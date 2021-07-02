12星座七月戀愛運排行／金牛見機行事、雙子有驚喜 第一名是熱情的他

七月到來，距離七夕情人節又再更進一步。此時的你已經有了另一半，還是正在尋覓對象呢？日本網站「カナウ」最近就整理出12星座的戀愛運勢排名，讓人瞭解到在盛夏到來的此刻，感情運上究竟如何。

第12名 水瓶座

水瓶座要當心在戀愛中太過焦急，在相處中出現躁進的狀況。需保持冷靜、慎重的行動為上。

第11名 雙魚座

在經過一陣忙碌之後，雙魚座此時對於戀情可能會冷卻下來，覺得興趣缺缺。趁這個機會休息一下，作些自己想做的事，轉換心情也不壞。

第10名 天蠍座

天蠍座在前半可能會面臨不滿，時而與對象發生口角衝突。此時不要勉強自己，把精力放在工作或興趣上轉移注意力，更有助於戀情發展。

第9名 巨蟹座

在熱戀期結束之後，巨蟹座難免有「好像少了些什麼」的感覺。這時更該好好體會到，戀愛中除了激情之外，也需要平凡的日常堆積。

第8名 魔羯座

在進入中盤前，魔羯座可能會因為自身繁忙，無暇顧及感情事的部分。不過在上了軌道之後，一切都將順遂發展。

第7名 金牛座

金牛座在此時常常覺得事情不如預期，告白或行動都有可能失利，要謹慎面對。到後段才比較可能出現好的機會，還請見機行事。

第6名 處女座

到月中為止，或許有著無法進一步互相坦承，戀愛停滯的感覺。不過機會終將來到，別著急慢慢前進便是。

第5名 雙子座

到中旬為止戀愛運是往上升的，會有驚喜的事情發生。特別是藉由交流譜出的戀曲，更是值得多多留意。

第4名 天秤座

平穩而幸運的時期將會到來，做好隨時都能面對的心情吧。此時趁機琢磨一下儀容，強化自我的造型，或許更能事半功倍。

第3名 射手座

過往一直缺乏臨門一腳的戀情，將會在七月等到適當的進攻時機。無論是對已經在交往中的對象，還是心有所屬的目標，積極行動都是關鍵。

第2名 牡羊座

在上個月為止，總覺得一切像是被命運捉弄般，怎樣都沒辦法有好進展的戀情，此時終於能迎接意想不到，令人驚喜的發展。

第1名 獅子座

對獅子座而言，炎炎盛夏，正代表著熱情的季節也將到來！無論是不期而遇的浪漫邂逅，還是童話夢想般的告白，或許都即將發生。