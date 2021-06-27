殺破狼周運勢／天秤遇顏值高情敵 射手投資標的水漲船高

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，工作靈感特別多，可在此時開發或是想許多點子推廣新的業務。水星在面試工作結束退行，這段時間石沈大海的履歷，會有好消息傳來。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽相位良好，需要清理居家環境，斷捨離一些用不到的東西。需要搬家的白羊座，這段時間會尋找到理想的物件，並很快下訂、簽約。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星與金星受到人際關係宮位的土星影響，戀情不被週遭的人看好，但卻愛得義無反顧。某些白羊座目前陷入三角關係中，發現自己無意間成為第三者。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到人際關係宮位的土星與子女、娛樂宮位的火星影響，在打點人際關係方面有許多開銷，或是家中小孩、寵物有些必要的花費。某些白羊座則是不惜傾家蕩產，砸大錢追星、買週邊，荷包大失血。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的水星結束退行，延遲進帳的款項終於入帳，原本週轉不靈的經濟狀況，會有一筆錢解決掉目前的困境。某些金牛座終於能好好品嚐昂貴的美食，不再需要將就叫外送了。

學習運方面，在學習宮位的太陽相位良好，有些停擺已久的課程恢復正常，會覺得能好好學習是值得珍惜的事情。正要升學的金牛座，參加重要的甄試，成績優良，可進入理想的學校或科系就讀。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星受到命宮的天王星以及家宅宮位的火星、金星影響，家庭與職場都需要你照顧，蠟燭兩頭燒，身體與精神狀況都到達極限，某些金牛座的家人對於你的工作有很多意見，帶來許多困擾。

感情運方面，在人際關係宮位的海王星受到水星影響，與某個朋友的曖昧關係一直不說破，一直停留在戀人未滿的狀態。感情穩定的金牛座，目前忙於工作，無暇顧及喜歡的對象。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，經營的副業可以賺點零用錢，維持不錯的財務狀況。有投資習慣的雙子座，長期持有的標的可獲得一些紅利或股息。短線可小賺一些零用錢。

本週須注意的部分

感情運方面，與喜歡的對象暫時需要遠距戀愛，難熬相思之苦，常常舟車勞頓去見喜歡的人。單身的雙子座，會想使用網路交友平台認識新對象，但很多只是想約炮或是以貌取人，找不到幾個能談心的。

工作運方面，在志業宮位的海王星受到水星影響，經過職場上一陣人事整頓後，現在還在收拾殘局，適應新的環境。工作目前還呈現混亂、尚未熟悉的狀態。

學業運方面，在學業宮位的土星受到考試宮位的火星、金星與天王星影響，期末報告與作業無法如期產出，面臨留級或是暑修的命運，正要升學的雙子座，大考成績落在十分尷尬的區段，選填志願時很難做出抉擇。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星脫離不良相位的影響，有些小情緒質疑著自己是否可以相信愛情，但若不經一番考驗，就無法理解幸福，如今在你身邊的，確實就是最適合的那個人。

工作運方面，太陽持續行進於命宮，在工作領域的各種表現都讓人無法忽視，即便只是執行例行公事，也會因為小小的一個動作，而大為加分。某些巨蟹座則是因為個人色彩濃厚，成為眾人討論的焦點。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的金星與火星受到土星與天王星影響，財不露白，避免受到有心人覬覦，容易接到詐騙電話，請勿洩露自己任何信用個資。有投資習慣的巨蟹座，投資標的套牢在高點，在經濟狀況不佳時，可能得認賠出脫。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到土星與火星影響，看到一些親朋好友經濟出現困難，會想出手幫助，然而這會是個無底洞，對方不但沒能力償還金錢，日後甚至會不斷需索無度。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，木星與海王星齊聚在財務宮位，會因為特殊身份取得一般尋常人難以入手的珍貴物品。有投資習慣的獅子座，趁著投資標的水漲船高時，好好脫手一些不穩定的標的，至少可以小賺一筆。

人際關係方面，水星在人際關係宮位順行，金星又在命宮行進，會有一些朋友因為有共同的興趣，雙方頻繁地聯繫，交流許多資訊，心情也變得開朗起來。某些獅子座會被朋友拱上重要的位置，成為意見領袖。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星受到志業宮位的天王星與命宮的火星影響，與喜歡的人對於未來有很多歧見，心情也會變得較為焦躁，很容易與對方引起紛爭，這段時間會有一些問題，考驗兩人關係的堅定。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到土星、火星的影響，工作領域不斷有許多變數令你焦頭爛額，疲於奔命。合作夥伴過於冥頑不靈，使得你必須背別人的黑鍋，或是要收拾對方留下的爛攤子。

處女座：

整體運勢

感情運方面，木星持續待在感情宮位，同時在戀愛宮位的冥王星相位良好，也許與眼前這個人認識的時間不是很長，卻很能理解對方，雙方會以結婚為前提交往。感情穩定的處女座，別耽誤青春了，該穩定下來就去登記吧。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽相位良好，多與正面思考的人相處，才不會一直陷入情緒泥淖中。某些處女座會進入一個充滿歡樂的團體，突然覺得以前憂慮的一些事情都是庸人自擾。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的水星受到夥伴宮位的海王星影響，職場上的豬隊友太多，很多事務必須親自再檢視一次，別人認為你雞蛋裡挑骨頭，但若不仔細一些，會有收拾不完的爛攤子。

