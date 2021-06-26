每日星座運勢／處女單身者有異性緣 想戀愛需謹慎

2021-06-26

牡羊座

春風得意，易遇良緣。

整體運：★★★☆☆

單身者應主動拓展交際圈，不拒親友介紹對象，可提升愛情運；要想打動心儀對象，增進彼此關係，就要學著去做暖心、周到的事情，在細節處彰顯魅力。凡事不宜操之過急，穩步前進才能一步一步接近目標。

愛情運：★★★★☆

愛情和工作是不太一樣的，對愛人太強勢會讓對方感到吃不消唷。多說一些甜言蜜語吧。

事業運：★★☆☆☆

常會出於好意去幫助別人，卻會被認為是自作主張，多管閒事。

財運：★★★☆☆

財神似乎愛跟你開玩笑，如風一般，來得快卻也走得急。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-22:00嫩芽綠

開運方位：正北方向

金牛座

人際關係上應對得宜、技巧圓滑。

整體運：★★★★★

與人交往時懂得適時吹捧，言辭間又不失謹慎；特別是與異性間的相處，溝通會很愉快，對方會加深對你的良好印象；在購物網購物能挑到你喜歡的、價格又便宜的商品，內心滿足。

愛情運：★★★★☆

戀愛成熟者適合訂婚；單身者在咖啡廳、茶館容易有美麗的邂逅，好好把握！

事業運：★★★★★

有時間多和長輩們交流，他們會給你很多的建議，這些來自他們累積的經驗之談會讓你大有收穫。

財運：★★★★☆

哇！令人羨慕的財運，正財偏財都有咧！打麻將要連莊自摸都不是難事喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00香檳金

開運方位：西南方向

雙子座

休閒娛樂，放鬆身心。

整體運：★★★★☆

愛神高調降臨，無需花費心思引人注意，親切的問候或貼心的舉動，已經獲得他的好評。健身房、茶藝館、咖啡廳等休閒娛樂場所是你的幸運地，放鬆的同時，還有機會結識新朋友。手氣平淡，不宜走偏財門路。

愛情運：★★★★☆

在聚會中有機會結識成熟穩重的異性朋友，若能保持聯繫，可迅速拉近彼此的距離！

事業運：★★★★☆

運勢佳，別一昧追求和諧，該爭取的時候就要堅持，表現你的競爭力。

財運：★★★☆☆

對親戚朋友的打點是一項不可避免的開銷。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00寶石藍

開運方位：正北方向

巨蟹座

今天情緒起伏不大，心境比較平和。

整體運：★★★★☆

感情平淡無奇，可適當的減少兩人在一起的時間，給對方一點空間，過度干預對方，容易引起對方的不滿。財運一般，今天有不少投資的機會等著你，如果資金寬裕可適當介入，但是想立即有收穫較難。

愛情運：★★★★☆

在你忙著大大小小的聚會時，可別冷落了另一半，帶著一起參加吧。

事業運：★★★★☆

遇事能深入分析，再多的繁雜事務也能處理得很好，但在面對挑戰時，魄力卻略顯不足。

財運：★★★☆☆

一分耕耘，一分收穫，進財的多少與你付出的勞動成正比。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00苔蘚綠

開運方位：東南方向

獅子座

愛情不是遊戲，它的規則只允許兩個人。

整體運：★★★☆☆

周旋於兩個異性之間的你在最終與誰確立正式關係的問題上搖擺不定，對於你舉棋不定的態度讓他們感到憤怒，小心最後他們都離你遠去；今天在數字的統計方面比較敏感，正好可以利用這個機會，對近期的業績或產品的成本或產品的分類銷售等做一份精準的統計。

愛情運：★★☆☆☆

桃花盛開，會有許多異性主動接近你，想戀愛的話就找機會與異性互動吧。

事業運：★★★☆☆

將面臨許多選擇，別太急躁，多聽前輩的意見可避免選擇失誤。

財運：★★★☆☆

用錢的地方多，要注意適當的控制。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00寶石藍

開運方位：正西方向

處女座

有利與人接觸互動，機會頗多。

整體運：★★★★☆

有機會表現良好的口才，有人欣賞，也有人惡語中傷，還好，你不容易受到周圍人的影響，頗能控制好自己的情緒。單身者有不錯的異性緣，有機會與心儀對象擦出愛情火花，不過，想戀愛還需謹慎。

愛情運：★★★★☆

單身者的桃花盛開，讓你沉浸在浪漫中；已婚者對感情的渴望濃烈，另一半也多能滿足。

事業運：★★★☆☆

表面上看似乎很平靜，但內心卻很想改變現狀，在默默籌劃下一步的計劃。

財運：★★★★★

易有錢財好運的日子，出門在外頗得朋友相助，有機會收到禮物或是親友請客。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00薰衣草紫

