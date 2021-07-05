每日星座運勢／天蠍財運旺適合行動 相親的好日子
2021-07-5
牡羊座
心情略有些低沉，思緒都沉浸在私事上。
整體運：★★☆☆☆
今天你不願孤單，好好的裝扮自己，約中意的對象來一場約會吧。投資上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，小心因此而損財。工作上還算好，雖然有突發狀況，但能隨機應變，妥善處理。
愛情運：★★☆☆☆
只許州官放火，不許百姓點燈，太過霸道會使雙方陷入不愉快的窘境。
事業運：★★★☆☆
會感覺到一些壓力，不過，做事時注意掌握方向，細心一些，就能輕鬆過關。
財運：★★☆☆☆
在金錢上易犯迷糊，不宜交易。
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：19:00-20:00蜜瓜黃
開運方位：西南方向
金牛座
有利推行新計劃，收效良好。
整體運：★★★☆☆
因忙於工作，難以顧及感情，對另一半也少了些許耐性，但多能得到對方的諒解。工作需付出較大的努力，付出易有收獲。創業者與合作夥伴會發生意見不和的情形，若太過固執要小心金錢損失。
愛情運：★★★☆☆
愛情運較普通，單身者太過保守易錯過良緣，大膽直接的表白易取勝。
事業運：★★★★☆
異性貴人運較強，遇到難題時可積極與公司裡的異性交流，有助於解決疑惑，萌生新的創意。
財運：★★☆☆☆
不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要避免任何舉動，損失就會少一點！
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：21:00-23:00蘋果綠
開運方位：東北方向
雙子座
敢於表現自我，易給人留下好印象。
整體運：★★★☆☆
今天你特別注重個人形象，容易給人眼前一亮的感覺。對求職者特別有利，穿著打扮容易給人留下深刻的第一印象，再加上得體的談吐，有機會進入形象良好的公司任職。因請客而有一筆不小的支出。
愛情運：★★★☆☆
有讓你心動的異性出現，但不宜直接表白，用眼神或小動作給對方一些暗示較有效。
事業運：★★★★☆
努力付出就會有回報，多勞多得，多做富挑戰性的工作，會很有收穫。
財運：★★☆☆☆
財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，也要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好囉！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：15:00-17:00金桔綠
開運方位：西南方向
巨蟹座
慾望過盛，需稍加抑制。
整體運：★★★☆☆
看到自己愛的人和別的異性在一起，心裡有些不爽快，那就假裝不在意，反而容易讓對方向你主動坦白。購物易遇到口才極佳的推銷員，讓你難以抵擋誘惑。不喜歡主動跟同事溝通者，有被公司員工差別對待的危機。
愛情運：★★★☆☆
與異性交流的慾望強烈，話顯得特別多，若不注意克制言行，有惹對方厭惡的可能。
事業運：★★☆☆☆
工作態度不佳，有不懂裝懂的傾向，小心搬起石頭砸了自己的腳。
財運：★★★☆☆
機運不錯，但機運之財並非要你去投機，而是去尋覓投資管道。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：09:00-11:00雪花銀
開運方位：正南方向
獅子座
謹慎交友，切忌輕信。
整體運：★★☆☆☆
戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。
愛情運：★★☆☆☆
夫妻之間應尊重彼此的不同觀念，不要一口就否定對方，也不要擺出漠視的態度才好唷！
事業運：★★★☆☆
工作進展順利，但總覺得太過平淡，希望能做出點不一樣的成績來，但又有點力不從心。
財運：★★★☆☆
在資金周轉的過程中務必要謹慎，謹防財務的小洞變大洞。
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：08:00-10:00桐花白
開運方位：正西方向
處女座
放鬆心情，機會無處不在。
整體運：★★★★☆
身邊某位異性朋友和你說話時卻表現得有些異常，也許會有意外的桃花哦！切忌盲目投資，今天會遇到小小的財氣好運，把握得當便能有所收穫；陌生人一句不經意的提醒，便能激起你無限的創作靈感。
愛情運：★★★★☆
已婚者對另一半的要求頗多，對方不能滿足你的要求時，易讓你生氣，爭吵的機率很高。
事業運：★★★★☆
加強管理能力，有發揮的機會就好好表現；把掌控權讓給他人，會讓人覺得你是推卸責任唷！
財運：★★★☆☆
隨時注意投資動態，有機會可以小賺一筆。
