有錢就作怪？這些生肖要「藏錢」才能存到錢

【文‧科技紫微網】

很多人感嘆存錢比賺錢難，就像俗話所說的「生吃都不夠，還拿去曬乾？」。一般月光族的問題，除了進帳有限之外，更重要的是花錢慾望強過於存錢的念頭。究竟要如何讓自己克制用錢，才能順利存到錢呢？科技紫微網今天就要告訴你，哪些生肖不用極端的手段就無法存錢，趕快看看你是不是其中的一個！

生肖豬

容易對自己寬容，加上耳根子軟，看到身邊朋友吃喝玩樂，很難不動心參加。縱然內心有些罪惡感，但是你很快就會說服自己享受不是罪惡。等到回家看到錢包或帳單時，才想起未來的一桶金恐怕又要遙遙無期了。在這般痛並快樂著的循環中，自救實在很難，你唯一的希望就是仰賴外力與秩序了。

建議你，善用定期定額基金自動扣款，而且扣款日絕不超過發薪日隔天。就是要做得那麼絕，無縫接軌，讓自己永遠見不到那些能輕易被你合理化動用的新台幣。覺得日子難熬時，就翻翻存摺或是基金明細表，希望和活力就會迴蕩在你樸素卻頑強的小日子裡。

生肖虎

你今生彷彿跟錢有仇，既然把它留在身邊又換不來快樂與滿足感，倒不如千金散去還復來，不是嗎？正因為特別信奉及時行樂，覺得辛苦工作之餘，怎麼能不好好慰勞自己一番，所以「存錢」就會是你最天人交戰的掙扎時刻。不過，最終結果總是「花錢」又一次的勝利！

生肖虎若要存錢，需要仰賴無情又嚴格的強制性做法，例如民間互助會。因為好面子的生肖虎很難說出自己沒錢，何況現在市面上還有由銀行擔任會頭的標會方式可以利用，更有保障。另外一個方式就是由你自己主動昭告天下要存錢，用群眾的約束力來幫忙你。

生肖兔

追求品味與精緻生活，對於流行趨勢又格外敏感，你那根買買買的神經常常都會被觸動，每月的生活費多半都會動用緊急預算。「存錢」的念頭雖然也曾出現，但執行上可說是相當敷衍，甚至有時還會借錢來維持想要的生活品質。

強烈建議你準備一個有存錢孔的保險箱，平時有餘錢就隨手往裡頭丟，鑰匙跟密碼則請家人彌封保管，存滿一年後，才能在家人陪同下開啟檢視，然後在家人監督下整筆轉做定存。如此方能避免輕易打破撲滿的急切心態，更有小金庫的驚喜值得期待。

生肖羊

喜歡交朋友，又無法忍受看著別人豪氣的掏錢買單，所以羊兒們出門在外花錢時特別快。即使現在疫情當道，無處享受買單樂趣，你內心的孤寂一樣能透過線上購物來獲得滿足。看著那些讓人羨慕流口水的精品，你是不是拼盡全力都要納為己有呢？如此一來，成為存不了錢的重災區，實在不足為奇。

生肖羊尤其陶醉於刷卡的時刻。只要簽個大名就能帶走商品，彷彿不必花一毛錢。這不僅讓你容易淪落到負債的邊緣，談存錢更是緣木求魚。奉勸你快學著斷捨離，剪掉信用卡，連提款卡都鎖上，領到薪水、扣除生活費後，就用無卡存款模式把錢全部存起來，才能置之死地而後生。

對以上生肖而言，存錢如同防疫，必須超前佈署。只要不影響生活正常運作之花費，都得暫時凍結，才能早日實現財務自由。現金為王，當你滿手王牌時，你一定會感謝當初願意「延遲享樂」，才使你得以開創身價不凡的未來！

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