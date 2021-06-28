唐綺陽星座運勢週報：天蠍感情秘密爆發 白羊理財積極行動

政府實施三級警戒狀態，許多店家生意下滑損失慘重。紛紛向銀行申級紓困貸款，但由於僧多粥少的情況，讓許多人擔心沒有被受理。然而在這個瘟疫肆虐的時代，打疫苗守護生命健康是首要，次要便是在為五斗米折腰了。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測待在家裡做什麼能增強財運？

2021-06-25 09:26