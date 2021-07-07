每日星座運勢／獅子替人著想肯奉獻 易有好運降臨

2021-07-7

牡羊座

從多角度看問題，以免鑽入死胡同。

整體運：★★☆☆☆

今天很積極地做事，為他人付出，但收獲甚微，會讓你想不通。付出不一定有回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半的家人或友人相處愉快，彼此都能感受到家庭的溫暖。

事業運：★☆☆☆☆

別光說不練，遇事多尋求同事、朋友的支持與指點，才能更好解決。

財運：★★★☆☆

鬆懈怠惰者，財運不太好，恐暗中為財所苦！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00萊姆黃

開運方位：正東方向

金牛座

說到不如做到！

整體運：★★★★☆

工作有條不紊的進行，提出的方案或建議易被上層所採納。生意之人，人氣較旺，在交易時多留意對方的反應。感情上易被另一半誤解，發生口角的機率高，須及時、積極地處理，才能化解誤會。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱傷神；別小題大作，更別吃醋吃過頭囉！

事業運：★★★★★

事業運超級旺，頭腦非常的清晰，多能做出正確的推理，瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。

財運：★★★★☆

財運好得令人羨慕，只要積極地運作，得財特別順心，對商務、業務、開發工作者的影響較大。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00櫻桃紅

開運方位：西南方向

雙子座

減壓是你今天最需要做的事情。

整體運：★★★☆☆

今天你的財運主要集中在上午時段，若有好的投資項目不要忘記跟進，會有收穫；為工作或公司的事情忙得暈頭轉向，幾乎犧牲了個人休息時間；壓力大的時候，喝些少量的酒緩解一下緊張的神經會是不錯的選擇。

愛情運：★★★☆☆

容易被感動，伴侶很平常的關心與問候，都讓你感動不已，對感情的進展很有利！

事業運：★★☆☆☆

職場上的挑戰和壓力並存，面對眼前複雜局勢，將顯得有些手足無措。

財運：★★★★☆

財運不錯，但大多都是正財收入，少投機才好。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00墨玉綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

遇事別猶豫，需冷靜果敢。

整體運：★★☆☆☆

關係緊弛不定，躡手躡腳只會讓你魅力大減，大膽說出自己的想法，會讓他更欣賞你；多參加朋友間的小聚會，那將是你獲取商機的好機會，不過可別因驚喜過度而失態哦！工作中切忌一昧與人比較，今天的快樂多來自平淡的生活。

愛情運：★★☆☆☆

顯得煩躁易怒，耐心顯得不足，另一半的嘮叨讓你覺得特別刺耳，難以忍受。

事業運：★★★☆☆

特別想把工作做好，雖然進展平順，但難見突破。別著急，付出總會有回報。

財運：★★★☆☆

財運普通，只要勤勞，也會小有賺頭。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00芒果黃

開運方位：正西方向

獅子座

替人著想，肯犧牲奉獻，易有好運降臨。

整體運：★★★★★

對人熱情，因幫助身邊的人而有好運突發的機緣。單身者對柔弱、謙和的人頗有好感，易產生憐惜之情，可望加入愛情長跑的行列。工作上勇於運用新方法，也頗能聽取旁人的意見，成效不錯。

愛情運：★★★★☆

表現幽默、體貼、細心的一面，可以讓你整天備受疼愛。

事業運：★★★★☆

考試或工作能否順利，端視你調節心態的應變能力。

財運：★★★★★

運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子。創意工作者特別有財氣。有小小的賭運。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00碧空藍

開運方位：西南方向

處女座

缺乏責任心。

整體運：★☆☆☆☆

工作中易產生「不關我事」的想法，推諉責任，這將使你難得同事的信任；單身者對心儀對象太過急進的追求方式，讓對方覺得你過於輕浮，心生排斥；晚上睡覺時別想什麼事情，不然會越想越多而失眠。

愛情運：★★☆☆☆

把你的愛傳達給另一半，對方會給你溫暖的擁抱；單身者注意處理好與異性間的關係。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感受到口舌糾紛，試著充耳不聞，才不會惹得一身腥。

