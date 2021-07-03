每日星座運勢／金牛好情緒助好運勢 偏財運很不錯
2021-07-3
牡羊座
相信自己的判斷。
整體運：★★★☆☆
與人商談時，不管遇到什麼樣的情況，都要強勢表態，這樣才能壓住對方的氣焰；單身者若有相親對象，可好好裝扮一番，遇對人的機率很高；不要被周圍的雜音所影響，今天比較能信賴的還是自己的判斷力。
愛情運：★★★★☆
桃花運旺盛，對有好感的對象不妨多安排幾次約會，加深彼此間的感情，促成美好姻緣。
事業運：★★★☆☆
聽到他人異動的消息讓你也有了想法，別管別人了，活出自己才是重點。
財運：★★★☆☆
想要賺錢不易，難有大額入帳。勤儉節約會讓你今日過得更安穩。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：23:00-24:00玉米黃
開運方位：東北方向
金牛座
好情緒可以帶動好運勢。
整體運：★★★★★
單身者有機會向心儀的對象表白，易獲得令你滿意的回應。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別友好，與大家分享你的喜悅。財運亨通，買樂透中獎機率高，但不可貪多！
愛情運：★★★★☆
單身者外出時，有機會感受電影、小說裡的那種浪漫邂逅，注意把握良緣。
事業運：★★★★☆
對身邊的事物都表現出極大的熱情，對自己感興趣的事務處理起來得心應手，易有收穫。
財運：★★★★★
偏財運很不錯，可以考慮添置傢具、裝修房屋等，易有驚喜。
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：11:00-12:00翡翠綠
開運方位：東北方向
雙子座
消費有點盲目，支出相對較多。
整體運：★★★☆☆
購物慾望膨脹得太厲害，就容易給自己帶來經濟上的困擾，還是理性一些好。即便心中有什麼不痛快的事情也不用拿購物發洩，不妨向情人訴訴苦，對方的溫言細語能撫平你心中的創傷，讓你的心靈得到慰藉。
愛情運：★★★★☆
對另一半表示順從，對方的要求大多都能給予滿足，讓另一半感受到你的理解與寬容。
事業運：★★★☆☆
容易成為受人注目的焦點，應時時注意自己的形象，不佳的行為舉止要改掉喔！
財運：★★☆☆☆
盲目投資者易破財。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：21:00-23:00芙蓉晶粉
開運方位：西北方向
巨蟹座
幸運的一天。
整體運：★★★★★
邀幾個好友一起去郊外野餐，良好的愛情運勢易在這種場合顯露出來哦！誰說紙上談兵欠妥？今天的你便能因此提升自己的財運；行政工作人員與同事相處融洽，且頗得他們的喜歡。
愛情運：★★★★★
今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！
事業運：★★★★☆
自我推銷變得高超的時刻，人氣會自然地聚集到你身上。
財運：★★★★☆
賺錢不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：15:00-17:00大理石灰
開運方位：東南方向
獅子座
辭舊迎新。
整體運：★★★★☆
全家人宜聚在一起吃頓飯，更不能忘了為健康、生活、運勢祈福；今天的偏財運還是不錯的，閒得無聊時可和家人朋友打打麻將，旺旺手氣；同居的情侶窩在家裡看看電視，也能在平淡中體會到與以往不一樣的家的味道。
愛情運：★★★★☆
適合約會，在彼此的溝通、交流中感情進展快速，戀愛中人不妨多安排相處的時間。
事業運：★★★☆☆
思慮周全、處事謹慎，不易犯錯誤，但行動力不足，卻容易讓你失去一些好機會。
財運：★★★★☆
偏財運雖不錯，但不可過分投機。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：15:00-16:00琉璃銀
開運方位：正北方向
處女座
財運不錯。
整體運：★★★★☆
正與戀人分隔者，今天的思念之情會特別濃烈，做什麼事都感覺提不起精神，與長輩的溝通有所減少，今天適合進偏財，在牌桌上贏錢的機率很大，但要注意牌品，否則易為小錢傷了大家的和氣。
愛情運：★★★☆☆
已婚者容易感受到另一半的關愛，工作的疲累可從伴侶的懷抱中得到舒緩與慰藉。
事業運：★★★★☆
與藝術、創作等活動接觸的機會增加，對事物的看法有煥然一新的感受。
財運：★★★★★
財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財惹人眼紅。商務競爭者，後遺症較少。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：14:00-15:00象牙白
