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用心學命理！你會變成哪種類型的大師？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

學習是人生的一大樂事，而學命理不僅可以讓自己了解命運的變化，更有機會幫助身邊的人擺脫困境。那麼學習命理之後，每種命格會變成什麼樣的大師呢？當了大師又有哪些需要注意的事？科技紫微網運用命盤來為大家分析，趕快來看看吧！

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，一顆上榜即可參考。

　

開創型（七殺、破軍、廉貞、貪狼）：氣勢凌人型

天生的氣場加持，讓開創型一開口就是單刀直入，不會拐彎抹角，個性急，恨鐵不成鋼的心情太強烈，有時會說得狠一點，不怕別人挑戰。如果來求助的人總是紙上談兵，沒有付出實際行動，開創型大師多半會用嚴厲的態度來解答，其實並不是真的要怪罪對方，主要還是希望讓求助者有所警惕。

在學習命理的道路上，開創型大師興趣廣泛，可能接觸太多領域而不一定專精。或者因為太想搏出名聲，捕風捉影就開始預測，嚴重的話可能會自砸招牌喔。

　

領導型（紫微、天府、武曲、天相）：人生領航型

對領導型來說，人生是一個又一個的關卡，先掌握大原則再前進，就不會偏離太多。因此，哪怕求助者提出千奇百怪的難題，都能夠以遠大視角進行分析，快速提出有效的進退對策。而且領導型大師很在乎專業形象的維持，不斷散發「相信我就對了」的權威風格，最好還要保持一點神秘感。

領導型大師對自己的判斷很有信心，相對地就比較難以對方的個性、感受來思考。更別說喜歡搞排場、愛聊自己豐功偉業的習慣，小心讓求助者因此反感。

　

支援型（太陽、巨門、天機）：口若懸河型

把繁複的命理觀念講得活靈活現，是支援型大師的拿手絕活。想像力佳，能夠不斷舉出新鮮有趣的例子來說明，三不五時用上最新時勢梗、笑話梗，把對方逗得哈哈大笑，拉近彼此距離。並且擅長鼓舞人心，啟動正能量循環，是很有群眾魅力的類型。

成也口才，敗也口才，多說多錯，言多必失。而且有時支援型大師的話匣子一打開，聊得太起勁，很可能回不到原本討論的話題，要適時拉回來！

　

合作型（太陰、天梁、天同）：諄諄善誘型

悲天憫人的合作型，是個很好的傾聽者，運用同理心去理解求助者，處處小心用辭，深怕傷害對方。就像孔子一樣懂得因材施教，用對方的角度給予建議，耐心授業解惑。當然，更像老媽子一樣，總把事情想得很悲觀，看頭看尾不斷提醒，深怕對方有任何誤解。

正因為合作型大師善解人意，無形中感染了求助者的憂傷，需要找到調適心情的方法。另外溫柔的合作型更要磨練出抗壓性，來面對想要踢館、質疑的人！

　

有人認為算命是洩漏天機，其實每一種玄學命理，算出來的更像是人生的電影大綱，而不是詳細的台詞劇本，因為命運掌握在每個人手裡，不管你鑽研哪一種命理學術，一定要維持正確的的觀念，行有餘力再幫助更多人喔！

　

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