財運：★☆☆☆☆

業務很容易受到同行的爭奪，你的合作者有另尋他人的動機。你應該加強雙方的交流，消除顯性和隱性的矛盾！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00鉑金灰

開運方位：正北方向

天秤座

貴人相伴的好日子。

整體運：★★★★☆

愛情的滋潤讓你精神抖擻，對工作也充滿自信，不少好的點子也能成為你的表現籌碼。投資上受到他人的指點，在證券交易中能夠買到績優股，獲利的空間明顯增加。空檔的時間多與他人進行互動，明白人脈資源的累積也是一種寶貴的財富。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情發展穩定，可以拜見雙方父母，討論未來的感情生活。

事業運：★★★★☆

好運隨身，心情愉悅，工作也變得輕鬆有趣。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可以小賭一把。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-16:00杜鵑粉

開運方位：東北方向

天蠍座

切忌將工作與生活畫上等號。

整體運：★★★☆☆

桃花皆成過往，卻仍受困於過去的人和事，徒增傷悲而一無所獲。學生族對新鮮事物抱持極強的佔有慾，這樣的心態對財運極為不利。直覺靈敏，從事創作工作的人在這方面尤為突顯，靈感不斷。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，男女之間恐有意見不合或是對立的情形，感性點、少說點道理就沒事囉！

事業運：★★★★☆

運勢明朗，以往的付出會得到回報，記得與共同努力過的人一同分享喔！

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00翡翠綠

開運方位：西南方向

射手座

痛痛快快地瘋玩，也是一種不錯的減壓方式。

整體運：★★★☆☆

你的愛情五彩繽紛，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另闢蹊徑才會有轉機。上司的高度要求及標準令你幹勁十足，但神經略顯緊繃。

愛情運：★★★☆☆

對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身又傷神。

事業運：★★★☆☆

平順安穩，順勢而為易有收穫。如果急於向前衝，會讓你處處碰壁。

財運：★★☆☆☆

財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向，提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00鉑金灰

開運方位：東北方向

摩羯座

人際關係和諧，愛情明朗。

整體運：★★★★☆

人多的地方是你今天的幸運場所，單身者會有奇緣，感情可望進一步發展；戀愛中的人，在打情罵俏中感情倍增。工作上，因好奇心強烈而有新的發現，對企劃、廣告工作者特別有利。錢財不宜露白，小心被人算計。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人，快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，有利動腦筋多思考，易有出乎意料的創意出現。

財運：★★★☆☆

有利做好理財規劃，正是考慮投資何種專案、市場動態如何等問題的日子。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00蘋果綠

開運方位：西北方向

水瓶座

感情出現微妙變化，應加強溝通。

整體運：★★☆☆☆

有伴侶的人與異性朋友交往應分清界線，伴侶易打翻醋罈子，被對方誤會你也別大動肝火，等對方氣消了再好好解釋。工作上會有一兩個同事老挑你毛病，但也有很多支持、幫助你的人存在，多留意身邊的貴人。

愛情運：★★☆☆☆

糾纏不清的感情，給你增添了不少煩惱。有些感情該斷則斷，以免造成彼此傷害！

事業運：★★★☆☆

有點犯迷糊，容易曲解上司的話，犯錯的機率增高，得趕緊清醒才行唷！

財運：★★☆☆☆

開銷多，金錢流動性強。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00鉑金灰

開運方位：正東方向

雙魚座

走累了不妨歇歇。

整體運：★★★☆☆

有機會在商務洽談中找到和自己共鳴的人士，把酒言歡的快樂難以言表；情人間互動默契十足，單身者有望在派對中開展新戀情；一些無法預料的突發事件的出現，會降低理財人士的投資熱情，停下腳步總結一下未嘗不是好事。

愛情運：★★★★☆

單身者多與年輕的朋友接觸，容易遇到心儀的對象；戀愛中的人開始規劃以後的生活。

事業運：★★★☆☆

遇到麻煩時容易急躁，難以做出明確判斷。

財運：★★★☆☆

借貸應小心，提防上當受騙。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-23:00湖水綠

開運方位：東南方向





