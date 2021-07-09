每日星座運勢／巨蟹良好的工作態度 能使效率提高

2021-07-9

牡羊座

理財切忌墨守成規。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人今天的心事很容易被對方看穿，不如開誠布公地告訴對方，反而還能圓滿解決。你會對工作環境產生厭倦感，應摒棄喜新厭舊的情緒才好。理財也不能墨守成規，與時俱進會讓你的財越理越多。

愛情運：★★★★☆

有機會在聚會中遇到與你心靈相通的對象，談話投機，容易陷入一段浪漫的愛戀。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤的同時還會破壞職場上的和諧融洽。

財運：★★★★☆

賺錢企圖心很強，腦中會冒出許多賺錢的方式，但計劃過多遲遲不能決定，做實際的考量為佳。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00秋葵綠

開運方位：正東方向

金牛座

有時候錯失的不僅僅只是機會。

整體運：★★☆☆☆

股票投資者易錯失拋出、買進或轉手等機會，導致較嚴重的虧損。感情會出現一些波動，因自身情緒、壓力等問題弄得身心疲憊，連帶影響到感情，易產生「愛一個人好累」的消極情緒。

愛情運：★★☆☆☆

桃花雖多，但多是爛桃花，有伴侶的人應處理好與異性間的關係；單身者應懂得拒絕。

事業運：★★★☆☆

其實你不用這麼小心翼翼，過度配合他人會讓你失去自我的唷！

財運：★☆☆☆☆

想要賺錢切勿太激進，更不可試圖用投機的手段牟取暴利。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00可可棕

開運方位：正北方向

雙子座

細節決定成敗。

整體運：★★☆☆☆

今天一不小心便會暴露自己的粗心大意，惹怒了對方還不自知，過馬路時牽起他的手，會讓他感到溫暖；一成不變的生活激起你對快樂的渴求，做一件沒做過又興趣濃厚的事有助於恢復激情；忘我工作讓你過得相當充實，卻也顯得相當疲憊。

愛情運：★☆☆☆☆

感情濃烈，希望被關心，獲得伴侶的陪伴，但是，與伴侶的默契實在不佳，還需明示。

事業運：★★★☆☆

運勢不錯，工作較順利，但偶爾也會遇到困難，應虛心向長輩、同事請教。

財運：★★☆☆☆

財運多變，賺錢費力，易守不易攻。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00芥末黃

開運方位：正西方向

巨蟹座

良好的工作態度能使效率大大提高。

整體運：★★★★★

面對富有挑戰性的工作，可在探索和解決問題的過程中學習到許多專業的知識。你的認真和上進的精神會讓你進一步自我突破，有機會站到更高的位置上。與戀人花前月下，所有的疲勞都會一掃而空，只留下無限的柔情。

愛情運：★★★★☆

享受浪漫愛情的好日子，有利約會，說些動人的情話，製造小驚喜。

事業運：★★★★☆

今日事業運不錯，你說的話、你提的意見，他人都很願意接受，尤其是主管階級者，今日與員工溝通上特別得心應手；一般工作者適合以智取勝，多運用腦袋瓜構思，才可以達到好的效果。

財運：★★★★★

錦上添花的日子，不用花費太多心力就有收穫耶！有中獎、得禮金、分紅、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿一點出來請客、行善喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-10:00玳瑁棕

開運方位：正南方向

獅子座

掌握資訊得先機。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，易引來不必要的麻煩。出門在外者可於關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資消息，會讓你的財運好轉。

愛情運：★★★☆☆

享受孤單的日子。今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣，並加以檢討一番。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，是個試煉自己膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。

財運：★★★☆☆

適合規劃、記帳的一天，仔細查看帳本，檢討並調整花錢的習慣。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00臘梅白

開運方位：東北方向

處女座

開心的時刻需自己用心製造。

整體運：★★★☆☆

社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！

愛情運：★★★★☆

愛情運很不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會上演一場轟轟烈烈的戀愛喔！

事業運：★★☆☆☆

工作上易有小狀況發生，必須冷靜應對，對於突發狀況切勿表現得不耐煩。

財運：★★★☆☆

財運不錯，但別因賺大錢四處奔波勞碌而忘了自己的身體健康，身體是革命的本錢喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00蘭花紫

