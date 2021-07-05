大器晚成別心急！「4命格」遲早會發光發熱

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有的人成名得早，卻輸在後半場；有的人默默耕耘，遇到好時機時才會潛能爆發。那麼在紫微斗數裡，哪些命格特別有大器晚成的特質呢？趕快跟著科技紫微網一起來看看！

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命宮有天同

說到知足常樂的代表，很多人第一個想到的便是天同。這種個性能夠幫助他們累積好人緣，容易常遇貴人扶持，而且隨著年齡的增長，貴人運還會越旺。

所以，天同的「福星」稱號絕不是浪得虛名，年輕時的天同，可能會因為太重視人和而不會表達自己，但成熟後的天同，一旦突破自我的設限，將會變得勢不可擋。

命宮有武曲

命宮有武曲的人，雖然從小志向遠大，但年輕的時候喜歡蠻幹，剛直又孤僻，聽不進他人的勸說，常常撞得頭破血流，最後只能獨自品嘗失敗的滋味。

但，每一次失敗都是經驗的積累。隨著年紀的增長，他們會變得越來越穩重，也會學會反省和改進自己的不足，因而越到晚年，成功的格局越大。

命宮有太陽

太陽星是燃燒自己、照亮別人的典型，但機會來臨的時候往往表現得過於佛系，總是一副順其自然的樣子，很少主動爭取，而且還會用一套大道理來自我安慰為什麼會這麼做。

這樣往往會錯過很多良機，也是太陽年少時無法發光發亮的主要原因。好在隨著時間的推移，太陽積累了足夠的閱歷，找準了人生定位，就會更接近成功。

命宮有貪狼

有的人從小就是優等生，年少便會得到不少關注，可貪狼偏偏不走「乖小孩」的路線，喜歡在年輕有精力的時候玩遍世間萬物。

不過，經過時間打磨和沉澱後的貪狼，個性的轉變會很大。多才多藝會成為他們的標籤；欲望會變成他們前進的動力。這會使得貪狼收起玩心，表現出最優秀的自己。

每一個人都有自己的命運和節奏，只要堅持努力不放棄，終將會完成屬於你的逆襲。所以不用著急，好的人生不怕大器晚成。

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