每日星座運勢／天秤易與人發生衝突 心平氣和處理
2021-07-10
牡羊座
相當暢快的一天，各種事情都順利無比。
整體運：★★★★☆
情投意合、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。送禮的好日子，要與客戶見面的話，準備一份禮物送給對方，易收到很好的效果。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。
愛情運：★★★★☆
好運站在你這邊，單身者可以鼓起勇氣向心儀的對象表白，容易得到熱烈的回應喔！
事業運：★★★★☆
特別能替他人著想，易得到他人的信任，讓你今天的事務能進行得更順利。
財運：★★★☆☆
必須小心理財，盡量多儲蓄以備不時之需。
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：13:00-15:00冷泉藍
開運方位：東北方向
金牛座
情緒平穩，易有哲學方面的領悟。
整體運：★★★☆☆
今天頗能靜心生活，用平和的心態對待感情與工作，進展順利。獨處時思維異常活躍，對人生會有新的認識與感悟。有機會與朋友分享你的想法，你頗有見地的論述對朋友特別有助益。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人感情進展順利，有望與心愛的人共組家庭。不妨好好規劃未來，做好準備。
事業運：★★★☆☆
應加強你的人脈，少招惹是非。廣交益友，多招賢能人士，讓貴人助你一臂之力。
財運：★★☆☆☆
莫負債，控制刷卡消費的慾望，否則日子會很難過喔！
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-23:00淺海藍
開運方位：正東方向
雙子座
運勢上揚，各方面表現都很不錯。
整體運：★★★★☆
桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細臉皮厚可是成功的關鍵哦。投資機遇不錯，今天可以放手一搏，不過必要的分析還是要先做好的。精神太過於緊張可以給自己沖杯咖啡，可以舒緩神經。
愛情運：★★★★☆
愛情運很不錯，有許多喜悅的事情發生。如果沒有特殊狀況，不妨自己創造驚喜。
事業運：★★★★★
精力旺盛，充滿信心，對新任務的執行很有能量。不過對於他人提供的不同意見，需多花心思加以分析。
財運：★★★★☆
適合與人合夥求財，要充分相信朋友的眼光！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：15:00-17:00翡翠綠
開運方位：東南方向
巨蟹座
今天要注意察言觀色。
整體運：★★★☆☆
容易被人利用，察言觀色很重要，有自己的主見，千萬不要人云亦云。戀愛中的人易被對方爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過。財運較好，有機會在商場購物時獲得禮物或是贈品。
愛情運：★★★★☆
熱戀中的人與情人相處愉快，一些困擾你的事，對方都能幫你分憂，要好好珍惜喔。
事業運：★★★☆☆
易因忙碌而變得粗心大意，急於求成讓你失誤不斷。越忙越應耐得住性子，別出差錯。
財運：★★★☆☆
如果僅憑投機取巧的小聰明行事，小心聰明反被聰明誤。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：11:00-12:00玉米黃
開運方位：正東方向
獅子座
用開放的胸襟接受朋友的建議，客觀理性看待事物。
整體運：★★★★☆
對一些人、事、物的判斷似乎失去了準頭，存在錯估形勢的危險。對搜集到的訊息要進行篩選，財務上要小心，投資有賺大錢的機會，但過於投機取巧也會造成損失。人際關係和諧，易得到貴人助力。
愛情運：★★★★☆
遇見好對象時，別讓理性走在感性前頭，大膽地讓對方認識你吧！
事業運：★★★★☆
精力旺盛，即使有很多事情需要處理，你也能輕鬆應付，處理得井井有條。
財運：★★★★☆
進財順暢，業務開發者多聯繫老客戶，容易進財；頗有偏財運，中樂透機率高。
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00萊姆黃
開運方位：正南方向
處女座
相互信任是維護感情的基礎。
整體運：★★★☆☆
你顯得有些多疑，心機太深，另一半對你都有種畏懼感，你們倆的關係會有些不夠穩定；今天如與他人合夥入股，須注意參與者的信用問題，剛開始不要被高利所惑，風險性要妥為評估；要注意口中留德，惡語成章極易惹怒別人，易遭報復。
愛情運：★☆☆☆☆
情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情，應及時調節。
事業運：★★★☆☆
運勢雖然沒有前段時間那麼高昂，但其實還是很平順的，不要讓自己太懶散喔！
財運：★★★★☆
財運很不錯，投資的錢會有較好的收益，不過可不要太貪，否則會得不償失。
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：20:00-22:00香檳金