開運方位：西南方向

天秤座

適合遠離人群。

整體運：★★☆☆☆

今天情緒波動大，公眾場所嘈雜的環境將會使你更衝動，無意說出來的話有可能對他人造成傷害，會使良好的人際關係大打折扣。何不開車去郊外兜兜風，四周的景色會有效安撫你激動的心情，也能靜心想想一些積鬱在心中的事情。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶的人約會的機會較少，不妨用電話、E-mail聯系，也極富浪漫情調！

事業運：★★★☆☆

看似風平浪靜，實則暗潮洶湧。凡事切忌急於求成，遇事須冷靜。

財運：★★★☆☆

理財、消費都潛伏衝動、善變、放手一搏的傾向。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00大理石灰

開運方位：西南方向

天蠍座

被動的一天，運勢不佳時更應謹言慎行。

整體運：★☆☆☆☆

感情上，今天和對方看似相處不錯，但對方愛管東管西，讓你覺得很煩人，沒有自由的空間。沒有特別重要的事需要操勞，但煩心的瑣事仍會讓你感到疲憊。財運也較低迷，管住錢包就是勝利。

愛情運：★☆☆☆☆

適合獨處，喝喝咖啡，好好享受一個人的快樂時光，靜下心來可讓你想明白許多事。

事業運：★★☆☆☆

很多事情都是一通百通的，遇到難事別心急，冷靜下來找到關鍵點慢慢處理。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，小賭怡情莫沉迷。切忌玩金錢遊戲，有錢買些好吃的、實用的更實在。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-08:00水鑽藍

開運方位：正北方向

射手座

珍惜眼前的機遇。

整體運：★★★☆☆

愛情非常平淡且缺乏浪漫元素，加上夫妻雙方觀念上的差異，極易起衝突。學生族對小錢也要有所控制，以免因小失大。對工作中的難題顯得很從容，加上虛心請教，可望輕鬆自如地克服困難。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運較普通，單身者想戀愛應注重形象，出門前好好打扮，佩戴精緻小飾物，可提升愛情運。

事業運：★★★★☆

在工作上會遇到一些小困難，但多因貴人相助而得以圓滿解決。

財運：★★★☆☆

外出時身上少帶現金，以免控制不住花錢的慾望。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00艷棗紅

開運方位：正南方向

摩羯座

保持好心情，會有好運降臨。

整體運：★★★★☆

愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，可望從中找到樂趣。有晨跑習慣的單身者，有機會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中而生。工作中的你顯得太專注，而忽視了同事之間必要的問候。

愛情運：★★★★☆

戀愛運勢還不錯，想要戀愛的人，可以請長輩撮合；戀愛中人，用點小技巧逗逗對方吧！

事業運：★★★★☆

今天同事會是你的大貴人，給予你工作很大助力，因感恩在心，有所表示。

財運：★★★☆☆

財運穩中有升，多半得益於貴人相助。把握錢財貴人，可讓你事半功倍。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-10:00象牙白

開運方位：東北方向

水瓶座

易沉浸於過去的時光。

整體運：★★★☆☆

今天顯得特別懷舊，適合與戀人一同回憶往日的甜蜜，此刻會感到特別的溫暖；過去失敗的教訓讓你難以釋懷，投資時會變得畏首畏尾，小心因此錯過最佳的投資時間；很想念過去單位的同事，不妨通個電話，方能解除你的牽掛。

愛情運：★★★★☆

已婚者雖常小吵小鬧，但增添了不少生活情趣，感情生活多姿多彩；單身者戀愛機會多。

事業運：★★★☆☆

腦袋瓜千頭萬緒理不清，對未來產生不確定感，內心不停尋求精確的答案。

財運：★★☆☆☆

賺錢不容易，當省則省。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00蘭花紫

開運方位：正東方向

雙魚座

整體運勢不錯，多注意一些細節。

整體運：★★★★☆

學生沉迷於課外讀物，上課不專心，很難按時完成作業；網路上的通訊程式容易被「駭客」入侵、盜用密碼，要做好種種安全防護措施；伴侶表現得異常殷勤讓你心生不安，跟他心平氣和的談談吧！

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，無論有無實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個聽命行事的日子；不宜做任何重大的決定，只要把分內之事做好就行囉！

財運：★★★★☆

交際應酬讓你花費不小，要做好預算。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00睡蓮紫

開運方位：正北方向





