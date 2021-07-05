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唐綺陽星座運勢週報：水瓶有桃花現身、2星座財運超旺

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報7/5-7/11】

重要星象：日冥對分，四星逆行，水星衝刺中，金火逐漸合相中

日冥對分，展開衝突與矛盾，反省需要改進之處，表達心聲爭取自身權益。四星逆行，充滿懷舊氛圍，過去錯誤逐漸爆發，做出改進、停止犯錯並做好自省。水星衝刺中，八卦、媒體、作家等方面消息多，感受到接連不斷的紛擾。金火逐漸合相中，演藝圈、時尚產業活躍，關注自己的外型裝扮，第二代、年輕人、孩子成話題焦點。

工作注意：獅子、天秤、魔羯、雙魚

獅子：工作量大，感到忙碌

天秤：與人約定變數多，要好好應變

魔羯：計畫不及變化，塞翁失馬焉知非福

雙魚：穩紮穩打實際點，能把事情處理好

桃花注意：金牛、雙子、射手、水瓶

金牛：展現童真可愛，讓人欣賞

雙子：能見度高，受到眾人喜愛

射手：同情與愛情，要懂得分清楚

水瓶：有年長型桃花，多留意生活周遭

財運注意：處女、天蠍

處女：理財直覺強，相信自己的判斷

天蠍：精進專業，身價有機會三級跳

健康注意：牡羊、巨蟹

牡羊：調整生活習慣，注意肥胖或三高問題

巨蟹：心理反應健康，要好好解決問題

週運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢 唐綺陽 理財 每週星座運勢

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