每日星座運勢／天蠍短期投資收益多 事業發展順利

2021-06-24

牡羊座

創業者應學會審時度勢。

整體運：★★★☆☆

創業者有嘗試走別人沒走過的路的強烈想法，當風險與機遇並存時要審時度勢，學會變通。單身者有機會接觸朋友介紹的異性，可進一步了解對方。財運較好，可以選擇績優股進行適當投資。

愛情運：★★★☆☆

很能包容另一半，甚至有縱容的傾向，小心對方因此而犯錯唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，注意忽冷忽熱、反覆無常的工作態度，這樣除了會困擾自己以外，也會造成同事的困擾喔！

財運：★★★★☆

朋友們主動邀約請客或是送禮物給你，都會讓你大受感動喔！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00玫瑰紅

開運方位：正南方向

金牛座

停下腳步是為了走更長遠的路。

整體運：★★☆☆☆

連單戀都感覺很幸福，今天會有機會打破這種靜止的甜蜜感哦！財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區；工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。

愛情運：★★★☆☆

對另一半少用命令的口吻，應採取平和理性的溝通方式，多包容對方唷！

事業運：★★☆☆☆

工作中的變化會讓你有些忐忑不安，調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！

財運：★☆☆☆☆

難有錢財進帳的一天，切勿玩金錢遊戲，以免損失慘重。可多向有經驗人士學習投資之道。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00玉髓紅

開運方位：正東方向

雙子座

情緒變化無常，判斷力下降。

整體運：★★☆☆☆

情緒雖然低落，但因愛情宮受火、木雙星影響，運勢會得到一定的平衡，差點踏入地雷區的婚姻又悄悄步入正軌；投資猶豫不決，容易受他人意見的左右，會因此失去出手的好時機；今天會聽到些閒言碎語，情緒也會因此而跌落。

愛情運：★★★☆☆

已婚者不必事事都為另一半想好，給對方一些主動權；單身者易在娛樂場所結識異性朋友。

事業運：★★☆☆☆

運勢低迷，做事應講究方法，一昧蠻幹既不能提高效率，還會影響心情唷！

財運：★☆☆☆☆

投機炒股要特別注意把握大趨勢，見勢不妙時須及時停損認賠，勿盲目跟進。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00冷泉藍

開運方位：正東方向

巨蟹座

為人收拾殘局的一天，有點委屈的感覺。

整體運：★★★☆☆

別人未進行完的工作會讓你繼續完成，感覺自己成了後備支援的角色，不可有所抱怨。即使有點心不甘情不願，也要拿出大度的胸襟，就當作是樂善好施。已婚者給另一半做一頓豐富的晚餐，會令對方大為感動。

愛情運：★★★★☆

容易與舊情人重逢，單身者容易墜入愛河；鬧分手的情侶晚上有機會復合。

事業運：★★★☆☆

工作忙碌但依然能忙裡偷閒，可以多把心思放在家庭生活上，關心家人，多與家人互動會讓你心情開朗。

財運：★★☆☆☆

財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00蘭花紫

開運方位：正西方向

獅子座

忘不掉，就別勉強自己吧！

整體運：★★★★☆

受了傷的愛情可望重新開始，但已造成的傷痛讓你難以釋懷，一切順其自然吧；想要理財卻尚無理財經驗的人，可多看看與財經、投資、理財有關的書籍、資訊，能從中獲得一些基本知識和概念；作業本上寫有老師好的評語，讓你對那堂課充滿了學習熱情。

愛情運：★★★☆☆

與伴侶相處主觀意識太過強烈，容易導致爭吵不斷，應多多換位思考，多包容對方。

事業運：★★★☆☆

今日事業運普通，宜按照平日的步調來運作，乖乖地接受指令行事吧！

財運：★★★★☆

閒暇時，可以看看投資理財方面的書籍，提高理財能力。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00乳酪白

開運方位：西南方向

處女座

自我療癒的能力頗強，懂得自我調節情緒。

整體運：★★★☆☆

夫妻在相處中會有些小摩擦，但是要明白，有吵有鬧才是生活。財運上不太順利，除非掌握了大量可靠而又實用的商業信息，否則不要輕易進行投資活動。工作上宜做決策，但要在資料充足的前提下。

