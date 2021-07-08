每日星座運勢／處女留意眾人的談話 收集投資訊息

2021-07-8

牡羊座

簡單實用的方法，有助於提高工作效率。

整體運：★★★☆☆

工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話，就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券方面的大盤趨勢要密切留意，才不致受影響能做出正確判斷。

愛情運：★★★★☆

單身者與異性接觸的機會較多，多微笑，表現出你的親和力，可提高戀愛機會。

事業運：★★★☆☆

情緒不錯，對人、對事都特別寬容，不過，工作方面容易鬆懈，應懂得拿捏才好。

財運：★★☆☆☆

今日花錢特別海派，錢財難留住。應減少吃喝玩樂、應酬消費，切莫為了面子而花冤枉錢。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00遠洋藍

開運方位：正南方向

金牛座

工作上花費的心思多。

整體運：★★★☆☆

單身者別把工作當成生活的全部，還有更多領域等待你去探索。鑽石王老五也有空虛、寂寞的時候，清閒時可以多參加團體活動，嘗試接觸異性，會有意外收穫。有機會從朋友口中得到投資方面的訊息。

愛情運：★★☆☆☆

面對感情容易生氣的一天。與伴侶保持距離為佳，待在一起就易起爭執。

事業運：★★★★☆

輔佐能力與團隊精神轉強，懂得借力使力與分工合作，會盡力完成上司交付的任務。

財運：★★★☆☆

在錢財投資上，可別用賭賭看的心態來做決定唷！

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00瑪瑙黑

開運方位：正東方向

雙子座

多做嘗試會有收穫，切忌一味守候。

整體運：★★★★☆

愛情正值春天，下午有機會向心儀的對象表白，成功指數極高。在錢財的管理上有一套，對家人亦有一定的要求，能有效節省開支。工作上興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

愛情運：★★★★☆

今天你信心百倍，牢牢握住那根心繩，對方似乎早已被你捧在手心之中。給對方回應的自由，不要急於一時之歡，一切會水到渠成。

事業運：★★☆☆☆

對工作產生一定的抗拒情緒，稍有不順便脾氣暴躁；應及時調整自己的心態，以免你真的會丟掉工作。

財運：★★★★☆

今天你無意間的小額投資，會帶給你意想不到的收穫，不過一定要記得分散資金，而且不能下大注喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00鉑金灰

開運方位：正東方向

巨蟹座

善用分析能力，才能事半功倍。

整體運：★★☆☆☆

有的工作需要變通，一味走老路，既浪費時間又很費精神，走走捷徑又何妨？桃花運不錯，有機會收到愛慕你的人發來的電波，若對人無意就別拖泥帶水哦。與人有約就要提早出門，以免遲到。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情進展平順，還應多營造浪漫氣氛；單身者戀愛機會較少，適合獨處。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運比較背，似乎陷入施展不開的困境，當腦筋一片渾沌時就先放著等明天再來解決吧！

財運：★★☆☆☆

財運不穩定，生財力道有限。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00硃砂紅

開運方位：西北方向

獅子座

說話做事前先細細思考一番。

整體運：★★★☆☆

不要把希望寄托在別人身上，否則有加班到很晚的情況發生；情人間親切的擁吻是今天活力的興奮劑，不要忘記出門前給彼此一個擁抱；公共場合有遇到尷尬的可能，盡量做到三思而行。

愛情運：★★★★☆

單身者有喜歡的對象，但不停付出卻得不到對方回應，不要放棄，堅持就能看到希望。

事業運：★★☆☆☆

覺得做什麼事都不太順利，似乎有人處處跟你做對。趕緊打起精神來，多從自身找問題。

財運：★★★☆☆

偶爾花些錢滿足口腹之慾無可厚非，但千萬別嘗試賭博。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00碧空藍

開運方位：西北方向

處女座

人氣上升，帶來旺盛的財運。

整體運：★★★★★

社交運順利，身處活躍的人群中宜多留意眾人的談話內容，有望收集到你想要的投資訊息，若能靈活運用到現實中，還能為你帶來不少的財富。工作上只要完成任務，就不會有什麼令人不安的事件發生。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺盛，適合扮演主動者的角色，想要告白的話，就把握今日的良機；戀愛中人不妨主動的安排去哪兒約會。

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時，最終必能解決，貴人多來自長官、上司；有難題時，找上司就對囉！

財運：★★★★★

今日的財運雖然還不錯，可是偏向短期性的獲利，例如：股票買賣，要見好就收，不要貪心。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00象牙白

