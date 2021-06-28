每日星座運勢／處女車到山前必有路 別自己嚇自己

2021-06-28

牡羊座

待人要學會主動。

整體運：★★★☆☆

今天的感情細胞特別敏感，深藏暗戀狀態的人發現心儀對象和其他異性愉快相處，讓你很不開心；與有生意往來的人聯繫，有助於你財運的上升；外出工作的人，今天極易得到他人的幫助。

愛情運：★★☆☆☆

容易生氣的一天，挺容易吃醋的，收起妒忌心會讓你更有魅力。

事業運：★★★★☆

在工作上雖然會遇到一些困難，但你能發揮聰明才智、善用人際關係，多能逢凶化吉。

財運：★★★☆☆

出手大方，花費不小。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00淺海藍

開運方位：正西方向

金牛座

備好糧草，有所準備再出發。

整體運：★★☆☆☆

商談的對象會趁隙提出無理的要求。調整好心態，多想想以前成功的案例。要鬥智鬥勇，十八般武藝都搬出來靈活運用，方能扭轉局面。今天在裝扮方面不宜穿得太誇張，套裝最好，給人精明幹練的感覺。

愛情運：★★★☆☆

單身者身邊時常圍繞著異性，但多為吃喝玩樂的夥伴，想戀愛還應擦亮眼睛。

事業運：★★☆☆☆

按部就班地工作，還需要多動腦，改進工作方法會有更多的收穫。

財運：★★☆☆☆

錢都花在享受上，對外人斤斤計較！

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00檸檬綠

開運方位：正南方向

雙子座

運勢欠佳的一天。

整體運：★☆☆☆☆

街頭偶遇心儀對象是件值得欣喜的事，但對方身邊卻多了一位異性，難免讓你有些不開心；學生課堂上做小動作易被老師發現，但關鍵時刻都有貴人提醒，讓你避開危難；賺錢的慾望強烈，讓你忽略了市場存在的風險，很容易做出錯誤的判斷。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶者易得到另一半的支持，不管外在壓力多大，回到家中就如同回到溫暖的港灣。

事業運：★★☆☆☆

工作無力，易產生沮喪情緒，有拖泥帶水的傾向，應分清輕重緩急，依次進行。

財運：★☆☆☆☆

金錢損失往往來自於親友或是賭性太盛。理財保守、謹慎者損失較小。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00朝霞紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

運勢不錯，努力爭取表現機會。

整體運：★★★☆☆

與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，針對企業的網路徵才訊息進行有計劃地投遞簡歷，會有不錯的回應。

愛情運：★★☆☆☆

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒到對方身上喔！

事業運：★★★★☆

大事心中有數，小事懶得在意，事業和生活都會以灑脫的態度面對，偶爾發生不愉快也能盡快驅散。

財運：★★★☆☆

消費行為略顯衝動，恐有寅吃卯糧導致負債的現象。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：04:00-06:00葡萄紫

開運方位：西北方向

獅子座

運勢雖然低迷，但你的心態很樂觀。

整體運：★★☆☆☆

愛情運平淡，單身者無心談感情，享受獨處的時光也能心情愉悅。財運較普通，手中的投資計劃可繼續持有，對於新的投資計劃應持觀望態度，不要盲目跟進。工作上困難較多，但信心很足，對自己能力相當有自信。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者、戀愛中的人容易吃悶醋，別胡亂猜疑，有什麼話坦白說出來比較好。

事業運：★★☆☆☆

和同事發生意見衝突，最好採用以退為進的方式。

財運：★★★☆☆

思維易受外界影響而改變，所以謹防受騙上當。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00羽絨白

開運方位：西南方向

處女座

車到山前必有路，別自己嚇自己。

整體運：★★☆☆☆

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道；進財遭遇空前的困難，不要著急，車到山前自必有路；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省不少時間。