開運方位：西北方向

天秤座

心情舒暢，在平淡中體會快樂。

整體運：★★★★☆

今天有得到原本不抱希望的金錢回報，存款指數向上攀升。股市或房地產方面的投資是很不錯的選擇。早、晚可去公園散步，呼吸清新的空氣，感受美麗的風光，你會感到神清氣爽，無比暢快。

愛情運：★★★★☆

夫妻間多運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，關係會更穩定，更感甜蜜哦。

事業運：★★★☆☆

特別敏感，對他人說的話比較在意，少靠近多嘴多舌之人，以免惹來口舌是非。

財運：★★★★☆

理財得宜，錢財流失較少，支出的部分大都花在投資上。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：23:00-24:00玉髓紅

開運方位：正東方向

天蠍座

財運佳，勿錯過。

整體運：★★★★☆

耐性不足，急躁中容易遺漏重要工作，用便條記錄工作要點並張貼在醒目處，以提醒自己；今日正財運、偏財運都很旺，股票投資者可趁著好運勢買進；晚上到熱鬧的PUB將不滿的情緒宣洩一番，會輕鬆不少。

愛情運：★★★★☆

單身者異性助力強；戀愛中的人可感受到浪漫與甜蜜；已婚者宜多陪陪另一半。

事業運：★★★☆☆

感慨萬千的一天，想一個人清靜一下，卻不得不參與到家庭成員的活動中。

財運：★★★★★

業務洽商者易得財，只要積極向外拓展，多與人群接觸，就有機會把握商機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00象牙白

開運方位：正南方向

射手座

多讚美周圍的人，他們會很樂意為你付出。

整體運：★★★☆☆

良好的人際關係，在生活中能為你幫不少忙。收到一堆信件沒有回覆，利用今天的空閒一次處理完畢。桃花運不錯，會有意料之外的相遇，努力表現哦。給父母買套合身的衣服，他們會為有你這麼孝順的子女而開心。

愛情運：★★★★☆

已婚者與另一半相處甜蜜，令感情大增；單身者與朋友相處融洽，人氣指數上升！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，有機會從他人口中獲得商業訊息。

財運：★★★☆☆

對於道聽塗說得來的投資訊息，不可全信，只可參考。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00竹葉青

開運方位：正東方向

摩羯座

愛他就對他寬容些。

整體運：★★★★☆

今天顯得很挑剔，總會發現他的缺點，甚至有結束這段戀情的衝動，愛烏及烏，寬容是戀情繼續的唯一辦法；今天財運尚可，好朋友一起出錢出力是個不錯的主意；夜深人靜正是讀書時，把最近的專業知識狠狠裝進腦袋吧。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的叮嚀感到厭煩，情緒來時很容易發生爭執。忍一忍吧，別把關係弄得太緊張。

事業運：★★★★★

很有衝勁，無須有太多的顧慮，只要相信好運始終站在你身邊，放手去做手中的事，就能實現目標。

財運：★★★☆☆

財富易流失不易緊守，要握緊自己的荷包。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00冷泉藍

開運方位：正北方向

水瓶座

人間自有公道，付出終有回報。

整體運：★★★☆☆

渴望百分百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而很猶豫不安；正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此而破財哦！抽點時間，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時候。

愛情運：★★★☆☆

顯得有些粗心，不易洞悉另一半的心思，對另一半的關心也有所減少，這讓對方有點生氣喔！

事業運：★★★☆☆

運勢不太妙，原定計劃容易遭到突如其來的變化而被迫中斷，應懂得隨機應變。

財運：★★☆☆☆

心態上較輸不起，若有損失，內心較難平復。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00竹葉青

開運方位：西北方向

雙魚座

緬懷過去的時間。

整體運：★★★☆☆

今天心裡似乎總有種失落感，感歎時間過得太快，不要沉湎於過去，盡快調整好心態迎接全新的開始；推掉所有應酬好好陪陪伴侶和孩子，讓他們感受到你的關愛；戶外活動流汗過後應及時加衣，以免著涼。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛的話，不妨到新鮮的場所看看，會有不錯的際遇，激起不少愛的火花。

事業運：★★★☆☆

處事時應懂得小心行事，過於草率會出錯。因一時衝動而將很有把握的事情弄糟非常不值！

財運：★★★☆☆

財運上進出頻繁。來的快，去得也急。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00琉璃銀

開運方位：西北方向





