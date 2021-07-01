每日星座運勢／巨蟹懂得珍惜眼前人 注意收斂脾氣

2021-07-1

牡羊座

思緒比較混亂，應做好情緒管理。

整體運：★★☆☆☆

情緒不太穩定，工作上很容易出錯，特別是技術工作者，小心因細節上的問題而影響全局。單身者愛情運較平淡，需主動與異性互動才能提高機會。投資上應謹慎為妙，不過，有閒錢的話可以投資較穩妥的基金。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者有機會在職場中結識有緣人，感情進展平順。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不理想，負面思考太過嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應，唯有控制自己的EQ才能搞定今日的工作喔！

財運：★★★☆☆

想留住錢財的話，就少到購物中心閒逛。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00鉑金灰

開運方位：正西方向

金牛座

財運不錯，有機會賺取異性財。

整體運：★★★★☆

今天你與異性特別有緣，無論是工作或是生活，都能獲得異性的幫助，讓計劃得以順利進行。特別是單身者，會有異性主動獻殷勤，讓你很有滿足感。朋友助力強，可因人際關係而獲得財源。

愛情運：★★★★★

桃花朵朵開的一天。與異性朋友接觸的機會多多，開開心心的玩一天吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不過仍應秉持快樂的心情工作，趁著休息時間與同事互動，你會感到更開心。

財運：★★★★☆

上班族表現優秀者，可向上級長官提出加薪要求，多能如願以償。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00碧空藍

開運方位：西北方向

雙子座

勤於思考。

整體運：★★★☆☆

易受他人影響而對戀人另有要求，合理的要求對方能夠欣然接受，但過分的要求只會引起對方的不滿，提出之前最好先斟酌；責任心很強，手頭上的事情都能處理的很好，易得到上司的讚賞；財運一般，並無額外的收入。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時婉轉點，否則會搞砸喔！

事業運：★★★★☆

工作上易有突出的表現，能在細節上發現問題並及時解決，挽回不少損失。

財運：★★★☆☆

宜防與異性的金錢糾紛。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00薰衣草紫

開運方位：西北方向

巨蟹座

要懂得珍惜眼前人。

整體運：★☆☆☆☆

風水輪流轉，今天另一半對你可沒那麼有耐心，要注意收斂自己的脾氣。欲購買基金者今天還是先以分析為主的好，貿然投入會有虧損；與同事溝通略欠圓融，易發生摩擦，切記要慎言慎行。

愛情運：★★☆☆☆

桃花多，容易得到異性關心。注意把握自己的感情，該拒絕時別拖拉，以免惹來感情苦惱。

事業運：★☆☆☆☆

工作忙碌，但勞而無功機率高。還是乖乖聽命行事較妥當，凡事耐著性子來運作。

財運：★☆☆☆☆

金錢上缺乏計劃，魯莽行事之下容易導致虧損，莫在此日有衝動性的金錢活動或消費行為。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00辣椒紅

開運方位：西南方向

獅子座

與人溝通注意言辭，切忌口無遮攔。

整體運：★★☆☆☆

對事物做出評價的時候，用詞不要太過刻薄，言者無心，聽者有意。發現自己說錯了話，想要用物質來討好對方，只會讓自己破財，對方還不一定領情。少說話，多做事，是今天的萬全之策哦。

愛情運：★☆☆☆☆

不要因為過去的感情經歷而不敢嘗試戀愛，也不要因為愛慕者增強而得意忘形。

事業運：★★★☆☆

敏感的一面突顯，工作上容易因速度太慢，而耽誤緊急事項的進度唷！

財運：★★☆☆☆

對錢的敏銳度不高，小心破財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00雪花銀

開運方位：正北方向

處女座

不錯的一天，只是感情上有點小動盪。

整體運：★★★★☆

愛情不太圓滿，會因為一點小的誤會而引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，適合買樂透賺取獎金。工作上能順利完成工作任務，無後顧之憂。

愛情運：★★☆☆☆

桃花運不強，單身者可先把感情的事放一邊，全力以赴投入到自己感興趣的事情中。

事業運：★★★★☆

辦公室職員有機會獲得上司賞識，要利用好時機彰顯才幹。對外接洽、談判者不妨採取強勢姿態，以自己公司的利益為主，易在無形中增加成員的向心力。

財運：★★★★☆

你能信任別人，敢於把一些重要事務交給別人打理。在別人的用心輔助下，你的投資可望獲利。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00臘梅白

