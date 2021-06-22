2021下半年運勢最佳的星座：射手被賞識提拔、巨蟹擺脫窘困

今年可真是辛苦、勞心又勞力，許多事都得咬牙硬撐，疫情打破了原本平靜的生活，同時上半年開始又面臨了各大行星的逆行，增加了更多的考驗，也帶來不同的改變，這將持續到下半年才陸續順行。但也不能因此消極，還有許多事需要我們努力，我們的人生體驗也更為完整。這次就來看看接下來的下半年，運勢最佳的星座分別是哪五名？

第5名：摩羯座

2021年的摩羯座過得都很精彩，上半年有眾多好運的幫忙，在年中的時候雖然受到嚴格的考驗，但是這段時間的辛苦是能得到代價的。群體魅力逐漸增加，懂得展自己的領導能力，進而受到大家的愛戴；個人實力則是與日俱增，說話談吐更有風範。職場辛苦的表現，回饋在年底的薪資成長；平時有投資理財的，下半年一開始就有明顯收獲；越到年底越適合做生涯新規劃，重新思考未來方向。

第4名：射手座

2021的下半年，太陽、金星、水星接連進入射手座的命宮，為射手座的運勢做一個順水推舟的態勢，更為樂觀。工作事業慢慢受到上司的注意而被賞識提拔，升職又加薪；業務員也有機會發揮自身的口才，領到不錯的獎金；之前的投資開始轉虧為盈，正副業皆能持續好轉，尤其到年底，倒吃甘蔗，只要能堅持的，正偏財都有不錯的進帳，還有貴人來相助，脫胎換骨。

第3名：巨蟹座

下半年一開始，整體運勢就開始爬升，擺脫上半年的窘困。有機會得到貴人幫忙，正所謂千里馬遇到伯樂，在職場上的能力有所發揮，而被器重；若是自己創業當老闆的，之前別人欠你們的債務，有望得到緩解，讓你們不用再吃老本過活，更有機會得而親友的援助；感情上得利於金星的好運，讓愛情更加升溫，接近年底時候，更有可能修成正果，組成甜蜜家庭。

第2名：處女座

處女座嚴謹的個性，在心態及思想上，受到不少的規範，同時也因為行星的逆行，變得更嚴格，許多的創意無法順心的表現。到了下半年行星的逐步順行，不論是溝通表達或是想法運用，都在工作、事業或團體上都有了突破，也吸引到貴人及好運的到來，靈活運用技能知識，迎來更多的合作案跟新計畫，更因此覓得良緣；之前生活中的誤會與不解，都得到改善，同時在家庭生活，也有圓滿的改變。

第1名：獅子座

獅子座在這次眾多行星的逆行，似乎能順利躲過這次災難。火星進入獅子的命宮，讓獅子始終保持積極的心態跟熱忱，也代表著無限的希望，無懼以前所擔心的事情，更為樂觀有活力。金星也增加了好運，不論是在感情運、事業運、還有財務及團體交友方面，包括身邊資源也都明顯增加，有利找到新工作，得到心儀的對象及穩定的感情，和睦的人際關係，更順利的實現心中夢想。