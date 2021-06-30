7月星座塔羅運勢：水瓶偏財降臨，摩羯日久生情

【文‧科技紫微網】

水逆終於在6月底結束啦！大家是不是鬆了一口氣呢？到了7月，會有哪些好事發生？你能否抓住旺運的機會，好好提升自己？就跟著科技紫微網一起來了解7月星座運勢，讓下半年有個美好的新開始！

牡羊座

塔羅牌：錢幣二

本月塔羅給牡羊的啟示是「靈活」。錢幣二代表了流動的能量，機遇會很輕易的流向你，但也很容易錯過喔！本月你會面臨一些看起來還不錯的選擇，需要仔細權衡自己目前的情況，靈活做出判斷。工作上有些忙碌，需要從容應對，避免顧此失彼。感情上會出現轉變，其中一方可能會有腳踏兩隻船的情況哦！

7月將會發生的事件：

1、單身者有相親、約會的機會。

2、與前任有互動，內心有點小波瀾。

3、工作上粗心大意犯錯誤。

4、家中有火藥味，與長輩之間有衝突。

5、偏財運佳，可能會中獎。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

金牛座

塔羅牌：權杖七

本月塔羅給金牛的啟示是「堅持」。在塔羅中，所有的七號牌都帶有「不要放棄」的意味。只要再堅持一下下，你先前的努力一定不會白費。過去這段時間裡，那些重複上演、或者說沒什麼進展的事情已經讓你感到疲憊，但若有心突破瓶頸，看到改善轉機，則需要主動尋求挑戰，並不斷的學習與割捨。另外，要稍微收斂急躁的脾氣，溫柔會帶給你好運氣。

7月將會發生的事件：

1、與曖昧對象關係變得疏離。

2、因感情問題而變得情緒化，容易冷戰。

3、工作上有很多新想法，能讓同事刮目相看。

4、脾氣急躁，會在言語上得罪關心你的人。

5、偏頭痛或腸胃不適。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙子座

塔羅牌：權杖八

本月塔羅給雙子的啟示是「求穩」。這是忙碌的一個月，一些事情在本月進展迅速，為你帶來成就感。工作上積極有為，執行力強，但也會影響到你做事的細緻度，所以需要比平時更細心一點。感情上有不少與異性認識與交流的機會，會帶給你新鮮的體驗，有種無拘無束的快感。但請務必保持理智，不要太我行我素，循序漸進才能讓感情長久發展哦。

7月將會發生的事件：

1、有一見鍾情的可能。

2、戀愛中的人可能會陷入多角關係。

3、收到一個令你驚喜的消息。

4、有旅行的計畫，或展開一趟旅程。

5、發生人情消費或者為了面子衝動消費。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

巨蟹座

塔羅牌：倒吊者

本月塔羅給巨蟹的啟示是「互動」。本月你們都有點鬱悶，喜歡胡思亂想，也容易感慨，覺得好對象難找、收入何時能變高……等等。這時更要冷靜下來，找到內心的平衡。適當的獨處是有必要的，但有時候閉門造車也很難進步，多與人互動能激發自己更多的可能性。本月最好多安排點事情來做，太閒反而會產生失落感。

7月將會發生的事件：

1、遇到一個志趣相投、稍年長於你的異性。

2、與另一半吵架後，感情反而升溫。

3、月初工作不太積極，但月中會慢慢好轉。

4、與同事或上司意見不合。

5、發生金錢虧損。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

獅子座

塔羅牌：星星

本月塔羅給獅子的啟示是「信心」。本月獅子的運勢不太穩定，時高時低，整個人的狀態有些迷迷糊糊。工作上有偷懶、渾水摸魚的傾向，對待感情也有些許動搖。其實，處境沒你想像的那麼糟糕，壞情緒也只是暫時的。計較越多，失去越多，順其自然就好。做好自己分內的事，承擔自己應負的責任，積極去應對，就會有好的結果。

7月將會發生的事件：

1、身邊出現追求你的人。

2、容易猜忌，與戀人出現隔閡。

3、與同事或主管有一次深入的談話。

4、私下討論某個同事，被當事人發現。

5、購入了心儀許久的物品。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

處女座

塔羅牌：審判

本月塔羅給處女的啟示是「決斷」。這個月不管是內心逃避的問題，還是不穩定的環境因素，都需要做個決斷。對於別人的一些口頭承諾，最好還是不要太放在心上，否則容易陷入撲了個空的負面情緒。工作上會被分派新任務，公司內部容易爆發口舌之爭，儘量不要參與也不要選邊站，凡事低調一點為好。

