快訊

評／中國快速通過《反外國制裁法》，急要外商選邊站？

日本宣布追加贈台100萬劑AZ疫苗 估7月上旬到貨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小孟塔羅：紓困貸款申請不過？測待在家裡做什麼能增強財運

聯合新聞網 / 小孟
政府實施三級警戒狀態，許多店家、民眾紛紛向銀行申級紓困貸款，但由於僧多粥少的情況，讓許多人擔心沒有被受理。 示意圖／ingimage
政府實施三級警戒狀態，許多店家、民眾紛紛向銀行申級紓困貸款，但由於僧多粥少的情況，讓許多人擔心沒有被受理。 示意圖／ingimage

政府實施三級警戒狀態，許多店家生意下滑損失慘重。紛紛向銀行申級紓困貸款，但由於僧多粥少的情況，讓許多人擔心沒有被受理。然而在這個瘟疫肆虐的時代，打疫苗守護生命健康是首要，次要便是在為五斗米折腰了。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測待在家裡做什麼能增強財運？

塔羅牌圖作者：yuki(むぎのタロット)




A：網路媒體。(聖杯七正位)

牌面有一個背對著的白鼠，望向七個浮在天空的東西。

A：網路媒體。(聖杯七正位)
A：網路媒體。(聖杯七正位)

這張牌表示待在家裡，你可以跟網路媒體結合來賺錢。現在手機的錄影畫質都很好，一機在手即可錄製，搭配影音剪輯的app，google一下並不難，你便可以在家做YouTuber、直播主，不喜露面的人則可用podcast、Clubhouse唷！小孟老師在這裡提醒你，從自身有興趣的主題開始比較容易。

B：遠距進修。(權杖騎士正位)

牌面的白鼠騎著一匹棕馬，頭戴盔甲右手拿權杖前行。

B：遠距進修。(權杖騎士正位)
B：遠距進修。(權杖騎士正位)

這張牌表示待在家裡，你可藉由遠距學習平台，精進自己想學的能力或考試。受政府發佈三級警戒的影響，學生也都紛紛改成遠距上課，這也促使線上課程熱絡起來，無論是想學東西還是準備考試，都是在家自修的好時機唷！小孟老師在這裡提醒你，要避免被網路或其他事物干擾進度。

C：網路銷售。(聖杯三正位)

牌面三個白鼠穿著不同服飾，頭戴花圈一同舉杯慶祝。

C：網路銷售。(聖杯三正位)
C：網路銷售。(聖杯三正位)

這張牌表示待在家裡，你可以經營跟網路有關的銷售。特別是對有獨到眼光的東西，譬如說保養品、彩妝品、健康食品等等。你可以在FB或IG撰文介紹拉親朋好友組一個社團，利用團結力量大的效應，跟廠商談優惠賺取差價。小孟老師在這裡提醒你，每個團購主都是從零開始的。

D：遠距服務。(聖杯騎士正位)

牌面白鼠騎著一匹白馬，盔甲有羽毛裝飾右手拿杯子。

D：遠距服務。(聖杯騎士正位)
D：遠距服務。(聖杯騎士正位)

這張牌表示待在家裡，你仍可藉由網路視訊，提供客戶專業的服務。也許是上傳教學影片到銷售平台，讓有興趣的人購買你的課程。抑或直接跟客戶做線上服務，像是命理師、彩妝師、才藝老師、健身教練等等。小孟老師在這裡提醒你，一對一或一對多的指導，在疫情期間是很必要的轉型。

E：網路投資。(錢幣五正位)

牌面一隻白鼠拄著拐杖，另一隻赤腳走在下雪的街頭。

E：網路投資。(錢幣五正位)
E：網路投資。(錢幣五正位)

這張牌表示待在家裡，你仍可觀察投資的走向，無論是逢低買進的短線，還是長期購入的長線，都是你被動收入重要的一環。因此，選擇可靠的資訊來源，無論自行摸索還是問朋友、理專等等，找到正確的方向便能購錢。小孟老師在這裡提醒你，萬萬不能用賭博的方面拼搏。

遠距 塔羅牌 三級警戒 小孟塔羅 疫情紓困

相關新聞

5大愛嫉妒星座男排名 第一名要女友「眼裡只有他」

嫉妒雖然被認為是一種不好的情緒，但在感情世界中，嫉妒的心理或許也可說是反映出對象的愛意。日本網站「愛カツ」近日就分享一篇文章，分析哪五個星座的男性，最容易在戀情中產生嫉妒心理。

小孟塔羅：紓困貸款申請不過？測待在家裡做什麼能增強財運

政府實施三級警戒狀態，許多店家生意下滑損失慘重。紛紛向銀行申級紓困貸款，但由於僧多粥少的情況，讓許多人擔心沒有被受理。然而在這個瘟疫肆虐的時代，打疫苗守護生命健康是首要，次要便是在為五斗米折腰了。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測待在家裡做什麼能增強財運？

欲擒故縱！這些星座的「愛情勾心術」超厲害

偶像劇裡常有一見鍾情、心動邂逅的場景，但大家都知道，現實生活當然沒這麼容易，想要撩動一個人的心弦，還是需要注意技巧的。那麼在十二星座中，誰最會施展欲擒故縱的手腕，讓喜歡的人主動對自己產生好感呢？科技紫微網立刻來為大家分析！

每日星座運勢／牡羊出差中注意安全 今天不宜投資

2021-06-25 牡羊座 有苦有樂的一天。 整體運：★★★★☆ 今天有到外地出差的機會，不僅可以學習先進的管理知識，而且可以享受異地美食以及觀賞沿途美景，但旅途中得注意安全；愛

你抓不住它，它抓得了你 - 談談你不太重視的疾厄宮

廣義來說，疾厄宮代表坐命者的身體，也代表一個人與生俱來的體質與常會有的病痛。宮中每一顆星曜就代表某種體質或是容易產生病痛的潛在因子。

奇門占卜：最近有偏財運嗎？你要注意這項財運危機！

奇門之術可幫助我們知曉過去，預測未來。今天科技紫微網就要運用千古流傳、帝王御用的秘訣神術——奇門遁甲，來為你占卜近期偏財運的旺衰，及需要注意的危機！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。