愛情運：★★☆☆☆

單身者想戀愛，表現你的活力會讓你很有魅力，桃花將會漸漸多起來！

事業運：★★★☆☆

需要加班的機率較高，讓你的心情浮躁，要特別注意調整好心態，盡快把手上的工作完成。

財運：★★☆☆☆

開銷較大，注意節制。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00玉髓紅

開運方位：東北方向

天秤座

堅持自己的原則和信念。

整體運：★★★☆☆

即使速度稍微慢了一點，但是能先別人一步行動，可望拔得頭籌；投資上暫時遇到一些小挫折，不要輕易改變方向或放棄希望；今天的你稍微任性一點也會被別人接受哦，趁著這種運氣對自己的主張強勢一點，過關的可能性大增。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，有伴侶的人雙方都應少說兩句挑剔埋怨的話，這樣才不會引發口角。

事業運：★★★☆☆

把握住要點才是最重要的，先把份內事做好，同事說什麼不用太過在意，不必攪和進去，以免被人嫌棄。

財運：★★★★☆

花錢慾望強烈，你覺得花大錢也無所謂，只要開心就好。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00冷泉藍

開運方位：東北方向

天蠍座

用心做事才能有收穫。

整體運：★★★★☆

今天你對工作容易產生怨懟的情緒，想推卸責任，缺乏責任感的你可是很難獲得同事信任哦！戀愛中的人易有約會遲到的狀況，若能事先記下並設定手機提醒，可避免不愉快。

愛情運：★★★☆☆

感情進展不順，有些感情當斷則斷，糾纏不清對彼此都是一種傷害。

事業運：★★★☆☆

工作推進不太順利，適合把主力放在研究、分析、自我反省上，別急於執行。

財運：★★★★★

事業上有增資擴充的慾望，順利的財運對於增資有正面幫助。金錢上的貴人多來自長輩。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00檸檬綠

開運方位：正北方向

射手座

洞察力強，有機會獲得良好商機。

整體運：★★★★★

今天你顯得精力充沛，工作熱情高漲。正面磁場強烈，適合談生意，容易因氣勢過人而佔據上風，如願達成共識。因懂得察言觀色而獲得商機的機率高，還有機會因工作關係而與有緣人結識喔！

愛情運：★★★★☆

戀愛呈現變化多端的一天，情人間可以攜手合作，可是不要互相干涉。

事業運：★★★★★

今天的事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成。也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識，是個容易受人器重的一天！

財運：★★★★☆

花錢大手大腳，不易聚財。不過，有不錯的偏財運，可以試試手氣，小賭怡情，切忌大賭。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00青金石藍

開運方位：正北方向

摩羯座

不與人計較，會讓你過得很快樂。

整體運：★★★☆☆

感情運較弱，但能妥善處理與另一半的紛爭，雖有爭吵卻能快速和好。財運欠佳，帶點零錢在身上，會有免除破財危險的效用。工作順利，有機會得到貴人賞識，對你提出許多好的建議，讓你受益匪淺。

愛情運：★★☆☆☆

一群人鬧哄哄的，想兩個人戀愛也不成，還是一個人來得自在隨興，讓自己安靜待一會吧。

事業運：★★★★☆

情緒高昂，讓你看起來活力四射，在工作中會有出人意料的出色表現，也可以考慮挑戰高難度的工作。

財運：★★☆☆☆

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳之下，特別容易弄壞東西！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00瑪瑙黑

開運方位：正東方向

水瓶座

幸運女神眷顧，好消息不斷。

整體運：★★★★☆

今天多聽他人談話，不論是八卦還是新聞，都能讓你獲得有利的訊息，對工作有利。有暗戀對象的人，可從旁人的口中知道對方的近況，讓你充滿信心。傍晚運氣最旺盛，遇到心儀的對象不妨大膽表白。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，也渴望被關心的一天。戀愛時，玩些新花樣來製造生活情趣吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，只要抱持愉悅、輕快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

財運：★★★★☆

投資上比較輕鬆，即使遇到風險，也多能逢凶化吉。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00水鑽藍

開運方位：西北方向

雙魚座

心平氣和才能解決問題。

整體運：★★★★☆

感情生活中雖有爭吵，但過後雙方又能即時發現自己的錯誤，矛盾得以漸漸平息，感情更加濃烈。不必為投資苦惱，將積蓄分散支配，讓自己頗為省心省力。閒暇時看看報章雜誌，是不錯的學習方法，可掌握更多的資訊。

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友居中牽線。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，腦筋會轉個不停，可是行動力卻不太明顯咧！

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好東西；財務評估特別精準。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00脆梅青

開運方位：東南方向