開運方位：正南方向

天秤座

魅力十足，很容易擄獲異性關注的目光。

整體運：★★★★☆

浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個眼神、一個動作，都能讓異性心動。對投資特別熱衷，若想獲得可觀的報酬，還需用心觀察市場動態。今日有利求職，勇於表現可提高成功率，切勿畏首畏尾。

愛情運：★★★★★

異性緣佳，與異性朋友相處十分融洽，不過，跨越友情防線直到戀愛還需要多多加油。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合在今日做點企劃性質的工作，安排往後的預定進度。

財運：★★★☆☆

今日比較愛錢，對於金錢問題會謹慎計較，適合在今日做財務規劃唷！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-23:00和闐玉白

開運方位：正北方向

天蠍座

真心付出，才易獲得雙倍的回報。

整體運：★★★★☆

愛情際遇不斷，卻因為沒有付出真心，而有一種不踏實的感覺。財運在此時易有所增進，可做外匯、期貨等投資。多一個對手不如多一個朋友，與工作夥伴保持良好互動，就是計劃成功的重要關鍵。

愛情運：★★★☆☆

伴侶今日顯得有點強勢，那就忍一忍吧，說不定他的提醒和要求也是好意喔。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，對工作有熱情、積極者，要注意每個細節，可在有限時間內完成繁重的工作任務。

財運：★★★★☆

投資運佳，投資冷門項目易獲利，若資金周轉遇到麻煩，可向親友求援，易獲得資助。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00萊姆黃

開運方位：正東方向

射手座

差強人意的一天，待人處事應冷靜。

整體運：★★☆☆☆

今天適合參加團體活動，有機會碰到心儀的對象，並留下好印象。投資上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。工作上一切順利，下班後給自己買點小禮物，犒勞一下自己吧。

愛情運：★★★☆☆

單身者易在「我愛的人不愛我，我不愛的人卻來糾纏我」的痛苦中掙扎，應理性對待才好。

事業運：★★★☆☆

若能將自己的心扉敞開，將能確保你的人緣不會下滑。

財運：★☆☆☆☆

思緒紛亂，不宜接觸財務的一天。跟錢有關的事務還是交由值得信賴的人來處理為好。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00玉髓紅

開運方位：正西方向

摩羯座

整體運勢欠佳。

整體運：★☆☆☆☆

約會前可以花時間精心打扮一番，但要注意約會時不可遲到哦；工作上陷入瓶頸，遇阻礙應立即向前輩請教，避免一個人無頭緒的處理，既浪費時間又浪費精力；財運方面，容易受情緒的影響而失去理智，從而做出錯誤的決定。

愛情運：★★☆☆☆

答應另一半的事情不易兌現，不宜輕言允諾；單身者與異性接觸多是逢場作戲。

事業運：★★☆☆☆

放鬆緊繃的神經，精神好了才能提升工作競爭力，才會有更大的進步。

財運：★☆☆☆☆

適合存錢的日子，有閒錢就拿去儲蓄為妙，金錢運作上適合只進不出。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00祖母綠

開運方位：正西方向

水瓶座

情緒不穩定，難以承受挫折。

整體運：★★☆☆☆

心理承受能力較差的一天，愛情、事業會遇到一些不如意的事，讓你有些悶悶不樂，也會沒來由地發脾氣，特別是對親近的人，顯得暴躁。可以花些錢買些自己喜歡的東西，心情會好很多。

愛情運：★★☆☆☆

單身者雖然很渴望戀愛，但對另一半挑剔的眼光卻容易讓你與愛情擦肩而過。

事業運：★★☆☆☆

感覺不太順心，工作常出小狀況，讓你覺得有小人作祟。其實根本沒有這回事，做事專心點吧！

財運：★★★☆☆

有機會與朋友吃喝玩樂，享受輕鬆快樂的美好時光，當然，錢財也會花掉不少。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00水晶紫

開運方位：東北方向

雙魚座

運勢有所起伏，需從另一個角度來看待問題。

整體運：★★★☆☆

財運不佳，投資上雖然有看好的項目，但是有些風險無法預料，行動需機警一點，匆忙投入資本會讓虧損無限擴大。至於在工作上，則需要卯足勁向前衝才好，別因為生活中的瑣事而影響情緒和積極心！

愛情運：★★★★☆

伴侶間易感受到濃情蜜意，內心滿足而溫暖；單身者人緣良好，可望戀愛。

事業運：★★★☆☆

工作上按部就班，有許多新想法，但需要積極提議才會獲得採納，悶在心裡易錯失良機。

財運：★★☆☆☆

今日付出呈現由多到少的走勢，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-13:00雪花銀

開運方位：正西方向