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：05:00-06:00白鋼銀
開運方位：西北方向
天秤座
未雨綢繆。
整體運：★☆☆☆☆
與其搏風險投資，還不如待在家中理清自己或是家庭的財務狀況，以便以後能瞄準目標地安排理財規劃；已確定下來的事卻反覆變更，會讓你的下屬或協助者無從下手；珍惜、享受生活，能讓你從心底感到滿足和美好。
愛情運：★☆☆☆☆
已有伴侶的人易因外務繁忙而對感情欠缺經營，不過人際關係可更活躍。
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，要注意自己的態度，不要莽撞行事，工作上也要細心些，可別草草了事。
財運：★★☆☆☆
隨波逐流可是今天的大忌，還是自己多分析吧！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：09:00-10:00鈦晶金
開運方位：東南方向
天蠍座
懷抱希望，自信又自強。
整體運：★★★★★
今天是相親的大好日子，似乎月老早有安排，記得要精心打扮一番。財運旺盛，適合行動，不要思慮過多或吹毛求疵，容易錯過好時機。工作上發揮出色，任務能順利完成。
愛情運：★★★★★
易受身邊戀情影響，嚮往燦爛絢麗的愛情生活，也有機會邂逅一段曖昧情緣。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，有利運用口才，表達很有說服力。今日也有利與人競爭，比個高下。
財運：★★★★☆
財運還不錯，但不是從天而降的那一種。宜自己大膽去開發，而後才看得到財路。
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：13:00-15:00冷泉藍
開運方位：東北方向
射手座
應該從不同角度去思考問題。
整體運：★★★★☆
很不能理解他的一些想法，認為那樣的想法不但沒營養，又會影響感情的進展；別一味的反駁，試著從他的角度去設想。工作中有點固執己見，妄下定論；虛心聽取別人的意見，對工作和人和都會有幫助。不要輕易相信網友的話，更不要和網友單獨見面！
愛情運：★★★☆☆
渴望著浪漫，只是被動的態度會讓你毫無進展。用親切的態度去與情人相處吧！
事業運：★★★☆☆
今日的事業運好壞參半，壞的地方就是感覺有點辛苦，好的地方就是有做就有得！
財運：★★★★☆
可做一些短期投資，會有不錯的收穫。
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：22:00-23:00寶石藍
開運方位：正南方向
摩羯座
情緒不穩，容易意氣用事。
整體運：★★☆☆☆
管理好情緒是今日之重點，別讓激烈的情緒或是過激的言行影響了人際關係。親兄弟明算帳，與親友有金錢往來時應把話說清楚，該寫字據簽字的別忽略。有伴侶者應對伴侶多包容，別亂發脾氣，相處會更愉快。
愛情運：★★★☆☆
單身者有機會與文藝氣息濃厚的異性結緣；戀愛中的人特別能感受到彼此的柔情蜜意。
事業運：★★☆☆☆
宜放慢腳步，整理思緒，一味向前衝容易導致失誤，得不償失唷！
財運：★★☆☆☆
財運較弱，不適合借進借出，容易引起金錢糾紛。
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-12:00玉米黃
開運方位：西北方向
水瓶座
紙包不住火。
整體運：★★★☆☆
你的不專情行為有被愛人發現的可能，容易出現感情危機，在乎對方的話就一心一意的對他好，如不想糾纏下去還不如及早分手；今天的思維很清晰，有助於業務工作者與客戶洽談生意；把臥房的傢俱挪動一下，有利於增強運勢。
愛情運：★☆☆☆☆
愛情運勢相對較低迷，容易因為不敢表白，或是太被動、懦弱而錯失良緣。
事業運：★★★★☆
有機會受到邀請參加大型Party，或是團體活動，讓你興奮不已，但工作有點心不在焉唷！
財運：★★★☆☆
在投資上過度主觀，堅持己見，恐有劃地自限之虞。
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：09:00-10:00琥珀橙
開運方位：正南方向
雙魚座
思維活躍，易有好運降臨。
整體運：★★★★☆
今天在待人處事上思路清晰，語言精簡得體，求職者能輕鬆應試，有機會獲得理想職位。事業運頗佳，文藝工作者靈感湧現，優美的文章洋洋灑灑揮筆就來，容易受到上級的讚賞。晚上可以與親友聯繫，與大家分享你的喜悅心情。
愛情運：★★★★☆
愛情喜笑顏開的日子，伴侶間情投意合、形影相隨，恩愛耀眼。
事業運：★★★★☆
今天你的思路清晰，憑藉出色的邏輯分析力，可讓工作問題迎刃而解。
財運：★★★☆☆
今天有接觸到錢財的機會，可是，大多是過路財神或是別人的錢啦！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：09:00-11:00辣椒紅
開運方位：正北方向
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