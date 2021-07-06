每日星座運勢／金牛身邊貴人的指點 善用智慧得財

2021-07-6

牡羊座

今日的收穫，歸功於你過去的努力。

整體運：★★★★☆

可望與戀人重修舊好，趕快向對方表達你的意願吧；播出去的種子，也到了回收這一天了，在資產上有入帳之兆；工作上的努力也將得到老闆的肯定，但不可因此驕傲自滿！

愛情運：★★★☆☆

腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就去睡覺，睡得飽飽心情才會更好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合運用靈感來提升工作績效；無聊時，不妨思考或調整一下工作模式，從中可以得到不少樂趣呢！

財運：★★★★★

會有幾筆不錯的收入，很適合與人合作、投資新興行業，容易獲利喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00碧空藍

開運方位：正北方向

金牛座

充滿激情，很有鬥志。

整體運：★★★★★

與伴侶和睦相處，兩人更加融洽，共進晚餐也能增進彼此的感情。今天旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有斬穫。工作上能與同事合作愉快，群策群力之下，讓你大展身手。

愛情運：★★★★☆

有利花心思在生活情趣上，比如：綻放的百合花、曖昧的燈燭等等，在浪漫中感情升溫。

事業運：★★★★☆

今日很適合扮演軍師的角色，提出的意見多能得到同事的肯定和上司的採納。

財運：★★★★☆

善用智慧得財的一天。有點賭運，適合去賭需要分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00雪花銀

開運方位：正西方向

雙子座

虛心求教方能幫你度過難關。

整體運：★★☆☆☆

金錢觀念比較重的今天還是少參加活動的好，不然容易給人斤斤計較、吝嗇的印象；從未有過的無力感在事業上表現得尤為明顯，請教有經驗的同仁顯然是最為有效的方法；已婚者在柴米油鹽中領悟愛情的真諦。

愛情運：★★★☆☆

遇到喜歡的對象應主動一些，觀察、等待太久會讓你錯過良緣唷！

事業運：★☆☆☆☆

今日做事有撈過界、多管閒事的傾向，先做好份內事，別人的事也別插手管太多才好。

財運：★☆☆☆☆

今日錢財問題頗多，應控制花錢慾望，合理分配，做好儲蓄規劃。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：18:00-20:00可可棕

開運方位：正北方向

巨蟹座

愛情溫馨又甜蜜的日子。

整體運：★★★☆☆

異性緣不錯，單身者只要細心觀察身邊的異性同事，有機會擦出愛情火花！財運不佳，別過分相信直覺，投機取巧的方式難圓富翁夢，還是腳踏實地的工作吧！

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，單身者多留意職場中的異性，有機會遇到不錯的對象。

事業運：★★★☆☆

活在自我的世界裡，不太願意與人交流，思想易受到侷限，工作進展較緩慢。

財運：★★☆☆☆

容易感受到經濟上的壓力，要勒緊褲帶過日子，應把壓力化為賺錢動力。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00碧空藍

開運方位：正北方向

獅子座

生活重心有所偏移，要小心兼顧！

整體運：★★★★☆

把工作看得過重並非壞事，可為了工作而冷落身邊的朋友，則會令你失去一些認識異性朋友的機會，要知道紅娘就是他們其中的一位！財運不錯，有機會結識一些專業人士，對你的投資之路大有裨益。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，與戀人溝通交流時，少說挑剔、埋怨的話，以免引發口角。

事業運：★★★★☆

遇到難題時不妨多與公司異性職員交談，有助你解決疑問或萌生新的創意。在談判、簽約時，也容易得到異性的助力。

財運：★★★★☆

會因為人脈廣而較輕鬆的賺取財富。記得好好酬謝幫助自己的人！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00寶石藍

開運方位：正東方向

處女座

別人的成功經驗成為你急功近利的誘因。

整體運：★★☆☆☆

今天對感情的期待過高，因此在現實相處的過程中，你會感到些許失落。在身邊資訊的影響下，你期望透過投資獲得大且快速的回報，但大的投資，也將意味著更高的風險。工作非常努力，雖然不能馬上看到成效，但仍有小小的滿足感。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半缺乏耐性，對方的一些行為讓你難以忍受，時有爭吵。

