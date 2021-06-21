聽新聞
test
0:00 / 0:00
唐綺陽星座運勢週報：五到七月變數多！雙魚魅力爆棚 2星座財運注意
【唐綺陽星座運勢週報6/21-6/27】
重要星象：太陽進巨蟹(夏至)，水星將順行，海王星逆行，金星衝刺，火土將對分
五到七月變數多，易有對立爭執的狀況，內心感到慌亂。太陽進巨蟹(夏至)，公司行號、公家機關需多當心，對峙的能量，為生活帶來紛擾，四星逆行時期，檢討過去不足之處，要懂得自我反省。水星將順行，以全新的態度面對事情。週六海王星逆行，雙魚座特別有感，經由自省來自我更新，正視內部問題、感受身心靈的狀況。金星衝刺，展露內在的壓抑與不滿，照顧自己的心靈，多跟家人相處。火土將對分，演藝圈、政治圈的紛擾成為焦點，身分地位有重新洗牌的趨勢，也要多注意孩童的防護。
工作注意：白羊、金牛、天蠍、射手
白羊：多發揮領袖魅力，能夠帶動眾人
金牛：避免太嚴肅，要懂得以柔克剛
天蠍：要多加留意細節上的錯誤
射手：與海外相關的元素，能帶來幸運
桃花注意：雙子、處女、魔羯、雙魚
雙子：心思不在感情上，無暇顧及桃花
處女：吸引到沒興趣的對象，感到困擾
魔羯：感情中的狀況，此時容易爆發
雙魚：優點容易被看見，魅力爆棚
財運注意：巨蟹、獅子
巨蟹：花錢抒壓別過頭，要自我克制
獅子：錢財有進有出，花得開心
健康注意：天秤、水瓶
天秤：腦袋過度運轉，讓自己放鬆休息
水瓶：當心動作過大，造成肢體扭傷
週運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言