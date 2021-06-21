快訊

竹縣第2起！ 竹東95歲老翁打完疫苗3天後死亡

賣書巨獸之生？美國「企鵝藍燈併購案」出版超進化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唐綺陽星座運勢週報：五到七月變數多！雙魚魅力爆棚 2星座財運注意

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報6/21-6/27】

重要星象：太陽進巨蟹(夏至)，水星將順行，海王星逆行，金星衝刺，火土將對分

五到七月變數多，易有對立爭執的狀況，內心感到慌亂。太陽進巨蟹(夏至)，公司行號、公家機關需多當心，對峙的能量，為生活帶來紛擾，四星逆行時期，檢討過去不足之處，要懂得自我反省。水星將順行，以全新的態度面對事情。週六海王星逆行，雙魚座特別有感，經由自省來自我更新，正視內部問題、感受身心靈的狀況。金星衝刺，展露內在的壓抑與不滿，照顧自己的心靈，多跟家人相處。火土將對分，演藝圈、政治圈的紛擾成為焦點，身分地位有重新洗牌的趨勢，也要多注意孩童的防護。

工作注意：白羊、金牛、天蠍、射手

白羊：多發揮領袖魅力，能夠帶動眾人

金牛：避免太嚴肅，要懂得以柔克剛

天蠍：要多加留意細節上的錯誤

射手：與海外相關的元素，能帶來幸運

桃花注意：雙子、處女、魔羯、雙魚

雙子：心思不在感情上，無暇顧及桃花

處女：吸引到沒興趣的對象，感到困擾

魔羯：感情中的狀況，此時容易爆發

雙魚：優點容易被看見，魅力爆棚

財運注意：巨蟹、獅子

巨蟹：花錢抒壓別過頭，要自我克制

獅子：錢財有進有出，花得開心

健康注意：天秤、水瓶

天秤：腦袋過度運轉，讓自己放鬆休息

水瓶：當心動作過大，造成肢體扭傷

週運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢 唐綺陽 財運 每週星座運勢

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：五到七月變數多！雙魚魅力爆棚 2星座財運注意

五到七月變數多，易有對立爭執的狀況，內心感到慌亂。太陽進巨蟹(夏至)，公司行號、公家機關需多當心，對峙的能量，為生活帶來紛擾，四星逆行時期，檢討過去不足之處，要懂得自我反省。水星將順行，以全新的態度面對事情。週六海王星逆行，雙魚座特別有感，經由自省來自我更新，正視內部問題、感受身心靈的狀況。金星衝刺，展露內在的壓抑與不滿，照顧自己的心靈，多跟家人相處。火土將對分，演藝圈、政治圈的紛擾成為焦點，身分地位有重新洗牌的趨勢，也要多注意孩童的防護。

每日星座運勢／雙子輕鬆愉悅看事物 一切顯得美好

2021-06-21 牡羊座 情緒低落，有種逃避的想法。 整體運：★☆☆☆☆ 遇到曾傷害過自己的人會產生逃避心理，而這樣做反而會讓自己更難過，不妨大方一點，笑著告訴對方你過得很好。

殺破狼周運勢／處女被打動墜入愛河 天秤職場地位水漲船高

處女座感情運方面，在感情宮位的木星與海王星雙雙脫離不良相位的影響，與喜歡的對象有結婚的共識，目前正在籌備相關事宜。單身的處女座會被某個人的關心打動，兩人墜入愛河。

小孟塔羅：疫情太慘！測下半年轉運指數？

全球在新冠病毒肆虐下，許多人染病後病情急轉直下，一條條寶貴的生命殞落，對親朋好友來說太哀傷。疫苗不夠人民活在恐慌中，警戒更是影響到經濟發展，大家似乎對未來看不到希望。現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌為你占卜，疫情太慘！測下半年轉運指數？

重感情的四大生肖！朋友相伴、貴人相助的秘訣是…

真正把感情看得很重的人，從來不會需要用花言巧語來包裝自己與別人的關係，而是用心去與對方締結真正的情誼。這麼做或許平時看不出效果，但遇到低谷時就會收到朋友的雪中送炭，這可是千金難買喔！科技紫微網今天要來介紹最重感情、得貴人的四大生肖，他們的做人到底有哪些秘訣呢？

夏至陽氣由盛轉衰！「4生肖」迎來時運轉捩點

過完端午節，夏至（國曆6月21日）就來囉！夏至是二十四節氣中最早被確定的。古人用土圭量日影，把日影最短的這一天稱作「夏至」。這時陽氣最為旺盛，而後逐漸消退，哪些生肖將在此時有大好機會？馬上來看看科技紫微網的分析！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。