事業運：★★★☆☆

重點應放在職場人際關係上，晚輩有困難時不妨伸出援手，為自己聚集人氣。

財運：★★☆☆☆

多留心錢財往來，易有糾紛。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00硃砂紅

開運方位：正東方向

天秤座

充分發揮你的主觀意志與行動力。

整體運：★★★☆☆

異地戀情易遭受外界衝擊，盡量與戀人保持聯繫，表達出你思念之情。財運穩健攀升，在小數目的金錢遊戲上反而易有可觀的收益。沉悶的工作中，因你的一個經典搞笑動作或者小笑話，而使辦公室氣氛漸趨活躍。

愛情運：★★☆☆☆

單身者聚會多，想戀愛卻不易。有伴侶者情緒變化較大，千萬別生悶氣，應坦誠與伴侶交流。

事業運：★★★☆☆

易受他人的影響而改變初衷。已經決定的事情就放手去做，別四處聽取他人的意見！

財運：★★★★☆

有機會在聚會中結識金融高手，虛心請教對你很有助益。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

天蠍座

未經證實勿輕信。

整體運：★★☆☆☆

長相漂亮、俊俏的人未必是你的真命天子（女），用心感受，今天會遇見你真正的緣分。下午是你財運的高峰期，利用上午好好做一番準備工作。有生意洽談約會的人運氣較弱，出門前在皮包裡放一枚硬幣，能助長運勢。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者不妨多抽時間陪陪另一半，讓對方感受到你的愛意；單身者對異性主動才有機會。

事業運：★★☆☆☆

遇事應冷靜一些，別圖一時痛快而衝動行事，小心因此而處處碰壁！

財運：★★★☆☆

購物慾望強烈，小心透支。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-08:00大理石灰

開運方位：正東方向

射手座

與情人相處少提工作上的事情。

整體運：★☆☆☆☆

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇了挫折會使心情產生動盪。與心愛的人在一起，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方的身上，對雙方感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

愛情運：★★☆☆☆

注意控制自己的感情，感到孤單就多走動。多與另一半找些愉快的事情來做，可增進感情。

事業運：★★☆☆☆

今日的事業運不太理想，會被瑣碎的事情干擾，導致正事辦不完，所以只能勤勞點，趕快把手邊工作做完吧！

財運：★☆☆☆☆

遇到金錢問題時，不宜急著做決定，多聽聽有經驗人士、長輩的建議，可減少損失。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00水晶紫

開運方位：正南方向

摩羯座

做一些小改變，會讓人有耳目一新的感覺。

整體運：★★★☆☆

桃花運較差，單身者把一成不變的造型轉變一下，就能吸引異性的接近，愛情運會有所提升。單調而枯燥的工作容易使人產生厭倦感，何不嘗試新的工作方法，新奇的感覺可大大挑起你的積極心！

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運勢像陰天，烏雲密布，有點失去信心了！

事業運：★★★☆☆

工作上缺少精益求精的精神，很少對「如何才能做到更好」多花心思。

財運：★★★☆☆

財運不錯，正是錢財回收期。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00香吉士黃

開運方位：西北方向

水瓶座

懂得合理分配錢財。

整體運：★★★★☆

與喜歡的人一起共度美好時光，不需要太多言語，也能傳情達意；商務洽談得他人從旁協助，CASE完成得很漂亮，獲得上司嘉獎；金錢方面花費不少，好在自己預算充足，用度有方，並無多大經濟壓力。

愛情運：★★★★☆

今日是表達愛意的好時機。有伴侶的人，彼此多說些甜言蜜語；單身者可向心儀對象表白。

事業運：★★★★☆

工作上的收穫頗豐，上班族易受到重視，生意人有機會遇到不錯的合作夥伴。

財運：★★★☆☆

金錢流量頗大，但收入還不錯。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00墨玉綠

開運方位：正西方向

雙魚座

宜處理精密、需要耐心的事情。

整體運：★★★☆☆

今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時，會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，易影響人際關係，要多留意自己的言行。

愛情運：★★☆☆☆

外界干擾很多，在心浮氣躁之下，也沒有什麼心思去想感情的問題！

事業運：★★★★☆

精神抖擻，感覺渾身的細胞都在跳躍，對工作充滿熱情和期望，會提高不少辦事效率，並忽視許多壓力。

財運：★★★☆☆

疑心病重，不輕易相信他人的提議；堅持己見，時而喪失賺錢的契機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00香檳金

開運方位：東北方向





