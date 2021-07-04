殺破狼周運勢／射手工作突發頻頻 摩羯注意病毒侵襲

白羊座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，閒置的住宅會出租出去，多一份被動收入。需要搬家的白羊座，可覓得好物件。新月期間，可許下與家庭、家宅有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星與火星合相在戀愛宮位，與戀人未滿的對象會有許多親密的接觸，陷入狂喜迷亂的心情中。然而金星與火星受到土星與天王星影響，對方已經有了固定伴侶，你無意介入複雜的關係中，只能一直維持著曖昧狀態。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到太陽的影響，因為一些因素工作停擺，或是必須在家辦公，對於未來感到茫然與悲觀。某些白羊座職場與家庭兩頭燒，難以兼顧，覺得生活很辛苦。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到天王星與火星、金星影響，與人容易產生金錢糾紛，金錢往來要謹慎。某些白羊座無端捲入他人的情感問題中，甚至成為他人的第三者，情感分寸要拿捏好，同時不要管別人感情的閒事。

金牛座：

整體運勢

面試運、考試運方面，新月發生在面試、考試宮位，面試新工作通過層層嚴格的審視，過關斬將，進入新的組織工作。參加任何考試，都能跨越門檻，資格確定。新月期間，可許下面試與考試相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星相位良好，有許多人脈會帶來商機，荷包會有許多額外收益進帳，但由於同在人際關係宮位的海王星相位不佳，此時也要慎選合作對象，以免上當受騙，還會連累名譽受損。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星受到天王星以及金星、火星的影響，正在執行的工作計畫會因為一些突發因素暫時停擺，某些金牛座則是必須要在家辦公，或是放無薪假，閒賦在家。

家宅運方面，金星與火星合相在家宅宮位，受到土星與天王星影響，家人總是站在你的對立面，干涉目前的生活與情感，反對你決定的任何挑戰，容易與家人發生爭執。某些金牛座則是必須要修繕房子，家宅暫時處在凌亂的狀態。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，會因為兼職或是經營副業，而增加新的收益來源。此時也可與老闆斡旋加薪相關事宜。新月期間，可許下有關金錢方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在志業宮位的木星相位良好，同時金星與火星在面試宮位行進，想要轉職的雙子座，這段時間不論是面試，或是參加任何公職考試，都十分順利，很快就能通過關卡，進入理想穩定的組織工作。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的金星與火星呈現合相，並受到土星與天王星影響，剛換的新車很容易發生擦撞，修繕費用讓你感到心疼。駕駛車輛容易被開罰單，或是發生行車糾紛，搭乘大眾交通工具容易遇到不愉快的事件。

感情運方面，在心靈宮位的天王星受到土星與金星、火星影響，與喜歡的人遠距戀愛，或是暫時無法見面，承受著相思之苦。某些雙子座在歷經失敗的戀情後，會想尋求宗教寄託心靈方面的痛苦，但要當心被騙。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，任何計畫都可以在此時重新執行，工作會有新的開始。新月期間可許下任何願望，或是開啟任何想做的事情，都會有良好的能量幫助。

海外運方面，在海外宮位的木星相位良好，同在海外宮位的海王星與新月有良好連結，會接收到來自海外的好消息，你將得益於來自異國的技術或資源，此時也會頻繁跟外國人士交流，並交到新朋友。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星與命宮的太陽呈現對分相位，對於一些事情過於熱衷，冷落了另一半，激起對方的獨佔慾。某些巨蟹座與喜歡的人正在冷戰，雙方有些相處的問題浮上檯面。

金錢運方面，在財務宮位的土星受到金星、火星以及天王星影響，這段時間需要購買某些較昂貴的物品，經濟狀況吃緊。有投資習慣的巨蟹座，容易聽信小道消息，不惜代價投資不穩定的標的，結果血本無歸，甚至負債累累。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的木星相位良好，同在財務宮位的海王星與新月有良好連結，有投資習慣的獅子座，手上持有的標的業績長紅，會獲得股息分紅，投報率佳。新月期間，可許下與財富有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，在人際關係宮位的水星與木星有良好連結，遇到困難會有意想不到的貴人伸出援手。不過水星也同時受到海王星影響，此時要當心被熟識的親朋好友詐騙，造成妳很大的麻煩與損失。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星受到金星、火星與天王星影響，暗戀的人對你冷若冰霜，不喜歡的對象又窮追不捨，感到十分困擾。已經有穩定伴侶的獅子座，總覺得對方並不那麼愛你，卻又離不開對方，每天委曲求全過日子。

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到太陽影響，目前職場呈現半休業或放無薪假的狀態，必須要在兼做一些工作才不會斷糧。某些獅子座會被合作夥伴拖累，目前呈現身心俱疲的狀態。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，感覺人緣變得特別好，或是在關鍵的時刻，有貴人會出手幫助你。新月期間，可許下與人際關係相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在志業宮位的水星與木星有良好連結，但也同時受到海王星影響，路遙知馬力，日久見人心，在職場上深陷困境時，會發現與你共進退的好夥伴，也會發現誰是見利忘義的小人。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到新月的能量影響，在某個社交場合邂逅了讓你怦然心動的人，但你或對方已經有了穩定伴侶，只能偷偷暗戀對方。某些處女座則是要當心有第三者有意介入你的戀情中。

