心理測驗／慢跑時迎面而來是誰？ 瞭解自己為何錯失戀愛契機

感情世界不容易，有時一個人或許各方面都好，但就是少了點機運，才會缺乏對象。日本網站「CREA」最近就分享一則心理測驗，可測出容易因為什麼而錯失戀愛契機。

請問：假設你現在這在慢跑，注意到有東西正在慢慢靠近中。請問那會是下列何者？

A 牛群 B 年輕男子 C 拄著柺杖的老人 D 跑車

選擇A牛群的你，容易因為沒察覺心意而錯失戀情。由於疏忽大意，與其說沒遇到對的人，倒不如說你早就錯過時機了。對方很可能是你過去的同學、同事等人，搞不好現在你正想著對方，腦內模擬和對方約會的狀況，卻沒掌握到其實有那麼一瞬間是有機會的。以後在和身邊的人相處時，不妨多多留心吧。

選擇B年輕男子的你，容易因為太過積極而錯失戀情。此刻的你正處在劍拔弩張的狀態，不放過每一個感情可能成真的機會。然而就是因為太過在意細處，結果失去了判斷大局的能力，更容易發展成反效果，甚至可能走上第三者的道路。此時還來得及，盡快懸崖勒馬吧。

選擇C拄著柺杖的老人的你，容易因為猶豫不決而錯失戀情。即使你碰到了對象，也會因為「跟理想對象有一點差別」、「對方說不定已經死會了」等想法遲遲不肯出手，結果就是錯失寶貴的機會。或許戀愛就是戰爭，該衝的時候就是要衝，洗把臉加把勁上吧。

選擇D跑車的你，容易太過追求刺激而錯失戀情。此時的你可能已經鎖定對象，甚至開始交往了，但總覺得想來點更刺激的，進而對現有的這段感情產生懷疑。然而比起特別的時刻，感情本來就得靠許多微小日常堆積而成，瞭解到這點，對於戀情才會更看得開。