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「海王星逆行」來襲到年底！ 四大重災星座要小心
海王星逆行來臨！塔羅牌老師艾菲爾在6月30日於臉書指出，自6月25日至12月1止，掌管我們的靈感丶欺騙丶混亂的海王星會在雙魚座逆行159天，這段時間可能會發現自己心中有無法放下的人事物，也會開始思考付出是否值得。
艾菲爾點名雙魚丶雙子丶射手丶處女為四大重災星座，提醒大家要特別給予安慰和關懷，同時也分析將會有8個星座在這段日子遇上愛的課題。
其中包括遇到自我之愛課題的雙魚、水瓶、天秤，艾菲爾提醒這三個星座的人築夢踏實、尊重金錢並愛惜身體，才能夠提升自我價值；還有受家庭之愛課題影響的摩羯、射手、雙子，需要注意家庭間兄弟姊妹及父母的情誼，有機會往好的方向發展；最後是親密之愛課題，包含處女和天蠍，分別要降低對另一半的期待，以及檢視自己的親子時光。
而應該如何面對為期百日的「海逆」恐懼？艾菲爾表示阻礙光明的迷霧，終究敵不過人們「堅定的信念」，越是擔心害怕的事，越是需要勇敢面對，萬一發現自己身處困境之中，無法保持樂觀，可以和身旁的朋友聊聊，一定可以平安度過海王星逆行的十里迷霧。
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