健康運方面，金星與火星齊聚精神宮位，受到健康宮位的土星影響，對於許多事情容易感到憂慮，甚至引發心理疾病，身體也會因爲心情焦躁，而產生不明的問題，多與積極、正面的人接觸，身心靈才會健康。

天秤座：

整體運勢

工作運佳，在志業宮位的太陽相位良好，木星此刻又落在工作宮位，暫時接手主管的職務，表現得有聲有色，可為未來打好升遷的基礎。某些天秤座會獲得光鮮亮麗的表現機會，可在職場上一戰成名。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，從前家人不看好你的工作，現在轉而支持，甚至在經濟上給予無限的援助，此時會覺得有堅強的後盾，才能專心自己的事業。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到天王星與火星、金星的影響，有個顏值海放你的情敵有意要跟你競爭喜歡的對象，會感到沒有自信。某些天秤座正適應開放式的情感關係，但自己始終是被選擇的弱勢者，心中委屈，又放不開手。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到土星與火星的影響，為了小孩、寵物、戀愛對象、追星、文創，不惜傾家蕩產，負債累累。有投資習慣的天秤座，投資標的價值不斷下跌，不知該不該認賠出脫停損。

天蠍座：

整體運勢

學習運方面，在學習宮位的太陽相位良好，期末報告與作業順利產出，考試成績令你滿意，確定可以升級與畢業。正要升學的天蠍座，會選填到自己屬意的學校與科系，對於未來充滿著期待。

金錢運方面，在財務宮位的水星恢復順行，與火星有良好連結，購物會因為特殊的身份獲得折扣以及額外的禮物，心情感覺特別好。有投資習慣的天蠍座，投資標的慢慢回升，心情也會比較穩定一些。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到水星的影響，喜歡的對象有事情隱瞞你，動搖了你對他的信賴。某些天蠍座太過於擔憂自己的小孩或寵物，容易被健康食品或寵物醫院敲詐。

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的天王星與家庭宮位的土星影響，工作進度嚴重落後，歸咎於豬隊友的過於躁動，使你不斷地收拾爛攤子。某些天蠍座家庭與職場兩頭燒，家人需要照顧，還要扛著職場的壓力。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的太陽相位良好，在副業方面會有豐厚的進帳，金錢不虞匱乏。有投資習慣的射手座，投資標的價值水漲船高，可選適當的時機獲利了結。

家宅運方面，在家宅宮位的木星相位良好，家庭會有新成員加入，或是有囍事發生。需要搬家或購屋的射手座，會尋求到理想的物件，短期內就能簽約、整裝完成，搬進新家。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的水星受到家庭宮位的海王星影響，家人過度關注你的戀情，甚至抱持著反對的態度。單身的射手座會被家人介紹相親對象，但對方完全不是你的菜。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到火星與土星的影響，不斷有突發事件打亂了工作進度，常常因此疲於奔命。職場有許多流言蜚語在攻擊你，不論回應或不回應，大家都會質疑你的專業程度。

摩羯座：

整體運勢

溝通運方面，在溝通、傳播宮位的木星相位良好，某些想傳達的言論、想表現的作品，透過社群媒體或是網路的傳播，會引發許多人的注意。如果有話想要對某個人表達，對方會願意傾聽你的觀點。

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星相位良好，在天時、地利、人和的情況下，有個際遇可讓你造訪嚮往已久的小城市，甚至會在此駐點生活一陣子，這段時間會好好遊覽與認識這個地區。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的水星受到海王星影響，許多事物都尚在重新整頓，目前正在一片混亂中理出頭緒。許多人告訴你的方向都不一樣，需要以專業經驗精準判讀工作方向。

感情運方面，在感情宮位的天王星受到火星與土星影響，貧賤夫妻百事哀，雙方正面臨經濟上最艱困的時期，經常為了金錢分配的問題而吵架。某些摩羯座則是會不惜花費在戀愛對象、小孩、寵物、追星這些事物上。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的太陽相位良好，主管因為某些不可抗之因素，無法明確下達指令，在群龍無首的情況中，你可以彙整出新思路，成為職場同事的中流砥柱，讓許多事務運作順暢。

金錢運方面，在金錢宮位的木星相位良好，最近手頭非常寬裕，為了犒賞自己，花錢會較為奢侈浪費。某些水瓶座則會不惜傾家蕩產，購買偶像代言的週邊商品，滿足心中小小的虛榮心。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星、金星受到土星、天王星影響，越是受到阻撓的愛情，會越想征服，然而當跨不過現實的門檻時，與喜歡的人會因此產生爭執，愛也消磨殆盡。

家宅運方面，在家庭宮位的天王星受到火星、土星影響，家中面臨突發事件，正常的生活被迫改變，甚至會影響到你的情感關係。某些水瓶座必須要在短時間搬家，但找到理想的物件十分困難。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的太陽相位良好，還在曖昧階段的雙魚座會被喜歡的人告白，戀情明朗化。感情穩定的雙魚座，雙方對於結婚生子有一定的共識，並已經準備好邁向人生的新階段。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，懷抱著善意對待他人，這些都會是信賴的基礎，不論你受到什麼樣流言蜚語的攻擊，他們都會站出來力挺你。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到土星與天王星影響，工作日復一日無法休息，常常因著許多事情在外頭疲於奔命，身體也感到吃不消，身心靈都到達了臨界點，感覺自己快生病了。

健康運方面，在健康宮位的火星受到交通宮位的天王星與心靈宮位的土星影響，注意血光之災，走路或駕車容易恍神、發生交通事故或是摔傷，工作嚴重過勞，有時間請多休息。

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