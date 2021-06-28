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唐綺陽星座運勢週報：天蠍感情秘密爆發 白羊理財積極行動

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報6/28-7/4】

重要星象：日冥對分中，金木150度相位，火星與土、天王有相位，日土150度相位

日冥對分中，將內心的不滿表達出來，情緒凝聚成力量，容易引起社會動盪，興起改革的念頭，生活中的衝突與矛盾浮現，應痛定思痛、做出改變，整理人生的想法。金、木150度相位，金牛座、天秤座，有機會出現就多加把握。火星與土、天有相位，牡羊座、天蠍座遇到狀況要小心應對。日土150度相位，獅子座人氣旺，多留意輿論風向。

工作注意：巨蟹、獅子、射手、魔羯

巨蟹：自我要求高，能者多勞感到辛苦

獅子：不能隨心所欲，要謹慎決策

射手：適合動手整理，讓環境去蕪存菁

魔羯：努力加把勁，展現實力讓人看見

桃花注意：雙子、處女、天蠍、水瓶

雙子：多主動出擊，施展自己獨特的魅力

處女：接觸不同圈子，能夠激發好奇心

天蠍：感情的秘密爆發，戀情眾所皆知

水瓶：展現體貼與耐心，讓對方印象深刻

財運注意：白羊、天秤

白羊：金錢方面，要有所行動更加積極

天秤：容易感到匱乏，理財不可不謹慎

健康注意：金牛、雙魚

金牛：注意腸胃疾病，以及消化道問題

雙魚：受傷別輕忽，要慎防傷口感染

週運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢 火星 唐綺陽 理財 每週星座運勢

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