開運方位：東北方向
天秤座
愛情運較為突顯的一天。
整體運：★★★☆☆
單身者可以約好友出去散散步，愛情運增強不少，心情也舒暢許多。財運良好，強求反而容易失敗，順其自然就好。求職者應做好充分準備，盲目而為只會浪費時間，錯過好機會。
愛情運：★★★★☆
已婚者懂得忙裡偷閒，陪另一半的時間增多，感情升溫；單身者適合主動向心儀的對象表白。
事業運：★★☆☆☆
人際關係較緊張，容易與人發生衝突，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化！
財運：★★★☆☆
資金調度頻繁，開銷極大。
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：21:00-23:00朝霞紅
開運方位：東南方向
天蠍座
懂得如何發揮個人魅力。
整體運：★★★☆☆
此日狀態會不錯，顯得鬥志昂揚，能很好的調整心情，在公眾場合也懂得適度地表現自己；牌桌上，易因錢財輸贏之事而與牌友發生口舌之爭，還是不去為妙；今天也很適合決策，你的情緒會贏得身邊人的支持。
愛情運：★★☆☆☆
找不到方向、思緒混亂時，不妨問問另一半的意見，也許會獲得一些新的啟示。
事業運：★★★☆☆
會有新的任務要擔當，正是表現的時候，集中精力好好發揮。
財運：★★☆☆☆
容易受人引誘而引發貪念，要小心。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：07:00-08:00遠洋藍
開運方位：西北方向
射手座
適合出外拜訪友人的一天。
整體運：★★★☆☆
對於較久時間沒有聯絡的朋友，不妨去對方家走動走動，一方面可以增進友誼，另一方面也可以了解對方近期的生活狀態。給朋友的父母帶點小禮物作為見面禮，更顯你的細心，同時也能贏得朋友家人的好感。
愛情運：★★★★☆
在聚會中可結識不少異性朋友，其中會有讓你心動的對象，多找些有趣的話題可拉近彼此的距離。
事業運：★★☆☆☆
人際關係緊張，容易與人發生衝突、誤會，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化唷！
財運：★★★☆☆
財運不怎麼樣，利用撿小便宜發財，會讓你白白浪費許多時間和精力。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：19:00-20:00祖母綠
開運方位：東南方向
摩羯座
衝動是魔鬼。
整體運：★★★★☆
投資時要謹慎，利用好每一分錢，衝動行事只會讓你蒙受損失；與人相處時要和氣，即便遇到意見不合時也別逞一時之快而大發脾氣，不然先前建立起來的形象就這樣消失殆盡；煮蓮子湯喝，可降心火，讓脾氣不那麼暴躁。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會遇到心儀的對象，別表現的太小家子氣，大方地與對方交往會有好結果喔！
事業運：★★★☆☆
人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。
財運：★★★☆☆
進的雖說是小財，但是小錢積蓄可觀。
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：22:00-24:00朝霞紅
開運方位：東北方向
水瓶座
伴侶小別勝新婚。
整體運：★★★★☆
情侶別後小聚，兩人彷彿又找到了當初戀愛時的那份心動與甜蜜；財運很好，賺得荷包滿滿，不妨拿出一部分邀約朋友，讓他們分享你的喜悅；和小朋友玩益智類遊戲，在童真中享受一段美好時光。
愛情運：★★★★☆
適合發揮你的創意，巧言善辯的優點去吸引異性，不難獲得對方的心哦！
事業運：★★★☆☆
心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策或改變先前計劃，做好手中的事情就好。
財運：★★★★★
偏財運旺旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：20:00-22:00翡翠綠
開運方位：西北方向
雙魚座
旅遊運佳，適合外出散心。
整體運：★★★★☆
今天別窩在家裡，安排一個短程旅行會有好運降臨。把工作放一邊，懷著輕鬆愉快的心情親近大自然，在旅途中有機會與很有個性的異性結緣，極具浪漫色彩。對人熱情一些，有機會獲得貴人助力。
愛情運：★★★★☆
單身者適合旅行，旅途中有機會邂逅不錯的對象；已婚者不妨適當安排約會，感受浪漫。
事業運：★★★☆☆
生活較順心順意，但太過安逸又會讓你覺得缺少了點激情，不妨找些喜歡的事情來做。
財運：★★★★☆
今日你是超級幸運兒，有從天而降的財運，例如：收到獎金、紅包、禮物等。真是令人眼紅啊！
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：05:00-07:00脆梅青
開運方位：正西方向
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