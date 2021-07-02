小孟塔羅：趕走壓力還是實質財富？下半年努力會得到什麼

華人從小就被教育要努力讀書，無論是透過補習還是家請家教，無非是希望成績能夠進步，將來能夠考上好的大學。然而這樣就能保證未來嗎？事實上有成就的人不問出身，看的是你是否為了自身努力，此過程將顯化你的未來走向。現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年努力會得到什麼？

A：避免承載過多(寶劍七正位)

牌面的白貓採了五根薰衣草，將根部聚在一起放到紙箱中。

A：避免承載過多(寶劍七正位)

這張牌表示下半年，努力會得到把壓力推走。有些人總是有事沒事都找你，連他自己該做的事情一併丟給你。此時，你若努力將實力隱藏起來，表現出部份的程度就好，對方便會擔心而把事情拿回去做。小孟老師在此提醒你，試著努力別讓自己成為一個爛好人。

B：交付新的任務(權杖一正位)

牌面的大貓手從半空中伸出，將一根樹枝種植在地面上。

B：交付新的任務(權杖一正位)

這張牌表示下半年，努力會得到權利支配的機會。你平時所付諸的努力，會讓主管對你頗為肯定。因此，當下半年有新事物出現時，有很大機會讓你去發揮，因此你要學習如何管理，才能把事情做得盡善盡美。小孟老師在此提醒你，管理與分配事物的溝通將會是你的課題。

C：成績突飛猛進。(寶劍侍者正位)

牌面的白貓拿著一根薰衣草，並用牠的尾巴環繞前半身。

C：成績突飛猛進。(寶劍侍者正位)

這張牌表示下半年，努力會得到有所突破的成果。當你嘗試用不同以往的方式，你將得到有所不同的收穫。因此，無論是模仿周遭的成功人士，還是請教專業人士的建議，做出改變會讓你有超越以往的成長。小孟老師在此提醒你，人會因為謙遜而成長，也會因自滿而停滯不前。

D：不被壓力擊潰。(月亮牌正位)

牌面上的天空月亮發出光芒，老鼠與龍蝦被吸引齊聚一堂。

D：不被壓力擊潰。(月亮牌正位)

這張牌表示下半年，努力會得到更強的抗壓力。這就像龜兔賽跑的故事，一開始跑的快不見得會贏，持之以恆路遙才會知馬力。儘管下半年的考驗重重，然而這正是磨練你的時機，如同寶劍會愈磨愈鋒利。小孟老師在此提醒你，把身心靈照顧好才是你的最強後盾。

E：財神貴人賜福。(權杖皇后正位)

牌面的白貓頭戴華麗的皇冠，身旁有小黑貓與一朵向日葵。

E：財神貴人賜福。(權杖皇后正位)

這張牌表示下半年，努力會得到實質的財富。當你拿出真心實意待人，你便能感化遇到你的人。他們可能會成為你的朋友，在能幫助你的地方施以援手，甚至介紹許多客戶給你，這些終將化為你實質收穫。小孟老師在此提醒你，無論是加薪還是業績獎金，最重要的仍是永續的人脈。