2021年7月份星座財運：射手本月有好運來臨、魔羯偏財運特別高

疫情的不安，困擾著眾人的美夢，經濟現實面，出現許多的無奈，不論是危機或是轉機，都得靠自己來逆轉。除了要適應目前的生活條件，還得深思熟慮財務的收支平衡，面對未來的不確定，依舊要保持樂觀的心態，轉換心境，用不同的角度來看待事情。不論是幫助別人，或是接受幫助，務必斟酌自己的能力，讓財務更加穩定。就先來看看七月份星座財運，前五名有何轉變，再來提前佈局吧！

第五名：金牛座

金牛座主要呈現在正財，而且是靠口才頭腦來賺取錢財。像是業務員、公關、律師、理財專員等等的，多說好話，為對方盡口舌之力的，需要釐清問題情況的，都有機會得到不錯的財務收入。不管遇到的客人，對方來意如何，只要耐心聽取對方的心聲，站在對方的角度來思考問題，尤其是最近疫情影響，多數人都有心情不如意的情況，試著緩解對方的心情，再用心幫對方處理，大多都容易得到對方的善意回饋，為自己賺取不錯的收入。

第四名：射手座

七月份的射手座，可以把專注力投注在偏財方面。這個月有好運來臨，面對快速變化的投資市場，買賣古董、投資股市、包括是出售你的創意跟創作，只要再加上適時的想法，都有機會賺取高額的價差獲利，或是迎來貴人的賞識，特別是目前的網路商機，瀏覽率增加的情況下，都有更多的曝光機會。不然就偶爾來個投機性的財務收入也不錯，試試手氣買個樂透彩券，也有機會遇到有折扣優惠的商品，替自己賺點額外收入。

第三名：雙子座

雙子座的頭腦，總是有著怪異的想法，也喜歡思考運用天生的腦袋瓜。水星跟太陽的運行之下，讓雙子在這個月可以好好的發光發熱，冒出很多的想法，不管是不是因為疫情影響，有了創意的想法，可以幫助雙子渡過難關。歷練過後的口才，再加上天生的光芒，為自己加分不少，得到客戶的愛戴，增加不少回頭客，也贏得老闆上司的認同，有機會在不景氣的大環境中，逆勢成長，為自己的業績提升不少。

第二名：魔羯座

總是辛勤且默默耕耘的魔羯座，不妨改變策略，這個月的偏財運特別高，只要你們多花時間在投資買賣，公司的額外整體獎金，或是之前就有在進行投資理財的，有很高的機率能夠賺得額外的收入，如果有政府補助，或之前就一直等待的額外獎金，在七月份都有可能拿到，不過就是要花點時間。這個月屬於你們非正常收入的日子，機會是留給用心的人，在這個大環境不佳的情況，你們是特別幸運的一群人。

第一名：巨蟹座

心思細膩，善於觀察環境的巨蟹座，面對難題，都能不疾不徐的妥善處理，七月份將為你們的工作事業，迎來幸福時光。積極的工作態度，能為你們自己的事業，爭取到提升業績的機會，你們的善良，建立了友善的人脈，隨時都為你們提供不少幫助，得到1加1大於2的資源。你們也善於回饋社會，得到貴人相助，同時你們也當起了別人的貴人，善的循環，呈現在你們事業的財運，只要肯努力，好運總是出現在你們身上。