健康運方面，在健康宮位的土星受到心靈宮位的金星與火星影響，夜不好眠，會服用藥物或飲酒助眠，卻似乎永遠睡不飽，身體也會有一些慢性病的症狀浮現，此時盡量正面思考，才能讓身心靈維持平衡。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會承接一個新任務，或是需要代理主管的職務，若能好好表現，未來前途可期。新月期間可許下與事業、成就、工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，金星與火星合相在人際關係宮位，對待願意傾聽你情感問題的朋友，要好好珍惜，這樣的朋友不多了，或許對方忠言逆耳，但如果能反省自己的缺失，下一次就不會重蹈覆徹。如果不斷鬼打牆，當心被對方封鎖。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到天王星與金星、火星的影響，無意中發現自己可能是他人關係的第三者，甚至可能吃上官司，早些快刀斬亂麻，但對方卻一直糾纏不清。有些天秤座有肉體出軌的狀況，目前的關係正面臨危機。

健康運方面，在疾厄宮位的天王星相位不良，同時健康宮位也受到木星與海王星影響，長時間足不出戶，作息不正常，內分泌出問題，代謝狀況變差，有發福的傾向，精神也變得頹廢萎靡，容易憂鬱焦燥，會是心理疾病好發的時期。

天蠍座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，目前正在選填志願的關鍵期，依照自己的興趣做出決定，以後才不會後悔。在學的天蠍座，新學期要研究的題目會在此時獲得靈感。新月期間，可許下與學業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在財務宮位的水星與娛樂、寵物、子女宮位的木星有良好連結，很幸運搶到秒殺的演唱會門票，心情雀躍不已。某些天蠍座則是會把錢花在戀愛對象、小孩或寵物身上，看見他們的笑容就感到滿足了。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星受到家庭宮位的土星，以及志業宮位的金星、火星影響，與喜歡的人對未來的看法有些分歧，雙方家庭也不太贊成兩人的交往，戀情在現實的環境中倍感艱辛。

工作運方面，金星與火星合相在志業宮位，受到夥伴宮位的天王星與家庭宮位的土星影響，承接了一個看似光鮮亮麗，實則吃力不討喜的任務，受到同事或合作夥伴的嫉妒，還可能需要離鄉背井，長駐外地工作。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，會有新的理財計劃，購買新的理財標的，或是在此時試著經營副業。新月期間，可許下有關理財、金錢、債務相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的水星與木星有良好連結，會有段可以在家好好與戀人獨處的時光，享受兩人的小日子，感覺生活的小確幸。新月發生在慾望宮位，某些射手座與戀人在親密關係上會更進一步。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到金星、火星和土星影響，工作突發狀況頻頻，常因為各種因素延遲或取消，計畫整個大亂。某些射手座則是常常需要在外奔波，舟車勞頓，有過勞的傾向。

交通運方面，在交通宮位的土星受到天王星、金星與火星的影響，會因為一些突發狀況受困在某些區域，動彈不得。此時也容易發生行車糾紛，或被開罰單，這段時間要特別注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，曖昧對象會在此時對你告白，兩人關係更進一步，然而新月以及在戀愛宮位的天王星相位不良，兩人在這段戀情中會有許多困境需要共同度過。新月期間，可許下與感情有關的願望，會受到新月的祝福。

工作運方面，在工作宮位的水星與木星有良好連結，工作效率提升，發現許多事務其實透過網路就可以完成。然而水星同時受到海王星影響，此時也容易忙中有錯，需要常重新檢視已經完成的文件。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的金星與火星受到天王星與土星影響，會花許多錢在戀愛對象、小孩、寵物、追星這類的事情上，但經濟上其實不允許你這麼奢侈。有投資習慣的摩羯座，切勿炒短線，容易因此瞬間負債累累。

健康運方面，火星與金星合相在疾厄宮位，相位不良，當心血光之災，容易發生意外傷害，水星在健康宮位行進，呼吸系統注意病毒侵襲，這段時間少出門，並要戴好口罩，降低感染風險。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，某個任務或職務在此時告一段落，會接受新的工作挑戰，新月期間，可許下與工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的木星相位良好，在正職之外，還有一些鮮為人知的才能，可經營副業，多賺一些零用錢。某些水瓶座最近工作業績漂亮，除了被加薪外，還有額外的獎金鼓勵。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與金星合相在感情宮位，受到天王星與土星的影響，另一半與家人相處不融洽，你夾在其中，兩面難為。某些水瓶座，一直與某個對象分分合合，情緒常受到對方牽動。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到土星以及火星、金星影響，家中某個人需要你照顧，但你目前的生活與工作無法兼顧，會是十分勞心勞力的時期。某些水瓶座不斷需要搬家、在外地過夜，常常醒來不知身處何處。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，會邂逅讓你怦然心動的天菜，也可能追劇迷上某個偶像。然而新月受到冥王星影響，有對象的雙魚座會在新歡與舊愛難以抉擇。新月期間，可許下有關戀愛方面的願望，會受到新月的能量祝福。

家宅運方面，在家宅宮位的水星與木星有良好連結，與家人的心結可在此時化解，冷戰結束。需要搬家的雙魚座，會在這段時間尋求到很好的物件，生活可因此穩定下來。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的金星與火星受到土星、天王星影響，正在承接一個看似光鮮亮麗，卻暗潮洶湧的工作。有許多看不到的小人暗箭詆毀你名譽，甚至必須要出面澄清一些無中生有的事情。

溝通運方面，在溝通宮位的天王星受到土星以及金星、火星影響，常常需要與保守的人溝通前衛、新潮的想法，但對方卻始終不為所動，甚至口出惡言，有時會被這些言語所刺傷。

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