7月將會發生的事件：

1、生活情趣讓感情增溫。

2、與家人、或父母等長輩發生衝突。

3、戀人因為見面次數過少，感情變淡。

4、工作上因為細心被上司或同事讚賞。

5、花錢大手大腳，在購物上的花費較多。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天秤座

塔羅牌：戀人

本月塔羅給天秤的啟示是「信賴」。本月你的運勢很不錯，周圍的環境會讓你放鬆下來，更加信賴自己和他人。那些你本來打算放棄、或者沒有什麼進展的關係，在本月有了新的進展，戀愛中的人也能經歷一個感情小升溫的階段。只是工作上需要定出目標，否則容易像無頭蒼蠅，凡事應付了事。另外，本月如果需要作出重大選擇，一定要理性謹慎哦。

7月將會發生的事件：

1、桃花不錯，不止一個異性向你示好。

2、與另一半同居或訂婚。

3、工作上有話語權，同事很樂意配合你的工作。

4、在文字、書面工作上有反覆修改的可能。

5、在投資上得心應手。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天蠍座

塔羅牌：戰車

本月塔羅給天蠍的啟示是「嘗試」。這是不破則不立的一個月，你們厭倦了一成不變的生活，有些蠢蠢欲動，會冒出不少新的想法；或者是發現一些事情苗頭不對，想要及時止損。這些念頭是積極的信號，大可勇敢嘗試接觸新事物，啟動自己的彈性。但人際關係方面稍有不順，溝通上要溫和一點，否則容易給人專制、強勢的感覺哦。

7月將會發生的事件：

1、原本就認識的異性朋友向你釋放愛的訊號。

2、與戀人意見不合，爆發衝突。

3、工作上獲得同事或上司的肯定。

4、上半月工作量大到應付不過來，下半月有所好轉。

5、有一筆意外之財。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

射手座

塔羅牌：聖杯ACE

本月塔羅給射手的啟示是「創造」。個人魅力在本月得以散發，在社交上如魚得水，多和別人交流會有不少收穫。工作上雖然有一點壓力，但會促使你去主動學習新的知識或技能。在本月展開的計畫或工作專案，會實行得非常順利。戀愛中的人可以藉著這個機會多跟另一半深入溝通，感情升溫會很明顯。

7月將會發生的事件：

1、與曖昧對象有新的進展。

2、與另一半重拾激情與甜蜜。

3、在會議上表現出色，獲得一致好評。

4、有升職或跳槽的機會。

5、本來有賺錢的機會，但是因為猶豫而錯過。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

摩羯座

塔羅牌：月亮

本月塔羅給摩羯的啟示是「活力」。這個月的積極性和耐心都有點弱，很可能會遇到超出你能力範圍之內的事，讓你比較容易放棄。還會把一些問題歸咎到別人身上，比如上司太挑剔、伴侶太敏感等等。有時候你的不順心感覺，其實太過主觀，實際情況並非你想的那樣。不要莫名其妙的否定他人，更不要莫名其妙的否定自己。打起精神來，有活力的人通常會更幸運。

7月將會發生的事件：

1、認識很久的朋友突然向你表達愛意。

2、錯把愛人當成出氣筒，態度忽冷忽熱。

3、工作上出現競爭壓力，工作熱忱受到打壓。

4、人際關係上遇到一點小麻煩，不過很快就能解決。

5、在人情往來上花費一些錢財。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

水瓶座

塔羅牌：權杖三

本月塔羅給水瓶的啟示是「合作」。這個月不適合單打獨鬥，有問題不要自己硬扛，接受幫助的同時也能夠給予別人幫助與指導。有偏財進帳的機會，在職場上也容易得到他人的認可，但又會因為聽到閒言閒語而被影響。另外，本月感情生活如魚得水，不過發生爛桃花的可能性偏高，要注意規避。

7月將會發生的事件：

1、一見鍾情的可能性大。

2、收到另一半準備的驚喜。

3、談判順利，拿下一個大單子。

4、有兼職或賺外快的機會。

5、身體容易產生疲勞感，注意休息。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙魚座

塔羅牌： 惡魔

本月塔羅給雙魚的啟示是「轉移」。這個月整體運勢較為低迷。生活各方面變化不大，但是內心的需求和欲望卻在默默擴張，希望生活條件有所提高的同時，也渴望得到更多的關心。尋尋覓覓卻冷冷清清，有種努力了卻得不到回報的失落感，不如轉移注意力在某件具體的事情上，埋頭苦幹比彷徨失落要好得多。

7月將會發生的事件：

1、朋友會介紹你認識不錯的異性。

2、容易因第三者而與戀人有口角衝突。

3、工作上有擔當重任的機會。

4、消費欲望強烈，支出較多。

5、投資或置業的計畫會被打亂。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

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