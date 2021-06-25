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5大愛嫉妒星座男排名 第一名要女友「眼裡只有他」
嫉妒雖然被認為是一種不好的情緒，但在感情世界中，嫉妒的心理或許也可說是反映出對象的愛意。日本網站「愛カツ」近日就分享一篇文章，分析哪五個星座的男性，最容易在戀情中產生嫉妒心理。
第五名 牡羊座
牡羊座的男性，光是見到女朋友和其他男生開心的相處，心理就產生嫉妒了。他就像是想獨佔孩子的母親一樣，認為女友應該只需要自己一人就夠了。但相對的，如果在其他男性面前，表現出你更喜歡牡羊座男友的樣子，他就會愛你愛的更深。
第四名 金牛座
金牛座的男性講求安定，碰到疑似有可能成為情敵的人，例如一起吃飯的單身男性等等，金牛座就會產生嫉妒心理，不自主地提高警覺。然而，只要肯坦然一切，也會得到金牛男的全力回報。
第三名 巨蟹座
巨蟹座的男性有著強烈的父性本能，相當重視親友，有著「女朋友也是自我一部份」的認知。因此干擾自己與女友之間的人，在巨蟹男眼裡可能都是嫉妒的對象，就算對方式要好的朋友還是誰都一樣。然而只要把巨蟹男友放在第一位，他就會牢牢鎖在這份戀情中。
第二名 魔羯座
魔羯座的男性非常認真，專注投愛在感情之中，會自豪自己在工作上高人一等，或者比他人更加愛著戀人。所以碰上比自己優秀的男性時，魔羯男就會產生嫉妒心態，即使只是找話題隨口聊聊都不行。要打動魔羯男的心，誇獎他的長處就對了。
第一名 天蠍座
天蠍座的男性會全心全意放在女友身上，相對的，他也希望女友以同樣的方式回報這份愛，眼裡必須要只有他一人。只要稍有誇讚其他男性，甚至只是提到一下，都會讓天蠍男嫉妒不已。想安撫天蠍男，就得在言行上表示「你才是第一」才行。
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