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心理測驗／叫不叫？房裡有蟲怎麼做 測出你的感情困境為何

聯合新聞網 / 綜合報導
感情路不好走，透過心理測驗，就能瞭解自己容易犯下的錯。圖片來源／ingimage
感情路不好走，透過心理測驗，就能瞭解自己容易犯下的錯。圖片來源／ingimage

每個人理想的戀情不同，在戀愛中展現的行動也不一樣。日本網站「CREA」近日分享一篇心理測驗，可以看出你在感情中，容易陷入什麼樣的困境。

請問：你在房間裡看到一隻從來沒看見的蟲子，這時你會採取什麼行動？

A 觀察

B 趕走

C 不理他

D 叫人來

選擇A觀察的你，容易太過積極追求形成反效果。你是個好奇心旺盛的人，對新鮮事來者不拒。面對初次見面的人，你也會盡可能和對方縮小距離，在戀情上亦然。不過太過積極追求，可能是會有反效果的，這便是你容易遇上的難題。感情不是一昧付出就好，適時引導對方也做些什麼同樣很重要。

選擇B趕走的你，容易太過堅持己見。你是個會依據自身價值觀，明確斷定是非的性格。不管旁人說什麼，你都會堅定在自我的主張上。然而在戀情中要是態度也這麼強硬，可是很容易讓感情告吹的。偶爾也該多多傾聽他人的意見，才是比較圓滿的作法。

選擇C不理他的你，感情容易被愛人忽視。你是個落落大方，不會拘泥細節的人，且無論對誰都能平等看待。可是就是因為你的行為「太公平」了，所以即使對誰抱有特別的感情，對方也不一定會發覺到。面對真正的心上人，不如就放膽以直球進攻吧。

選擇D叫人來的你，容易讓人覺得你在自說自話。你是個自己有了什麼新的想法或感受，就想立刻呼朋引伴，和大家分享內心想法的人。長久下來這麼做，難免會讓戀愛對象認為你都在自說自話，感到相當不耐煩。在分享自我的同時，也多聽聽別人說了什麼吧。

心理測驗

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