愛情運：★★★☆☆

一心放在工作上，對身邊一直默默守候你的另一半有所忽略，抽些時間陪陪對方吧！

事業運：★★★☆☆

運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，太過急進、求好心切反而易出錯。

財運：★★☆☆☆

不宜想金錢的問題，一想到錢會破壞今日的心情！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00苔蘚綠

開運方位：西北方向

天秤座

稍做改變，會讓你收到不同的效果。

整體運：★★★★☆

今天愛情的熱情高漲，對戀人很主動，讓彼此更有默契，感情能在瞬間昇華。財運一般，沒有什麼大的投資機會，適合靜觀。多去健身房做做運動，有利身體健康。

愛情運：★★★★☆

今日是花招百出的好日子，說點笑話、耍個寶，都能吸引異性或情人的注意喔！

事業運：★★★☆☆

工作不夠積極，多與創造力、行動力強的同事互動，可調動起你的工作企圖心。

財運：★★★☆☆

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意的是，受到外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的敗財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00琥珀橙

開運方位：正東方向

天蠍座

收穫豐富的一天。

整體運：★★★★★

從別人的愛情故事中體會、感觸良多，對自己的感情更加懂得珍惜；財富方面收穫豐實，短期投資帶來的收益較多；事業上發展順利，對業務談判的工作者而言成功率頗高。

愛情運：★★★★☆

有機會遇到愛情貴人，為你指點迷津。單身者有機會戀愛，有伴侶者因貴人提點，感情和諧。

事業運：★★★★★

事業運頗優，多能抱持愉悅、樂觀的心情工作，無論績效好壞，起碼心情很開心。

財運：★★★★☆

財運還不錯，股票族的朋友適合先分析後買賣，有機會小賺一筆。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-15:00琉璃銀

開運方位：正東方向

射手座

思緒較混亂，易引起脾氣暴躁。

整體運：★☆☆☆☆

情緒不穩定，工作上很容易出錯，受到上司的責問，適合聽聽輕音樂，放鬆心情。單身的你認真思索一下感情，其實愛情離你並不遠，也許是你忽視了而已。投資上應謹慎為妙，今天只適宜觀望，或做點比較穩妥的基金類投資。

愛情運：★★☆☆☆

職場的不如意，壓力可從另一半那獲得紓解，對方的理解與體貼能讓你覺得舒暢許多。

事業運：★☆☆☆☆

遇事惶恐，面臨抉擇時容易優柔寡斷，難以承受壓力與挫折，需要外力推動。

財運：★☆☆☆☆

錢財上宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，莽撞之下易做出錯誤決斷。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00薰衣草紫

開運方位：正西方向

摩羯座

今天你顯得特別節儉。

整體運：★★★☆☆

很懂得節省，即使是適當的消費也會讓你不捨，小心這樣會讓異性覺得你很吝嗇，偶爾慷慨一些，對你的財務並無影響，還能給對方留下好印象，且有利於你們的發展；給同事一句問候，都能增進同事間的情誼。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不太穩定，外力干擾挺多，耐著性子別動怒了。

事業運：★★★☆☆

頗為平淡，工作上沒有太大的變化，空閒時不妨多與同事聯絡感情，建立良好的人際關係。

財運：★★★★☆

採取速戰速決的投資戰略容易進財。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-08:00臘梅白

開運方位：正北方向

水瓶座

偶爾懷舊，也很甜蜜。

整體運：★★★★☆

愛情運很好，喜歡和戀人回憶過去的點點滴滴，久違的甜蜜能在今日重新體驗；將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，小心反而會覺得時間過得更慢；礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性大增，會有不小的開支。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會因大膽表白而邂逅一段特別的戀情，曖昧關係因而明朗化。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合在平穩中循序漸進，很適合做點歸納、整理的工作，例如：計劃表的制定等等。

財運：★★★☆☆

財務上有喜訊，要大膽、直接的談判金錢問題；只要敢開口，多會有正面答案。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00鈦晶金

開運方位：正東方向

雙魚座

切忌隨意許諾。

整體運：★★☆☆☆

面對心動的異性，為了博得對方一時的好感而承諾的事情，一旦無法辦好反而會影響你在對方心目中的形象。偏財運較差，投機取巧的事情還是不做為好，否則就離損兵折將的時候不遠了。經商的人士出現資金周轉不靈可以找親友協助，能很快解決問題。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶的人少參加異性活動，以免伴侶生氣，多陪陪另一半才能讓感情增進。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事！

財運：★★☆☆☆

購物慾強烈，「愛買」過頭了會寅吃卯糧。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：16:00-18:00乳酪白

開運方位：正東方向





