再三，遇事有粉飾太平、挖東牆補西牆的傾向。

因此，從七殺這種鋼鐵人的視角來看，只要配偶或伴侶不是七殺，動作都會比自己慢(溫吞)，做決定時拖拖拉拉不果決，還要瞻前顧後。這種視角的邏輯與太陽坐命者類似: 我是超人，其他人就會自動變成凡人。

天府的夫妻宮必有破軍

如果要從十四主星中挑選一個「物質慾望」最強的主星，那麼天府必然是名單中的首選。喜歡美食、華服，注重成本、效益以及對價關係的天府，在親密關係中常有自私自利或是自我保護的傾向(藏私房錢就是一個最明顯的例子)。

雖說不會為愛沖昏頭，降低為愛犧牲的機率；但是讓配偶或伴侶感受到坐命者真情流露的機會也隨之降低，天府就像是一個固守城池、旁人難以親近的城堡主人。

然而天府對感情的態度卻又是充滿自信，愛恨鮮明、希望情感生活要有趣多變，來平衡個性中保守、無趣的一面。但也容易以自我為中心，展現天府頤指氣使的控制慾望。對於感情想要但又不願主動給予的失衡心態，讓天府的感情之路頗為顛簸不順。

在天府的眼中，配偶或是伴侶多是「硬要」之輩，不是金錢勒索就是情緒勒索(兌現破軍的耗財又耗親)。但是歸根結柢的原因，可能源自天府這種「不願意給予」的偏執。婚姻感情中所需要的溝通、包容與付出，正是天府必須學習的課題。

巨門的夫妻宮必有太陰

夫妻宮的太陰反映出巨門異中求同的感情觀: 個性冰冷、與人寡合的巨門，容易被感情豐沛、溫和柔順的對象所吸引，產生「在對方身上找到自己所沒有的特質」互補作用。但是注重隱私、不喜張揚的個性，對於行事作風高調、唯恐天下不知的對象也無法真心接受。

夫妻宮的太陰，意味著由坐命者的視角來看，配偶或伴侶溫柔體貼、低調溫和。但是女性的巨門卻常會將生性懦弱、抗壓性低、沒有責任感但是演技一流的男性，誤認為可以託付終身的伴侶。

當遇到重大的挑戰，生命力強韌的巨門很快就會發現: 原本應該並肩作戰、共同面對困難的人生伴侶，不是就地找掩蔽，就是棄甲曳兵，退出戰場，留下巨門孤軍奮鬥。

內心強大但外表可以溫柔，然而外表溫柔內心未必強大。

情人眼裡的西施，讓清官難斷家務事?

在實際的案例中，配偶或伴侶之間的互動或是對彼此的認知，雖然兌現了這種「視角」，但其中的原因往往令外人難以想像。

低調溫柔的紫微天府?

一個事業有成、收入頗豐的天同友人(夫妻宮主星為天梁)，在描述他的妻子(命宮主星紫微、天府)時說道: 「我太太是個溫柔體貼、行事非常低調的人!」

由天同的視角來看: 夫妻宮的天梁的確代表溫柔與低調。但是號稱南北斗兩大主星，而且喜惡隨心(紫微)、霸氣現實(天府)的強勢組合，實在很難與溫柔和低調畫上等號。

這位天同友人平日工作繁忙，便將家中所有的財政大權交由妻子打理，自己則專心地賺錢拚事業。

某位同是紫微天府坐命的女性共同友人一語中的，解答了大家的疑惑!

「如果我的先生將全數的收入交給我打理，所有投資的房地產都放在我的名下，我也可以做到溫柔體貼、行事低調；而且百依百順!」

因為紫微天府在婚姻中掌握了實質的權力與錢力，何須再以張牙舞爪示人?

軟爛且無自理能力的武曲破軍?

某次家族聚會中，太陽坐命的親戚(夫妻宮主星天同)抱怨先生在家中是個肩不能挑、手不能提，毫無生活自理能力的廢材，讓她覺得壓力很大，也頗為無奈。

由太陽的視角來看: 夫妻宮的天同的確代表倚賴性重與隨遇而安。但是她的丈夫(命宮是武曲破軍)是個是創業有成、日理萬機，同時管理數個公司的老闆，帶領部屬在商場上衝鋒陷陣；怎麼看都很難用軟爛與廢材來形容他。

然而，真正的原因是: 由於經營與管理數個公司實在耗盡了武曲破軍所有的精神與體力，於是先生在回到家中轉為「完全放空」的模式，飯來張口，茶來伸手，不問凡塵俗事。但也因為妻子命宮主星太陽的任勞任怨、細心照料，丈夫武曲破軍的「完全放空」模式得以運作順暢。

有時，「天作之合」可能不是祝福，而是無奈!

令人感到壓力爆表的天同天梁?

同事的弟弟(命宮主星借對宮武曲貪狼)來論命，特別關注夫妻之間的相處問題: 他常覺得和妻子(命宮主星天同天梁)相處時有著巨大的壓力。

他的夫妻宮主星是紫微七殺，因此從夫妻宮的視角觀點來看，感受到婚姻之中有壓力是可以理解的。但是，無論是他的學經歷或是工作中的職位，皆高出妻子一大截；在個性的光譜中，武曲貪狼的個性也較天同天梁更為強勢。

那麼，壓力從何而來?

正因為妻子的學經歷與工作職務遠不如丈夫，她在照顧子女、處理家務之餘，不斷地閱讀與學習，將所有的空閒時間都花在自我成長。丈夫的休閒時間則是娛樂取向，追劇、電玩、放空與朋友喝酒、聊天。雖然妻子對丈夫的休閒活動沒有任何的抱怨或批評，雖不干涉但也不參與；反而是丈夫覺得「獨樂樂」有種莫名的壓力感。

這些夫妻間的「視角」與當事者個性的反差，讓外人難以用常人的認知來理解夫妻之間的相處狀況。因此，「清官難斷家務事」不是極為合理嗎?

視角、眉角與好望角

雖說夫妻間的「視角」有其專屬性，但是在某些情況下，路人甲乙丙們還是可以略窥一二。

某位男性公眾人物個性溫和拘謹，配偶也是公眾人物，個性則是較為低調、灑脫、不做作。但是每每在公開的場合中，妻子對於丈夫的一言一行，扮演強力監督者的角色；無論是開懷地大吃甜點或是喝口水，甚至是不經意的恍神，面對妻子毫不掩飾的提醒或糾正，這位公眾人物總是默默地接受。

以夫妻間「視角」的觀點來看，若要說這位公眾人物的夫妻宮中有煞星，讓他必須要時時承受來自妻子的提醒與糾正，應該也不會令人覺得意外。有趣的是，公眾人物在某些特定的公開場合必定大談「愛妻守則」與「太太執政」；究竟是交心、輸誠、隔空心戰喊話，還是自我嘲諷，的確是耐人尋味。

夫妻間的這種「視角」效應，也會隨著兩人的大限轉換而有所變化；畢竟彼此的心態與外在的環境都會因時間而產生變化，也意味著兩人關係的調整也需要與時俱進。

夫妻間的特殊視角，有機會讓坐命者發掘另一半的真善美，當然也有可能發現對方不為人知的邪惡與醜陋。但是特殊視角的成因，往往來自坐命者的個性、行為模式與價值觀。

夫妻關係其實是一面映照自己慾望與壓抑面的鏡子，而視角的美醜與善惡之間，其實是考驗夫妻雙方經營人生的智慧與能力。

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