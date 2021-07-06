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土星看出你的命定凶數！星座四象全分析

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【文‧科技紫微網

　

每個人的星座命盤裡，十大行星各自會落在不同的星座與宮位上，並且會對你產生不一樣的影響。土星在占星學中代表的意義是：需學習的人生課題與生活中被迫的重任，因此，從土星星座能夠看到你可能會經歷的困境與考驗。當土星落入四象星座時，你會受到什麼樣的影響呢？現在就跟著科技紫微網一起來探討！

　

當土星落入火象星座：牡羊、獅子、射手

命定凶數：欲速則不達

土星是太陽系中運行最緩慢的一顆星，象徵著限制與耐力。對於行動派的火象星座而言，土星是充滿矛盾的一顆星。當火象星座的人急於展現自己往前衝的同時，卻處處被規範著，行動也受到限制，更因為無法快速達標而會不由自主的感到不安與害怕。然而，太過於表現，往往會招人反感，若能更謹慎、更有計劃的行事，做出正確的判斷，才有機會一步步跨越障礙，實現自己的目標。

　

當土星落入土象星座：金牛、處女、摩羯

命定凶數：變動與缺乏

土星的元素和土象星座連結在一起，象徵著安定和踏實。土象星座的人喜好過著穩定又規律的生活，最害怕遇到多變的環境和欠缺考量的決定。當一些隨性又沒有組織的事件發生時，會讓他們失去自信，變得敏感且冷漠，如果此時無法卸下防衛心，降低自我要求的標準，就很容易走進死胡同，並影響到與他人的互動關係，內心也會感到孤立無援。

　

當土星落入風象星座：雙子、天秤、水瓶

命定凶數：膚淺且不被尊重

相較於其他行星，土星代表著更年長的智慧。我們無論在學習、溝通上，都需要時間的淬鍊，才能更成熟穩重的表達，然而風象星座的人在經歷還不足時，容易遭受不平等的對待，因為他們當下的態度會讓旁人感到思考不夠周全、學識不夠豐富、溝通過於輕浮……導致無法獲得別人的信任。等到他們經歷過一連串的考驗後，容忍力與受挫力升高，也更加圓融有深度，才會漸漸在群體中受到敬重與支持。

　

當土星落入水象星座：巨蟹、天蠍、雙魚

命定凶數：不安與負能量

土星的能量是內斂且壓抑的，當多愁善感的水象星座與土星結合，代表著你渴望被重視與被保護，如此一來你才會有安全感。一旦有過不好的回憶、或被傷害過，你很容易會封閉自己，不願與人接觸，沉淪在負面的情緒中。只有當你強化內在、讓心理素質變強，才能從自我防護中走出來。多和陽光正向的人來往，可以建立自信。而且你們善於洞察人心，可以趁此機會多多幫助別人。

　

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