得好財、拓人脈！下半年「4命格」運勢特別旺

【文‧科技紫微網】

上半年大家都辛苦了！對於要如何迎接下半年，相信每個人都既期待又忐忑吧。你想要得好財、招貴人嗎？接下來，科技紫微網就要告訴你，哪些命格在今年下半年能乘著運勢的浪潮，突破重圍！

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩顆星的內容，若內容有好有壞，並不能因此抵消，而是好與壞在不同時候都有發生的可能。

命宮太陽

進入下半年後，將會有股力量催促著你邁向新的道路。只要制定好可行的目標，多半可以過關斬將、突破難關，朝著你心目中的方向邁進。

事業運會成為下半年的亮點，尤其是從事策劃、創意、藝術、銷售等行業的人，將會迎來一個千載難逢的意外轉機，只要好好把握，足以讓你突破現狀，進階成功。

命宮巨門

你將感受到冒險與新奇帶來的精彩時光！一些有趣又好玩的事情將會進入你下半年的生活裡，有什麼大膽的想法都不妨去落實行動，會有意外的收穫喔。

同時，下半年也是適合全神貫注賺錢的日子。當你不斷的充實自己、提升個人技能，金錢方面便會有最滿意的回報，所以放心大膽加油幹吧！

命宮太陰

命宮有太陰的你，下半年強盛的運勢會帶來乘風破浪的勇氣，只要肯付出，各項事務都能呈緩緩向上發展的趨勢，而且上升過程會很平穩哦！

若是上半年在感情上沒有多大進展，進入下半年後可以放手一搏。尤其是單身人士，若發現心動對象可主動告白，成功的機率很高。

命宮天同

如果說你上半年的生活可用「安逸」二字來形容，那麼下半年等待著你的將會是有品質的生活，不僅能交到志同道合的朋友，而且還能激發出新的嗜好。

和諧、友好的人際關係會成為你接下來迎接好運的強大催化劑。誠懇、守信的態度，會增加你在他人心中的好感度，讓你辦起事情來順遂不少。

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