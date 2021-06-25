小孟塔羅：紓困貸款申請不過？測待在家裡做什麼能增強財運

政府實施三級警戒狀態，許多店家生意下滑損失慘重。紛紛向銀行申級紓困貸款，但由於僧多粥少的情況，讓許多人擔心沒有被受理。然而在這個瘟疫肆虐的時代，打疫苗守護生命健康是首要，次要便是在為五斗米折腰了。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測待在家裡做什麼能增強財運？

塔羅牌圖作者：yuki(むぎのタロット)

A：網路媒體。(聖杯七正位)

牌面有一個背對著的白鼠，望向七個浮在天空的東西。

A：網路媒體。(聖杯七正位)

這張牌表示待在家裡，你可以跟網路媒體結合來賺錢。現在手機的錄影畫質都很好，一機在手即可錄製，搭配影音剪輯的app，google一下並不難，你便可以在家做YouTuber、直播主，不喜露面的人則可用podcast、Clubhouse唷！小孟老師在這裡提醒你，從自身有興趣的主題開始比較容易。

牌面的白鼠騎著一匹棕馬，頭戴盔甲右手拿權杖前行。

B：遠距進修。(權杖騎士正位)

這張牌表示待在家裡，你可藉由遠距學習平台，精進自己想學的能力或考試。受政府發佈三級警戒的影響，學生也都紛紛改成遠距上課，這也促使線上課程熱絡起來，無論是想學東西還是準備考試，都是在家自修的好時機唷！小孟老師在這裡提醒你，要避免被網路或其他事物干擾進度。

C：網路銷售。(聖杯三正位)

牌面三個白鼠穿著不同服飾，頭戴花圈一同舉杯慶祝。

C：網路銷售。(聖杯三正位)

這張牌表示待在家裡，你可以經營跟網路有關的銷售。特別是對有獨到眼光的東西，譬如說保養品、彩妝品、健康食品等等。你可以在FB或IG撰文介紹拉親朋好友組一個社團，利用團結力量大的效應，跟廠商談優惠賺取差價。小孟老師在這裡提醒你，每個團購主都是從零開始的。

D：遠距服務。(聖杯騎士正位)

牌面白鼠騎著一匹白馬，盔甲有羽毛裝飾右手拿杯子。

D：遠距服務。(聖杯騎士正位)

這張牌表示待在家裡，你仍可藉由網路視訊，提供客戶專業的服務。也許是上傳教學影片到銷售平台，讓有興趣的人購買你的課程。抑或直接跟客戶做線上服務，像是命理師、彩妝師、才藝老師、健身教練等等。小孟老師在這裡提醒你，一對一或一對多的指導，在疫情期間是很必要的轉型。

E：網路投資。(錢幣五正位)

牌面一隻白鼠拄著拐杖，另一隻赤腳走在下雪的街頭。

E：網路投資。(錢幣五正位)

這張牌表示待在家裡，你仍可觀察投資的走向，無論是逢低買進的短線，還是長期購入的長線，都是你被動收入重要的一環。因此，選擇可靠的資訊來源，無論自行摸索還是問朋友、理專等等，找到正確的方向便能購錢。小孟老師在這裡提醒你，萬萬不能用賭博的方面拼搏。