開運方位：東南方向

天秤座

與人合作會產生意見分歧。

整體運：★★☆☆☆

對待事物的觀點不同，道不同不相為謀，不必勉強對方。單獨行動也未嘗不可，會有不錯的學習經驗。若有朋友在經濟上向你求助，需要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情之路易感不順，其實多是你自我設限，自己給自己製造愛情障礙罷了。

事業運：★★★☆☆

在事業上稍有一點成就便會很容易驕傲，小心這樣會退步喔。

財運：★★☆☆☆

身上別帶太多現金，小心破財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00可可棕

開運方位：東南方向

天蠍座

在生活中做個有心人。

整體運：★★★★☆

今天你對工作容易產生怨恨的情緒，想推諉責任，而缺乏責任心將讓你很難獲得同事的信任；戀愛中的人今天有約會遲到的情況出現，還是拿個小本子記上約會時間吧，以免發生不愉快哦！

愛情運：★★★☆☆

戀愛上出現倦怠症，想要來點新鮮、不一樣的滋味！想想就好，不要太衝動唷！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，情緒上有些波動，態度上顯得被動，運作時想要快也快不起來。

財運：★★★★☆

財運佳，缺錢時可向熟識的好友調頭寸。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00朝霞紅

開運方位：東南方向

射手座

誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。

整體運：★★★☆☆

今天對另一半顯得相當嚴苛，晚上還是哄哄他吧，如此愛情才能天長地久；物品稍有破損，便丟棄一旁，顯得毫無節省意識，錢財流失不少；工作中不痛不癢的態度會讓你的工作效率打大折扣哦！

愛情運：★★★☆☆

單身者易在娛樂活動中結識性情溫和的異性朋友；戀愛中的人戀情穩定，彼此關心。

事業運：★★★☆☆

若不是團隊合作，少參與他人的事務，以免太過雞婆，做出費力不討好的事。

財運：★★☆☆☆

多留意金錢往來，小心因錢起紛爭。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00金桔綠

開運方位：西北方向

摩羯座

幸運的一天，擁有明確的目標。

整體運：★★★★★

今天多花點心思打扮吧！買來的化妝品和漂亮衣服不要老是放在家裡擺著，今天正是它們幫助你的時候哦！投資風險較小，不妨去股市轉轉；知道自己想要的，勤快而努力，為工作日畫上一個圓滿的句號。

愛情運：★★★★★

愛情運旺盛，適合主動出擊；老夫老妻呢，就不妨製造一點浪漫的情調吧！

事業運：★★★★☆

今日事業呈現忙碌狀態，或許不會有即時效益，可是對往後的發展會有正面的幫助；只要積極一點，你的點子與想法容易受到肯定。

財運：★★★★☆

今日財運受到祖先、長輩的庇蔭。遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00淺海藍

開運方位：東南方向

水瓶座

動小腦筋做些改變會有新發現。

整體運：★★★☆☆

與戀人的相處十分融洽。工作上比較忙碌，先計劃好輕重緩急再開始做，忙裡偷閒休息一下，能讓你保持充沛的精力持續戰鬥。投資上則要小心一點，草率行事會讓你後悔莫及，等時機成熟了再行動吧。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情易有重大突破，有機會談及婚嫁之事；已婚者相互支持，感情穩定。

事業運：★★★☆☆

對待工作不宜帶有太多的個人色彩，聽從上司的安排，做好手中的工作才是上策。

財運：★★☆☆☆

今日付出由多到少，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00水鑽藍

開運方位：正西方向

雙魚座

天降奇緣，讓今天成為值得記憶的時刻。

整體運：★★★☆☆

今天周遭彌漫著頗為濃厚的戀愛氣息，若有親朋好友熱心為你介紹，一定不要害羞拒絕。財運方面適合賺取正財，投機取巧容易血本無歸，對於他人的小道消息也別輕信。工作上有與人合作的機會，而且你能夠提出有創意的構想，易獲得好評。

愛情運：★★★☆☆

別冷落了另一半，有時間不妨邀約伴侶去看一場浪漫的愛情電影，可讓感情迅速升溫。

事業運：★★★★☆

想要拼拼看的心理，會讓你超時工作，滿腦子不停歇的思索如何布局，也會主動尋覓新契機。

財運：★★☆☆☆

今日易有金錢上的困難，有大筆資金流失，此運對經商者不利。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00竹葉青

開運方位：正北方向