開運方位：西南方向
天秤座
社交活動頻繁，吃喝玩樂的機會多。
整體運：★★★☆☆
單身者有機會在朋友聚會中結識極具個性、眼光獨到的異性朋友，激情碰撞，讓你感受到愛情的火熱。雖然請客花掉一筆不小的錢財，但你的消息靈通，能從朋友不經意的言語中受到啟發，從中挖掘到商機。
愛情運：★★★★☆
單身者容易成為眾人矚目的對象，但真想戀愛還得耐心觀察，太快投入一段感情會後悔！
事業運：★★★☆☆
同事間關係良好，有機會獲得助力，但也容易因為對方的疏忽而讓你的名聲受損。
財運：★★★★☆
財運不錯，小部份的資金方可投入短線、高風險的範圍。
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：22:00-23:00夕陽橙
開運方位：正西方向
天蠍座
甩開精神包袱，好好休息的日子。
整體運：★★★☆☆
愛情運較差，戀人之間不宜整天膩在一起，給彼此留一些自由的空間，既能避免發生口角，又能讓雙方心情愉快。購物運一般，少到商場閒逛，小心禁不住誘惑而買回一堆東西，在不知不覺中超支。
愛情運：★★☆☆☆
在另一半面前不用偽裝自己，把內心的苦悶和對方說說吧，對方會給你溫暖的力量喔！
事業運：★★★★☆
表現熱情大方，看到身邊的人有困難就會伸出援手，很受歡迎，人際關係和諧。
財運：★★★☆☆
小心因猶豫不決而與財神擦肩而過。
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：08:00-09:00玳瑁棕
開運方位：西南方向
射手座
幹勁十足，充分釋放自身的能量。
整體運：★★★★☆
積極向上的生活態度，讓你贏得家人及朋友的肯定。有機會在眾人面前展現才華，讓異性對你刮目相看，有人主動靠近你。別因忙碌而忽視身體狀況，多關心身體健康也是今天的重要工作。
愛情運：★★★☆☆
單身者有戀愛的機會，來得突然令你有些措手不及，調整好心態，思考一下未來的生活吧！
事業運：★★★★★
思維敏捷，智慧迸發，提出的意見易被認同和採納，要好好把握時機。
財運：★★★★☆
事業上有增資擴充的慾念，金錢上的好運多來自於籌資順利，尤其若想要有實質收入則需要花費更多的勞力與體力囉！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-11:00金桔綠
開運方位：西南方向
摩羯座
做事冷靜，讓困難變得不再可怕。
整體運：★★★★☆
戀愛運普通，單身者與異性接觸的機會多，但想進一步發展較困難。有時間可以約三五好友喝茶聊天，了解彼此的近況，增進感情。有機會收到禮物，有喜出望外之感。
愛情運：★★★☆☆
對另一半的關心減少了一些，把更多的心思都放在工作上，但能獲得對方的理解！
事業運：★★★★☆
能做自己想做的事，興奮不已，動力很足，做起事來開心，也易有收穫。
財運：★★★★☆
財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，先前的辛苦付出今日可望收穫甜美果實。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：16:00-18:00石榴紅
開運方位：正西方向
水瓶座
運勢平順，有利展現才華。
整體運：★★★☆☆
今日可運用口才上的優勢，以及忍耐力充分表現自己，多半會獲得好評。頭腦靈活、反應敏捷，對新事物接受度強，適合承接新任務。而財運方面，必要的花費別吝嗇，支出一分可獲得三分。
愛情運：★★☆☆☆
容易得到伴侶的支持與照顧，讓你感到幸福；戀愛中的人別整日黏在一起，容易起衝突。
事業運：★★★★☆
運勢不錯，能夠充分發揮活力，若心中有計劃不妨著手去做，會有好結果喔！
財運：★★★☆☆
適合用最簡單不花腦筋的方式來理財，太複雜多變化的理財工具會造成無謂的焦慮。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：13:00-15:00杜鵑粉
開運方位：西北方向
雙魚座
發展態勢良好，生活中會小有驚喜。
整體運：★★★☆☆
敏感的一面突顯，非常在意另一半的一言一行，稍有不合你意會引起你的不悅，學會收斂情緒，小心愛情悄悄遠離。花錢慾望強烈，支出較多，甚至會買回一堆無用的東西，造成浪費。
愛情運：★★★☆☆
容易結識談天說地的異性朋友，有時也會向你訴苦，這讓你有種被需要的快樂感。
事業運：★★★☆☆
善用你良好的人際關係，將會讓今天要處理的事情更為順利，也有機會結識興趣相投的夥伴。
財運：★★☆☆☆
花錢如流水，不懂得節省。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：04:00-06:00石榴紅
開運方位：東南方向
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