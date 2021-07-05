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唐綺陽星座運勢週報：水瓶有桃花現身、2星座財運超旺
【唐綺陽星座運勢週報7/5-7/11】
重要星象：日冥對分，四星逆行，水星衝刺中，金火逐漸合相中
日冥對分，展開衝突與矛盾，反省需要改進之處，表達心聲爭取自身權益。四星逆行，充滿懷舊氛圍，過去錯誤逐漸爆發，做出改進、停止犯錯並做好自省。水星衝刺中，八卦、媒體、作家等方面消息多，感受到接連不斷的紛擾。金火逐漸合相中，演藝圈、時尚產業活躍，關注自己的外型裝扮，第二代、年輕人、孩子成話題焦點。
工作注意：獅子、天秤、魔羯、雙魚
獅子：工作量大，感到忙碌
天秤：與人約定變數多，要好好應變
魔羯：計畫不及變化，塞翁失馬焉知非福
雙魚：穩紮穩打實際點，能把事情處理好
桃花注意：金牛、雙子、射手、水瓶
金牛：展現童真可愛，讓人欣賞
雙子：能見度高，受到眾人喜愛
射手：同情與愛情，要懂得分清楚
水瓶：有年長型桃花，多留意生活周遭
財運注意：處女、天蠍
處女：理財直覺強，相信自己的判斷
天蠍：精進專業，身價有機會三級跳
健康注意：牡羊、巨蟹
牡羊：調整生活習慣，注意肥胖或三高問題
巨蟹：心理反應健康，要好好解決問題
週運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道
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